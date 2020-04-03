Ai Engineered for Consistency

Reine Logik. Keine Emotionen. Automatisierte Trenderfassung.





Beschreibung

TrendForce EMA Professional ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die eine saubere, klassische Trendfolgelogik gegenüber riskanten Glücksspielstrategien schätzen.

Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten in die Luft jagen können, basiert dieser Algorithmus auf der bewährten Exponential Moving Average (EMA) Crossover-Strategie in Kombination mit strengen Risikomanagement-Protokollen. Er identifiziert den Beginn eines Trends, führt den Handel aus und verwaltet den Ausstieg automatisch.

Hauptmerkmale:

100% Nicht-Martingale: Jeder Handel hat ein festes Volumen. Keine Verdoppelung bei Verlusten.

Strenge Risikokontrolle: Jeder Handel ist durch einen harten Stop-Loss und Take-Profit sofort bei Ausführung geschützt.

Trend-Filterung: Verwendet ein Dual-EMA-Puffer-Bestätigungssystem, um Marktstörungen vor dem Einstieg herauszufiltern.

Optimierungsbereit: Alle Parameter (Fast MA, Slow MA, SL, TP) sind für Backtesting und Optimierung verfügbar.

Wie es funktioniert: Der EA überwacht den Markt bei jedem Tick.

Kaufsignal: Wenn der Fast EMA über dem Slow EMA kreuzt (Golden Cross). Verkaufssignal: Wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt (Death Cross). Ausführung: Der EA eröffnet eine Position nur, wenn ein neuer Trend bestätigt wird und keine anderen Positionen für dieses Symbol offen sind.

Parameter:

InpLotSize : Festes Handelsvolumen (z.B. 0,01 oder 0,10).

InpStopLoss : Abstand in Punkten für die Verlustabsicherung.

InpTakeProfit : Abstand in Punkten für die Gewinnmitnahme.

InpFastMA : Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts (Signallinie).

InpSlowMA : Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts (Basislinie).

InpMagicNum : Eindeutiger Bezeichner zur Verwaltung der Trades.

