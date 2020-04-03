Ai Engineered for Consistency

Reine Logik. Keine Emotionen. Automatisierte Trenderfassung.


//+------------------------------------------------------------------+

//| AP_Elite_Modular_AI_v28.0_CANDLE_PYRAMID.mq5 |

//| |

//| Entwickelt von: Ankur Prajapati |

//| Mobil: +91 98797 61600 | ankurprajapati87@gmail.com |

//| Version: 28.0 - HÖHERE HÖHE / NIEDRIGERE TIEFE PYRAMIDIERUNG + $5 GAP |

//+------------------------------------------------------------------+

Beschreibung

TrendForce EMA Professional ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die eine saubere, klassische Trendfolgelogik gegenüber riskanten Glücksspielstrategien schätzen.

Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten in die Luft jagen können, basiert dieser Algorithmus auf der bewährten Exponential Moving Average (EMA) Crossover-Strategie in Kombination mit strengen Risikomanagement-Protokollen. Er identifiziert den Beginn eines Trends, führt den Handel aus und verwaltet den Ausstieg automatisch.

Hauptmerkmale:

  • 100% Nicht-Martingale: Jeder Handel hat ein festes Volumen. Keine Verdoppelung bei Verlusten.

  • Strenge Risikokontrolle: Jeder Handel ist durch einen harten Stop-Loss und Take-Profit sofort bei Ausführung geschützt.

  • Trend-Filterung: Verwendet ein Dual-EMA-Puffer-Bestätigungssystem, um Marktstörungen vor dem Einstieg herauszufiltern.

  • Optimierungsbereit: Alle Parameter (Fast MA, Slow MA, SL, TP) sind für Backtesting und Optimierung verfügbar.

Wie es funktioniert: Der EA überwacht den Markt bei jedem Tick.

  1. Kaufsignal: Wenn der Fast EMA über dem Slow EMA kreuzt (Golden Cross).

  2. Verkaufssignal: Wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt (Death Cross).

  3. Ausführung: Der EA eröffnet eine Position nur, wenn ein neuer Trend bestätigt wird und keine anderen Positionen für dieses Symbol offen sind.

Parameter:

  • InpLotSize : Festes Handelsvolumen (z.B. 0,01 oder 0,10).

  • InpStopLoss : Abstand in Punkten für die Verlustabsicherung.

  • InpTakeProfit : Abstand in Punkten für die Gewinnmitnahme.

  • InpFastMA : Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts (Signallinie).

  • InpSlowMA : Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts (Basislinie).

  • InpMagicNum : Eindeutiger Bezeichner zur Verwaltung der Trades.

Empfehlungen:

  • Paare: Sehr effektiv bei Trendpaaren wie XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPUSD, und BTCUSD.

Weitere Produkte dieses Autors
Sophisticated
Ankurkumar J Prajapati
Experten
Hier ist eine kurze, detaillierte Beschreibung der Logik in Ihrem AP_Elite_Modular_AI_v13.0 EA. 1. Das "Gehirn": Signal Scoring System (0-85 Punkte) Anstelle eines einfachen "Kauf"- oder "Verkaufs"-Triggers berechnet der EA einen Vertrauens-Score (GetSignalScore). Ein Handel wird nur dann durchgeführt, wenn die Punktzahl den Schwellenwert erreicht. Trend-Bias (+15 Punkte): Prüft, ob der aktuelle Kurs über/unter dem wöchentlichen und monatlichen gleitenden Durchschnitt liegt. SuperTrend (+15 Pkt.
UltimateMultiStrategyAIEA
Ankurkumar J Prajapati
Experten
Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie den Zeitrahmen 3 Minuten 1. Markt-DNA & Asset-Erkennung Der EA erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, Gold, Krypto oder Öl) durch Analyse des Symbolnamens. Er konfiguriert den Stop-Loss , die Trailing-Stop-Stärke und die Algorithmus-Scoring-Gewichtung dynamisch neu, um dem spezifischen Volatilitätsprofil des Assets zu entsprechen. 2. Multi-Faktor-Scoring-Engine (0-100) Trades werden nur ausgeführt, wenn der Konfidenzwert den AdaptiveMinScore überste
