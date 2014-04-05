ICT Seek and Destroy Profile Friday MT5

ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator MetaTrader 5

Der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT5 wurde entwickelt, um sitzungsbasierte Kursbewegungen zu analysieren, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie die Londoner Sitzung mit der während der asiatischen Sitzung gebildeten Kursspanne interagiert. Sein Hauptzweck besteht darin, potenzielle Seek & Destroy (S&D) -Bedingungen zu erkennen, die oft starken und plötzlichen Marktbewegungen vorausgehen.

Dieser Indikator prüft, ob die Londoner Sitzung sowohl den Höchst- als auch den Tiefstkurs der asiatischen Sitzung durchstößt. Sobald diese Bedingung erfüllt ist, wird das Diagramm automatisch als "Potenzieller S&D-Tag" gekennzeichnet .

Um die visuelle Klarheit zu verbessern, trennt der Indikator die wichtigsten Handelssitzungen durch farbige Kästen:

Asiatische Sitzung: Blau

Londoner Sitzung: Grau

New Yorker Sitzung: Grün

ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator - Hauptspezifikationen

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Merkmale des Indikators:

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Smart Money - Währungsstärke Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator-Typ Ausbruch - Umkehrung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday Märkte Alle Finanzinstrumente

So funktioniert der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator MT5

Der Indikator definiert zunächst die Kursspanne, die während der asiatischen Sitzung festgelegt wurde. Anschließend überwacht er die Kursentwicklung in der Londoner Sitzung, um festzustellen, ob sowohl die obere als auch die untere Grenze dieser Spanne verletzt wird - ein Hinweis auf einen Liquiditätsschwund und ein potenzielles Seek & Destroy-Setup.

Wenn diese Bedingung eintritt, wird der Indikator während der New Yorker Sitzung aktiv und bestätigt das Setup, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Der Kurs kehrt in den Bereich der Londoner Sitzung zurück

Der Kursverlauf der New Yorker Sitzung bleibt vollständig innerhalb der Londoner Spanne

Die Spanne der New Yorker Sitzung dehnt sich über die Spanne der Londoner Sitzung hinaus aus.

Wenn mindestens eines dieser Kriterien erfüllt ist, wird der Chart mit "S&D Valid Day " gekennzeichnet .

Bullish Seek & Destroy-Szenario

Bei Gold (XAU/USD) im M30-Zeitrahmen kann es beispielsweise vorkommen, dass der Preis in der Londoner Sitzung während eines Aufwärtstrends zunächst unter das Tief der asiatischen Sitzung bricht und dann über das Hoch steigt, was auf eine Liquiditätsausweitung auf beiden Seiten hindeutet.

Hält sich der Preis in der New Yorker Sitzung über dem Londoner Hoch, bestätigt der Indikator die Aufwärtsbewegung und weist auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hin.

Bärenhaftes "Seek & Destroy"-Szenario

Beim USD/JPY-Kurs im H1-Zeitrahmen kann die Londoner Sitzung während einer bärischen Marktstruktur zunächst über das asiatische Hoch ausbrechen und später unter das asiatische Tief fallen. Dieses Verhalten signalisiert eine Liquiditätsaufnahme über den Stopps der Kaufseite, bevor eine Abwärtsbewegung einsetzt.

Wenn der Kurs während der New Yorker Sitzung unter dem Londoner Tief bleibt und die Schlusskerzen unterhalb dieses Niveaus schließen, bestätigt der Indikator ein bärisches Seek & Destroy-Muster für den Tag.

Schlussfolgerung

Der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT5 wurde speziell entwickelt, um während der New Yorker Sitzung hochwirksame Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, die durch das Liquiditätsverhalten der asiatischen und der Londoner Sitzung bestimmt werden.

Durch die Hervorhebung von Tagen, an denen beide Extreme der asiatischen Sitzung während des Londoner Handels eingenommen werden, hilft der Indikator den Händlern, Volatilität, Umkehrungen und Smart Money-getriebene Kursbewegungen zu antizipieren, was strukturiertere und fundiertere Handelsentscheidungen ermöglicht.