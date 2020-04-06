Argent

  • Der Expert Advisor verwendet eine Trendausbruchs- und Trendfolgestrategie und analysiert höhere Zeitrahmen für maximale Genauigkeit.
  • Fester Stop-Loss - strenge Risikokontrolle bei jedem Handel.
  • Trailing Stop - automatische Gewinnmitnahme, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.
  • Total Profit Closing - Erreichen des Zielgewinns in Einheiten Ihrer Einlage.
  • Einfachheit, Zuverlässigkeit und Stabilität - Ihr Schlüssel zum sicheren Handel.

  • Überwachung

  • myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746

  • Wenn Sie die Lotgröße auf Lot 0.1 erhöhen wollen, müssen Sie auch den TotalProfitToClose-Wert proportional auf 150 erhöhen.
  • Vorteile:

  • Fester Stop-Loss - strenge Risikokontrolle bei jedem Handel.
  • Trailing Stop - automatische Gewinnmitnahme, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.
  • Total Profit Closing - Erreichen des Zielgewinns in Einheiten Ihrer Einlage. Einfachheit, Zuverlässigkeit und Stabilität sind Ihr Schlüssel zum sicheren Handel.

  • Zeitrahmen: M30

  • Handelspaar: XAGUSD XAUUSD

  • Einstellungen:

  • Lot: 0.01; Anfängliche Lotgröße
  • TotalProfitToClose:24; Alle Trades schließen, wenn der Gesamtgewinn diesen Betrag erreicht
  • SL: 8500; Stop Loss in Punkten
  • TP: 10000; Gewinnmitnahme in Punkten
  • NoLossPoints:1760; SL zum BreakEven, nachdem der Gewinn diese Anzahl von Punkten erreicht hat
  • NachlaufPunkte:3730;Trailing Stop Abstand in Punkten (0 bis deaktivieren)
  • Farbe: clrYellow; Farbe (verwendet für?) - Ursprüngliche Verwendung: unklar
  • Delta: 1; Delta in Punkten für Pegelberechnung aus High/Low
  • TimeSet: "00:00"; Zeit für die Berechnung der Pegel ("00:00" für den Höchst-/Tiefstwert des Vortags)
  • MaxSpread: 500; Maximal zulässige Spanne in Punkten
  • IncreaseFactor: 1.3; Lot-Erhöhungsfaktor nach einem Verlust
  • magische 522236; Magische Zahl

  • MA_Periode 153; Gleitender Durchschnittszeitraum
  • ErlaubenKaufen true; Kaufgeschäfte zulassen
  • AktivierenVerkaufen false; Verkaufstransaktionen zulassen
  • EnableTradingByDays wahr; Handel nur an bestimmten Tagen zulassen
  • EnableTradingByTime wahr; Aktiviert den Handel nur zu bestimmten Zeiten
  • HandelsTage"2,3,4,5"; Tage für den Handel (1=Mon, 2=Dienstag, .. 7=Sonntag) - PRÜFEN SIE DIESE LOGIK
  • TradingTimeStart = "04:00"; Handelsstartzeit (HH:MM)
  • TradingTimeEnd = "18:00"; Handelsendzeit (HH:MM)
  • .
  • Standardeinstellungen für Makler mit 2 Dezimalstellen für XAUUSD. Bei Brokern mit 3 Dezimalstellen müssen Sie 0 zu den Einstellungen hinzufügen.
  • SL
  • TP
  • NoLoss
  • Nachlaufende
  • Startpreis: $100
  • Schrittweise Erhöhung des Preises für den Expert Advisor

