ICT Seek and Destroy Profile Friday MT5

ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator MetaTrader 5

Der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT5 wurde entwickelt, um sitzungsbasierte Kursbewegungen zu analysieren, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie die Londoner Sitzung mit der während der asiatischen Sitzung gebildeten Kursspanne interagiert. Sein Hauptzweck besteht darin, potenzielle Seek & Destroy (S&D) -Bedingungen zu erkennen, die oft starken und plötzlichen Marktbewegungen vorausgehen.

Dieser Indikator prüft, ob die Londoner Sitzung sowohl den Höchst- als auch den Tiefstkurs der asiatischen Sitzung durchstößt. Sobald diese Bedingung erfüllt ist, wird das Diagramm automatisch als "Potenzieller S&D-Tag" gekennzeichnet .
Um die visuelle Klarheit zu verbessern, trennt der Indikator die wichtigsten Handelssitzungen durch farbige Kästen:

  • Asiatische Sitzung: Blau
  • Londoner Sitzung: Grau
  • New Yorker Sitzung: Grün

ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator - Hauptspezifikationen

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Merkmale des Indikators:

Merkmal

Beschreibung

Kategorie

ICT - Smart Money - Währungsstärke

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene

Indikator-Typ

Ausbruch - Umkehrung

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Intraday

Märkte

Alle Finanzinstrumente

So funktioniert der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator MT5

Der Indikator definiert zunächst die Kursspanne, die während der asiatischen Sitzung festgelegt wurde. Anschließend überwacht er die Kursentwicklung in der Londoner Sitzung, um festzustellen, ob sowohl die obere als auch die untere Grenze dieser Spanne verletzt wird - ein Hinweis auf einen Liquiditätsschwund und ein potenzielles Seek & Destroy-Setup.

Wenn diese Bedingung eintritt, wird der Indikator während der New Yorker Sitzung aktiv und bestätigt das Setup, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

  • Der Kurs kehrt in den Bereich der Londoner Sitzung zurück
  • Der Kursverlauf der New Yorker Sitzung bleibt vollständig innerhalb der Londoner Spanne
  • Die Spanne der New Yorker Sitzung dehnt sich über die Spanne der Londoner Sitzung hinaus aus.

Wenn mindestens eines dieser Kriterien erfüllt ist, wird der Chart mit "S&D Valid Day " gekennzeichnet .

Bullish Seek & Destroy-Szenario

Bei Gold (XAU/USD) im M30-Zeitrahmen kann es beispielsweise vorkommen, dass der Preis in der Londoner Sitzung während eines Aufwärtstrends zunächst unter das Tief der asiatischen Sitzung bricht und dann über das Hoch steigt, was auf eine Liquiditätsausweitung auf beiden Seiten hindeutet.

Hält sich der Preis in der New Yorker Sitzung über dem Londoner Hoch, bestätigt der Indikator die Aufwärtsbewegung und weist auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hin.

Bärenhaftes "Seek & Destroy"-Szenario

Beim USD/JPY-Kurs im H1-Zeitrahmen kann die Londoner Sitzung während einer bärischen Marktstruktur zunächst über das asiatische Hoch ausbrechen und später unter das asiatische Tief fallen. Dieses Verhalten signalisiert eine Liquiditätsaufnahme über den Stopps der Kaufseite, bevor eine Abwärtsbewegung einsetzt.

Wenn der Kurs während der New Yorker Sitzung unter dem Londoner Tief bleibt und die Schlusskerzen unterhalb dieses Niveaus schließen, bestätigt der Indikator ein bärisches Seek & Destroy-Muster für den Tag.

Schlussfolgerung

Der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT5 wurde speziell entwickelt, um während der New Yorker Sitzung hochwirksame Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, die durch das Liquiditätsverhalten der asiatischen und der Londoner Sitzung bestimmt werden.

Durch die Hervorhebung von Tagen, an denen beide Extreme der asiatischen Sitzung während des Londoner Handels eingenommen werden, hilft der Indikator den Händlern, Volatilität, Umkehrungen und Smart Money-getriebene Kursbewegungen zu antizipieren, was strukturiertere und fundiertere Handelsentscheidungen ermöglicht.


Empfohlene Produkte
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Indikatoren
Erschließen Sie die Leistungsfähigkeit von Smart Money Concepts (SMC) mit dem saubersten FVG-Indikator auf dem Markt. Smart FVG Pro ist nicht nur ein weiterer Gap-Detektor. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die das Rauschen herausfiltern und sich auf Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren müssen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die Ihr Chart mit jeder kleinen Lücke überladen, verwendet Smart FVG Pro eine fortschrittliche Filterlogik (Trend + Volatilität) und ein
Jesse Livermore Price Action WickExtremePrinter
Hussein Al Foj
Indikatoren
WickExtreme Price Printer - Handeln Sie dort, wo der Preis die Wahrheit sagt Wir stellen den WickExtreme Price Printer vor, ein Präzisionsinstrument für ernsthafte Händler, die glauben, dass Dochte keine Geräusche sind - sie sind Signale . Dieser Indikator, der auf den zeitlosen Prinzipien von Jesse Livermores Preislesetaktik basiert, zeigt die Marktabsichten in Echtzeit an, indem er die wichtigsten Hoch- und Tiefstkurse direkt auf dem Chart ausgibt, und zwar mit einer sauberen Grafik im Vintage
Symbol1 2Changer MT5
JIHUN NAM
Indikatoren
Hallo, Dies ist ein einfaches Symbol ändern Panel. Dies ist eine Vollversion von Symbol1 2Changer Die Symbole müssen in Ihrer Market Watch Liste aktiv sein. Parameter: SymbolList - Sie können weitere Symbole mit einem Komma(,) hinzufügen ratio - ändern Sie die Größe LineNumber - Sie können einstellen, wie viele Symbole pro Zeile angezeigt werden sollen. button_width - ändert die Größe der Schaltfläche button_height - Ändern Sie die Größe der Schaltfläche Dankeschön.
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Einführung in den Range Predictor : Ihr ultimativer Leitfaden für zukünftige Handelsspannen Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader si
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indikatoren
Candle Perspective Structure Indicator MT5 ist ein einfacher Indikator, der die Candlestick-Struktur des Marktes definiert und anzeigt. Dieser Indikator eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger, denen es schwer fällt, die Struktur visuell zu verfolgen. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer eigenen Produkte in Auftrag geben möchten, besuchen Sie die Website meiner Partner: 4xDev Erhalten Sie 10% Rabatt auf manuelle Strategien, Aut
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Smart Grid MT5
Dmitry Kotov
5 (5)
Indikatoren
Smart Grid MT5 erkennt automatisch jedes Symbol, jeden Zeitraum und jeden Maßstab des Charts und markiert ihn entsprechend. Es ist möglich, den Chart nach Handelssitzungen zu markieren. Das Raster besteht aus zwei Hauptlinientypen. Vertikale Linien Es gibt zwei Visualisierungsmethoden: Standard - die Linien sind in drei Typen unterteilt, die sich unterscheiden: Kleine Zeitspanne. Mittlere Zeitspanne. Große Zeitspanne. Handelssitzung - die Linien sind in Gruppen unterteilt (insgesamt zehn). Jede
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indikatoren
Dieser Spread-Indikator zeigt den tatsächlichen Spread für jede Kerze an. Er hebt den maximalen Spread und den minimalen Spread des gewählten Symbols hervor. Dieser Indikator ist sehr hilfreich, um die Entwicklung des Spreads in Echtzeit zu sehen und zu vermeiden, dass Sie einen Handel eingehen, wenn der Spread zu hoch ist. Eingaben: Wert in Punkten drucken: wenn true, wird der Spread als ganze Zahl angezeigt Anzeige des minimalen und maximalen Spreads der letzten N Tage: Wählen Sie die Anza
FREE
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtige Marktniveaus, wie Unterstützungen und Widerstände, über mehrere Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5 (MT5) Plattform zu identifizieren. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Handel an verschiedenen Finanzmärkten, wie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstan
FREE
Quantum Flux Oscillator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Meistern Sie Markttrends mit dem Quantum Flux Oscillator Der Quantum Flux Oscillator ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, mit dem Sie das Marktmomentum erkennen und ausnutzen können, und eröffnet Ihnen eine neue Ebene der Handelspräzision. Hören Sie auf, die Richtung des Trends zu erraten, und treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage eines klaren, leistungsstarken und mathematisch fundierten Tools. Für nur 30 $ können Sie diesen unverzichtbaren Oszillator zu Ihrem H
Rch Fx Ltd Bar Closing Alarm Plus Spread
Ryan Craig Hughes
Indikatoren
RCH FX Spread + Bar Close Countdown Indicator Was dieser Indikator tut Ein einfaches, professionelles Tool, das Echtzeit-Spread-Informationen und Bar-Countdown direkt auf Ihren MT5-Charts anzeigt. Hauptmerkmale - Spread-Anzeige in Echtzeit - Zeigt den aktuellen Spread in Pips oder Punkten an - Countdown-Timer für den Balkenschluss - Genaue verbleibende Sekunden bis zum Schließen des aktuellen Balkens - Anpassbare Warnungen - Audio-Benachrichtigung vor dem Schließen des Balkens - Vollständig anpa
FREE
MarketBookInfo
Evgenii Akselrod
Indikatoren
Der Indikator sammelt Daten aus dem Börsenstapel und fasst die ausstehenden Kauf- oder Verkaufsaufträge zusammen. Die Summe der Aufträge bestimmt dann die allgemeine Richtung, in die die Marktteilnehmer blicken. Wenn die Summe der Käufe/Verkäufe einen bestimmten Koeffizienten überschreitet, wird ein Signal erzeugt. Einstellungen: Timer=5 // gibt an, wie oft die Marktdaten in Sekunden aktualisiert werden sollen. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert öfter als einmal in 10 Sekunden einzustellen. X-
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experten
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
"2nd To NoneFX Scalper" ist ein leistungsstarker Indikator, den Sie auf jedem Zeitrahmen verwenden können. Die Genauigkeit liegt zwischen 90% - 95% kann mehr sein. Der Indikator ist 100% non repaint, so dass es nicht repaint überhaupt. Wenn der Pfeil herauskommt, warten Sie darauf, dass die Kerze geschlossen wird, der Pfeil wird sich nicht wiederholen/neu berechnen oder bewegen. Der Indikator funktioniert mit allen Volatilitätsindizes, Step-Index, Boom & Crash (500 & 1000) und allen Währungspaar
Gann High Low Activator MT5
Do Kim Dang Khoi
5 (1)
Indikatoren
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Wie verwendet man den Gann High-Low Activator? Der Gann HiLo Activator hilft dem Händler, den aktuellen Trend des Marktes zu erkennen. Wenn der Indikator unter dem Schlusskurs liegt, kann er auf einen Aufwärtstrend hindeuten. Liegt der Indikator hingegen über dem Schlusskurs, kann er auf einen Abwärtstrend hindeuten. Der Gann HiLo Activator generiert auch
FREE
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern , Das erspart Ihnen die Mühe, die Zeiträume zu wechseln. Wir übertragen den tatsächlichen Betrieb des Systems per Live-Stream. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Inv
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
Indikatoren
Ein kleines Dienstprogramm zeigt die Zeit in fünf Zeitzonen an. Sie können die Anzeige von einer bis fünf Zeitzonen individuell anpassen. Für jede Zeit wird sie konfiguriert: anzeigen oder nicht; Name; Zeitabweichung von der GMT; Farbe; In den allgemeinen Einstellungen können Sie ändern: Datum / Zeitformat ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") Name der Schriftart; Schriftgröße; Offset vom linken Rand des Diagramms; Abstand vom oberen Rand des Diagramms;
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
SuperTrend with TP snd TSL
Jalitha K Johny
Indikatoren
Der Super Trend ist einer der besten Trendfolgeindikatoren für MT5-Plattformen. Es funktioniert gut für Echtzeit-Trend-Warnungen und genaue Signale und es helfen, die besten Markt Einstieg und Ausstiegspositionen zu identifizieren. Dieser Indikator ist das Werkzeug, das Sie auf einen Trend folgenden Overlays beziehen können. Er enthält zwei wichtige Parameter: die Periode und den Multiplikator. Außerdem sollten Händler Standardwerte berücksichtigen, die 10 für jeden wahren Bereich aтd 3 für den
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indikatoren
PULLBACK-JÄGER Was ist der Traum eines jeden Traders? Ohne Verzögerung die Stellen zu sehen, an denen die Umkehr stattfinden wird. Das gehört natürlich in die Kategorie der Magie, obwohl... nichts ist unmöglich. Aber jetzt habe ich für Sie einen Indikator vorbereitet, der in Echtzeit das Ende von Korrekturen der aktuellen Bewegung markiert oder kurz gesagt - Pullbacks abfängt.Was ist der springende Punkt? Viele Leute praktizieren Rebounds, wenn sich der Preis in die Richtung der offenen Position
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indikatoren
True Days ist ein Tool, das speziell für Händler entwickelt wurde, die die Intraday-Volatilität in Preisdiagrammen erfassen möchten. True Day macht es dem Händler leichter, den Handel in der toten Zone zu vermeiden - ein Zeitraum, in dem die Märkte als tot oder nicht volatil gelten. Der Händler kann sich darauf konzentrieren, Gelegenheiten nur in Zeiten tiefgreifender Marktbewegungen zu finden. Standardmäßig gibt Ihnen der Indikator einen echten Tag an, der um 02:00 bis 19:00 Uhr GMT+2 beginnt.
FREE
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Experten
Haben Sie genug von dem langsamen, klobigen und uninformativen Standard-Order-Panel in MetaTrader 5? Diskretionärer Handel erfordert Geschwindigkeit, Präzision und vor allem klare Informationen. Sich durch mehrere Menüs zu klicken, Stopps einzeln zu ziehen und keine konsolidierte Übersicht über Ihr Risiko zu haben, sind Hindernisse, die Sie Zeit und vor allem Geld kosten. Professioneller Handel erfordert professionelle Werkzeuge. Trader Panel Alpha X Pro ist die endgültige Lösung. Es ist nicht n
FREE
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Strategischen Zonen 3, 4, 5, die der Markt testen wird  |  Automatisch TP1/TP2/TP3 in Punkten oder im Wert  | Überprüfen Sie sofort, ob Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis angemessen ist.  Zeitlich begrenztes Angebot - dann zurück auf >>  99$   |   Nach dem Kauf,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen MT5  -  MT4   version   |   Überprüfen Sie unsere 3-Schritte-   MetaMethod , um Ihre Gewinne zu maximieren:     1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   Möc
Analytical cover
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Analytical Cover Trendindikator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Analytical Cover Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Trendindikator Analytical cover ist ein Instrument für die t
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Weitere Produkte dieses Autors
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator für MetaTrader 4 Der Pro BTB Strategie-Indikator , der auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt wurde, ist speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) konzipiert. Durch die Verwendung fortschrittlicher interner Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Marktbewegungen, die als Preisspitzen bekannt sind. Nach der Analyse des Preisverhaltens identifiziert er potenzielle Marktumkehr
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung , der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist. Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse , Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Ri
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension