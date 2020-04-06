Goldwinner

WIE BENUTZEN:Laden Sie zuerst die letzte Version des EA herunter. Laden Sie die SET-DATEI im Kommentar zum Handel herunter (die SET-DATEI ist der Kommentar Nr. 01).

Diese Datei ist nur für Lot-Einträge 0.01-0.05. Wenn Sie > 0.05 sind, müssen Sie die Eingaben anpassen.

HINWEIS: WENN DER BOT KEINE EINGABEN MACHT, STOPPEN SIE BITTE DEN BOT, LOGGEN SIE SICH AUS UND STARTEN SIE IHN ERNEUT. ODER SIE KÖNNEN AUF EINEM ANDEREN KONTO LAUFEN, ES FUNKTIONIERT, ABER ICH KANN NICHT ERKLÄREN, WARUM.

Empfehlung: Starten Sie den Bot in der Asien-Sitzung / frühen Europa-Sitzung / späten USA-Sitzung

------------------------------------------------------------

Kontotyp: Exness Zero, maximaler Spread ~ 30

Mindesteinlage: 500$, Paar: XAUUSD , Zeitrahmen : M1

Broker: Exness (Alle gängigen Broker, bitte selbst ausprobieren)

Handel im Auto-Modus vollständig.

Dieser MQL5 Expert Advisor (EA) ist ein hochprofitabler Forex-Handelsroboter. SIE WERDEN DEFINITIV ZUFRIEDEN SEIN, WENN SIE IHN BENUTZEN.

Hauptvorteile für Forex-Händler

Risikokontrolle: Sichern Sie Ihr Konto mit Total_Cutloss, SL_Offset und Hedging-Tools ab.

Skalierbarkeit: Beginnen Sie klein mit einer 0.01 LotSize oder skalieren Sie, wenn Ihr Konto wächst.

Automatisierter Handel: Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie emotionale Entscheidungen mit einem vollautomatischen Forex-System.

Gewinnkonstanz: Erzielen Sie mit einer bewährten DCA- und Hedging-Strategie stetige Gewinne.

Echtzeit-Einblicke: Bleiben Sie informiert mit Live-Updates zu CurrentProfit, MaxDD und mehr.

Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen?

Wenn Sie einen EA benötigen, der sowohl in seitwärts tendierenden Märkten als auch in Trendmärkten profitabel ist.

Wenn Sie nicht lange warten wollen und den Handel auf dem M1-Zeitrahmen bevorzugen.

Wenn Sie einen EA brauchen, der Scalp-Orders schnell schließen kann.

Wenn Sie einen EA für mehrfache präzise Eingaben benötigen.

Wenn Sie einen EA brauchen, der schnell umschlagen kann.

Dieser automatisierte Forex Trading EA ist perfekt für Sie!!!

In der schnelllebigen Welt des Forex-Handels sind Präzision, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung gefragt.

Unser MQL5 EA nutzt die Kraft der DCA-Strategie und der Hedging-Strategie, um konsistente Ergebnisse zu liefern, sogar in volatilen Devisenmärkten. Hier sind die Gründe, warum dieser EA herausragend ist:

Gebaut für alle Marktbedingungen

Ob es sich um einen Trendmarkt oder einen Seitwärtsmarkt handelt, dieser Forex EA passt sich nahtlos an.

Benutzerfreundliches Dashboard für volle Kontrolle

Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem intuitiven Bedienfeld, das Schaltflächen wie BotButton, CloseAllButton und mehr enthält, perfekt für die MQL5-Handelsautomatisierung.

Intelligente Stop-Loss- und Trailing-Funktionen

Verabschieden Sie sich von unnötiger Verschwendung. Mit Total_Cutloss, ProfitToBreakeven und trailing_step sichert der EA Gewinne und passt Stop Losses dynamisch an, um profitablen Handel zu ermöglichen.


Zyklusbasierter Handel für Präzision

Der EA organisiert den Handel in Zyklen (verfolgt über currentCycle) und stellt sicher, dass jede Handelssequenz unabhängig verwaltet wird, um präzise Forex-Einträge zu ermöglichen.

Pending Stop Orders für proaktives Handeln

Mit PlacePendingStopOrders sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus und verbessern Ihre schnelle Scalp-Trading-Strategie.

Leistungsstarke DCA-Strategie zur Gewinnoptimierung

Der Dollar Cost Averaging (DCA)-Ansatz ermöglicht es diesem Forex-Roboter, Positionen auf intelligente Weise zu skalieren und so die Auswirkungen von Marktschwankungen zu reduzieren.

Anpassbare Take-Profit-Levels

Flexibilität ist der Schlüssel zum automatisierten Handel. Dieser EA bietet abgestufte Take-Profit-Einstellungen - TPFor_1_Order, TPFor_2To3_Orders, und TPForMoreThan_3_Orders.

Debug-Modus für mehr Transparenz

Für detailverliebte Trader bietet die DebugMode-Option Echtzeitprotokolle jeder Aktion, von der Orderplatzierung bis zur Schließung.


Achtung!

Ich verkaufe EAs nur über MQL5.com. Ich benachrichtige Sie niemals direkt vorher. Wenn dies geschieht, handelt es sich um Betrüger. Blockieren Sie sie und melden Sie sie als Spam.

Sie erhalten keine Updates oder Support, wenn Sie außerhalb von MQL5.com kaufen.

Kontakt: Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, zögern Sie nicht, mir auf dieser Plattform oder auf Telegram@tanaka_611 zu schreiben.


