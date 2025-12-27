TSPEdge Pro Binary and Scalping Engine

Eine hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Engine für binäre Optionen und Scalping, mit integrierter Gewinn-/Verlust-Verfolgung und automatisierbaren Signalpuffern.

TSPEdge ist ein professioneller technischer Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision und datengestütztes Vertrauen verlangen. Im Gegensatz zu "Black-Box"-Indikatoren, die sich wiederholen oder verzögerte Mathematik verwenden, verwendet TSPEdge ein mehrschichtiges Verifizierungssystem, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Trenderschöpfungs- und Erholungspunkte zu identifizieren.

Die Strategielogik:

Der Indikator arbeitet mit einem vierfachen Bestätigungssystem (Quadruple-Confirmation Engine):

  • Trend-Identifizierung: Verwendet ein zweistufiges SMA-Crossover-System, um die vorherrschende Markttendenz zu ermitteln.

  • Momentum-Filterung: Ein integrierter RSI-geglätteter Filter sorgt dafür, dass nur dann Signale generiert werden, wenn sich das Momentum in Richtung des Trends beschleunigt.

  • Volumen-Anpassung: Eine Delta-Prüfung des MACD-Histogramms stellt sicher, dass sich das große Geld" mit Ihrem Handel bewegt und filtert schwache Fake-Out"-Bewegungen heraus.

  • Proprietäre Setup-Logik: Das Herzstück von TSPEdge ist der "Exhaustion Check". Sie analysiert einen bestimmten Rückblickzeitraum (Setup-Phase), um sicherzustellen, dass der Markt nicht überkauft ist, bevor ein Signal ausgegeben wird.

Hauptmerkmale:

  • Dual-Strategy-Unterstützung: Enthält zwei verschiedene Signaltypen:

    1. Schnelles Momentum: Optimiert für 1-Candle-Verfall/Skalierung.

    2. Struktureller Trend: Optimiert für 5-Kandle-Ablauf/Scalping mit Schwankungen.

  • Statistik in Echtzeit: Eingebautes Gewinn-/Verlust-Dashboard, das die Leistung beider Strategien direkt auf Ihrem Chart verfolgt. Kein Rätselraten mehr - Sie kennen Ihre Gewinnrate sofort.

  • Automatisierungsfähig: Konsolidiert alle Signale in Standardpuffern (Index 0 und 1). Perfekt kompatibel mit Auto-Trading-Bots.

  • Nicht wiederholend: Jedes Signal wird fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist. Was Sie in der Historie sehen, ist genau das, was in Echtzeit passiert ist.

Empfohlene Verwendung:

  • Zeitrahmen: M1 und M5 für Binäre Optionen; M5+ für Forex Scalping.

  • Vermögenswerte: Sehr effektiv auf allen Märkten und Indizes mit hoher Volatilität.

  • Gebrauchsanweisung für Binäre Optionen:

  1. 2x Ablaufsignale: Optimiert für den Ablauf der nächsten Kerze. (Pfeile in MistyRose). Punktwarnungen, die vor den Pfeil-Signalen gesendet werden, um Sie darauf vorzubereiten, hochpräzise Trades einzugehen - Trades, die auf derselben Kerze eingegangen werden, sobald der Pfeil für den nächsten Kerzenverfall ausgelöst wird.
  2. 5x Verfallssignale: Optimiert für 5-Kerzen-Verfall / Swing Scalping. (Pfeile in grün für Kaufen und rot für Verkaufen). Trades, die bei der nächsten Kerze eingegangen werden sollen, beginnen, wenn die vorherige Kerze einen Docht von mindestens der Körpergröße in der dem Handelssignal entgegengesetzten Richtung hinterlässt (unterer Docht für Käufe, oberer Docht für Verkäufe).

Anmerkung der Entwickler:

Wir glauben an Transparenz. TSPEdge wurde von Tradern für Trader entwickelt. Wir bieten kontinuierliche Updates und technischen Support, um sicherzustellen, dass Sie die besten Werkzeuge für das aktuelle Marktumfeld haben.

