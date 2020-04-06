Multi Meter Salavat Yulamanov Indikatoren

Trendindikator Ein einzigartiges System zur Bestimmung des Trends für jeden Zeitrahmen, Ermöglicht Ihnen, sich in allen Standardzeiträumen ein echtes Bild vom Trend jedes Währungspaars zu machen! Grüne Quadrate stehen für den Kauftrend und rote Quadrate für den VERKAUFStrend. Handelstechnik: Wenn kleine Zeitrahmen dem Trend der älteren entgegengesetzt sind, dann gehen Sie aufgrund der Trägheit der Marktbewegung in die älteren Zeiträume ein, wie auf den Screenshots.