ICT Seek and Destroy Profile Friday MT4

ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator MetaTrader 4

Der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT4 wurde entwickelt, um das Preisverhalten basierend auf der Interaktion zwischen den asiatischen und Londoner Handelssitzungen zu analysieren. Sein Hauptziel ist es, potenzielle Seek & Destroy (S&D) -Bedingungen zu identifizieren, die oft starken und aggressiven Marktbewegungen vorausgehen.

Dieser Indikator bewertet, ob die Londoner Sitzung erfolgreich sowohl den Höchst- als auch den Tiefstkurs der asiatischen Sitzung durchstößt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kennzeichnet das System das Setup durch die Anzeige "Potentieller S&D-Tag" direkt auf dem Chart.

Um die sitzungsbasierte Analyse zu verbessern, unterscheidet der Indikator die wichtigsten Handelssitzungen visuell durch farbkodierte Boxen:

Asiatische Sitzung: Blau

Londoner Sitzung: Grau

New Yorker Sitzung: Grün

ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikatorenspezifikationen

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Merkmale des Indikators:

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Smart Money - Währungsstärke Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator-Typ Ausbruch - Umkehrung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday Märkte Alle Finanzinstrumente

Wie der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indikator funktioniert

Der Indikator definiert zunächst die Kursspanne, die während der asiatischen Sitzung festgelegt wurde. Anschließend verfolgt er die Kursentwicklung in der Londoner Sitzung, um festzustellen, ob beide Grenzen der asiatischen Spanne verletzt werden, was einen möglichen Liquiditätsentzug und ein Seek & Destroy-Setup signalisiert.

Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird der Indikator während der New Yorker Sitzung aktiv und bestätigt das Setup, wenn eines der folgenden Szenarien eintritt:

Der Kurs tritt wieder in die Spanne der Londoner Sitzung ein

Der Kursverlauf der New Yorker Sitzung bleibt vollständig innerhalb der Londoner Spanne

Die Kursspanne der New Yorker Sitzung weitet sich über die Spanne der Londoner Sitzung hinaus aus.

Wenn mindestens eine dieser Bedingungen erfüllt ist, markiert der Indikator den Chart mit "S&D Valid Day " .

Bullish Seek & Destroy-Szenario

Bei XAU/USD (Gold) im M30-Zeitrahmen kann es beispielsweise vorkommen, dass während einer zinsbullischen Marktstruktur die Londoner Sitzung zunächst das asiatische Tief ausschöpft und dann über das asiatische Hoch ausbricht. Dieses Verhalten deutet auf eine Liquiditätsausweitung hin.

Hält sich der Kurs während der New Yorker Sitzung über dem Londoner Hoch, bestätigt der Indikator ein starkes zinsbullisches Momentum und weist auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hin.

Bärenhaftes "Seek & Destroy"-Szenario

In einem bärischen Szenario, wie z. B. USD/JPY auf dem H1-Zeitrahmen, kann der Londoner Handel zunächst über das asiatische Hoch ausbrechen und später unter das asiatische Tief fallen, was auf eine Stoppjagd über die Liquidität auf der Käuferseite hindeutet.

Wenn der Kurs während der New Yorker Sitzung unter dem Londoner Tief bleibt und die Schlusskerzen diesen Bereich weiterhin einhalten, bestätigt der Indikator ein bärisches Seek & Destroy-Muster für den Tag.

Abschließende Überlegungen

Der ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT4 wurde speziell entwickelt, um während der New Yorker Börsensitzung auf der Grundlage des Liquiditätsverhaltens der asiatischen und der Londoner Börsensitzung hochinteressante Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Durch die Identifizierung von Tagen, an denen beide Seiten der asiatischen Handelsspanne während des Londoner Handels durchbrochen werden, hilft der Indikator Händlern, Volatilität, Umkehrungen und Smart Money-getriebene Kursbewegungen zu antizipieren, was eine fundiertere und strategische Entscheidungsfindung ermöglicht.