Ai Engineered for Consistency
- Experten
- Ankurkumar J Prajapati
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Reine Logik. Keine Emotionen. Automatisierte Trenderfassung.
//+------------------------------------------------------------------+
//| AP_Elite_Modular_AI_v28.0_CANDLE_PYRAMID.mq5 |
//| |
//| Entwickelt von: Ankur Prajapati |
//| Mobil: +91 98797 61600 | ankurprajapati87@gmail.com |
//| Version: 28.0 - HÖHERE HÖHE / NIEDRIGERE TIEFE PYRAMIDIERUNG + $5 GAP |
//+------------------------------------------------------------------+
Beschreibung
TrendForce EMA Professional ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die eine saubere, klassische Trendfolgelogik gegenüber riskanten Glücksspielstrategien schätzen.
Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten in die Luft jagen können, basiert dieser Algorithmus auf der bewährten Exponential Moving Average (EMA) Crossover-Strategie in Kombination mit strengen Risikomanagement-Protokollen. Er identifiziert den Beginn eines Trends, führt den Handel aus und verwaltet den Ausstieg automatisch.
Hauptmerkmale:
-
100% Nicht-Martingale: Jeder Handel hat ein festes Volumen. Keine Verdoppelung bei Verlusten.
-
Strenge Risikokontrolle: Jeder Handel ist durch einen harten Stop-Loss und Take-Profit sofort bei Ausführung geschützt.
-
Trend-Filterung: Verwendet ein Dual-EMA-Puffer-Bestätigungssystem, um Marktstörungen vor dem Einstieg herauszufiltern.
-
Optimierungsbereit: Alle Parameter (Fast MA, Slow MA, SL, TP) sind für Backtesting und Optimierung verfügbar.
Wie es funktioniert: Der EA überwacht den Markt bei jedem Tick.
-
Kaufsignal: Wenn der Fast EMA über dem Slow EMA kreuzt (Golden Cross).
-
Verkaufssignal: Wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt (Death Cross).
-
Ausführung: Der EA eröffnet eine Position nur, wenn ein neuer Trend bestätigt wird und keine anderen Positionen für dieses Symbol offen sind.
Parameter:
-
InpLotSize : Festes Handelsvolumen (z.B. 0,01 oder 0,10).
-
InpStopLoss : Abstand in Punkten für die Verlustabsicherung.
-
InpTakeProfit : Abstand in Punkten für die Gewinnmitnahme.
-
InpFastMA : Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts (Signallinie).
-
InpSlowMA : Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts (Basislinie).
-
InpMagicNum : Eindeutiger Bezeichner zur Verwaltung der Trades.
Empfehlungen:
-
Paare: Sehr effektiv bei Trendpaaren wie XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPUSD, und BTCUSD.