Jmt Manager MT4

Der Expert Advisor (EA) "JMT Funded Man V13" verfügt über ein kompaktes, modernes grafisches Trading-Panel, das für MetaTrader 4 (oder 5, je nach Version) entwickelt wurde. Das Panel wird auf dem Chart positioniert (Standard: X=100, Y=30 Pixel von oben links) und bietet eine intuitive Schnittstelle für den manuellen Handel mit fortschrittlichen Risikomanagement-Kontrollen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Layouts, der Komponenten und der Funktionalitäten auf der Grundlage des Codes. Die Abmessungen des Panels betragen 264 Pixel in der Breite und 535 Pixel in der Höhe (nach dem Schnitt von unten), mit einem schwarzen Hintergrund, einer blauen Kopfzeile und verschiedenen farbigen Schaltflächen/Elementen für visuelle Klarheit.

Gesamtlayout und Design

  • Hintergrund: Einfarbiges schwarzes Rechteck mit einem dünnen blauen Akzentbalken am oberen Rand.
  • Stil: Moderne, schaltflächenbasierte Benutzeroberfläche mit Beschriftungen, Schaltflächen und Eingabeanzeigen. Die Elemente sind effizient angeordnet, um in die reduzierte Höhe zu passen, und verwenden Arial-Schriften (fett zur Hervorhebung).
  • Aktualisierungen: Das Panel wird bei jedem Tick (oder bei Änderungen des Zeitrahmens) aktualisiert, um Echtzeitdaten wie Saldo, P/L und berechnete Werte anzuzeigen.
  • Farbschema:
    • Schwarze/graue Hintergründe für die Abschnitte.
    • Blauer Akzent (C'0,150,255') für aktive/ausgewählte Elemente.
    • Weißer Text für Beschriftungen und Schaltflächen.
    • Gelb für Risikoprozentsätze.
    • Grün für das RR-Verhältnis.
    • Rot für SL-Linien, grün für TP-Linien.
    • Anpassbare Schaltflächenfarben (z. B. ist die Schaltfläche Schließen standardmäßig dunkelorange).
  • Interaktivität: Anklickbare Schaltflächen und Kippschalter zur Anpassung der Einstellungen. Alle Änderungen werden global gespeichert und bleiben über Sitzungen hinweg erhalten.

Panel-Abschnitte (von oben nach unten)

  1. Kopfzeilen-Abschnitt:

    • Titel: "JMT FUNDED MAN" in weißer, kleiner Schrift (Größe 6, Arial Black) auf der linken Seite.
    • Server-Zeit: Zeigt die aktuelle Serverzeit (HH:MM:SS) in weißer Schrift in der oberen rechten Ecke an, die in Echtzeit aktualisiert wird.
    • Akzentleiste: Dünner blauer Streifen über die gesamte Breite zur optischen Unterscheidung.

  2. Abschnitt Risiko pro Handel:

    • Beschriftung: "RISIKO PRO HANDEL" in grau.
    • Schaltflächen: Minus ("-") und Plus ("+") Schaltflächen (rot und grün) zur Anpassung des Risikowertes in Schritten (0,20% oder $10).
    • Wertanzeige: Zeigt das aktuelle Risiko (z. B. "8,00 %" oder "200,00") in gelber Schrift, zentriert.
    • Umschalten zwischen den Risikotypen: Schaltfläche unten mit der Aufschrift "RISIKOTYP: %" (oder "RISIKOTYP: WÄHRUNG"), violetter Hintergrund, schaltet zwischen prozentualem (unter Verwendung des Kontosaldos über der Reserve) und festem Währungsbetragsrisiko um.

  3. Abschnitt Stop-Loss-Modus:

    • Etikett: "STOP LOSS MODE" in grau.
    • Schaltflächen: Drei nebeneinander angeordnete Schaltflächen ("2BAR", "1BAR", "FIXED"). Der aktive Modus ist blau hervorgehoben.
      • 2BAR: SL basierend auf dem niedrigeren der letzten beiden Balken (für Kauf) oder höher (für Verkauf).
      • 1BAR: SL auf der Grundlage des Höchst-/Tiefstwertes des letzten Balkens.
      • FIXIERT: SL mit einem festen Abstand (standardmäßig 5000 Punkte).

  4. Abschnitt Risiko:Rendite-Verhältnis:

    • Bezeichnung: "RISIKO: BELOHNUNG RATIO" in grau.
    • Schaltflächen: Minus ("-") und Plus ("+") Schaltflächen zum Einstellen des RR-Verhältnisses in Schritten von 0,10 (Bereich: 0,1 bis 5,0).
    • Wertanzeige: Zeigt "1:X.XX" in grüner Schrift, zentriert.

  5. Nachlaufender SL-Abschnitt:

    • Beschriftung: "TRAILING SL" in grauer Schrift.
    • Umschalttaste: "TRAILING ON" (grün) oder "TRAILING OFF" (rot). Aktiviert/deaktiviert den nachlaufenden Stop-Loss (bewegt den SL alle 3 Punkte, wenn der Kurs um 1 Punkt steigt).

  6. Informationsanzeigen ( zentrierte Beschriftungen):

    • Über Reserve: Zeigt den Gewinn oberhalb des reservierten Betrags (z. B. "Above Reserve: 15000.00") in hellblau an.
    • Risikobetrag: Zeigt den berechneten Risikobetrag (z. B. "Risikobetrag: 1200,00 USD") in orange an.
    • Losgröße: Zeigt die berechnete Losgröße für den Handel (z. B. "Losgröße: 0,12") in Grau an.

  7. Handelsschaltflächen:

    • SELL- und BUY-Schaltflächen: Seite an Seite, über die gesamte Breite geteilt.
      • VERKAUFEN: Roter Hintergrund (C'128,0,0' mit Schatten).
      • KAUFEN: Dunkelblauer Hintergrund (C'0,0,139' mit Schatten).
      • Durch Anklicken wird ein Handel mit berechneten SL/TP basierend auf den Einstellungen unter Verwendung der magischen Zahl (123456) eröffnet. Unterstützt mehrere Aufträge, wenn die Losgröße den Maximalwert pro Auftrag überschreitet.
    • Schaltfläche CLOSE ALL: Unten, volle Breite, dunkeloranger Hintergrund (C'200,100,0'). Schließt alle offenen Positionen mit der magischen Zahl.

  8. Fußzeile:

    • Saldo: "BAL: XXXXX.XX" (Kontostand) in weißer Schrift, linksbündig.
    • P/L: "P/L" oder "P/L: XXXXX.XX" (gleitender Gewinn/Verlust bei offenen Positionen) in weißer Schrift, unterhalb des Saldos.

Wichtigste Funktionalitäten

  • Risikomanagement: Berechnet die Losgröße basierend auf dem Risiko (Prozentsatz des Saldos über der Reserve oder fester Betrag), dem SL-Abstand und dem RR-Verhältnis. Verhindert ungültige Trades (z.B. Null-Lot-Größe).
  • SL/TP-Vorschau: Zeichnet horizontale Linien auf dem Chart (10 Balken lang), die potenzielle Einstiegs-, SL- (rot) und TP-Niveaus (grün) vor dem Handel anzeigen. Die Linien werden in Echtzeit aktualisiert.
  • Ausführung des Handels: Eröffnet Aufträge mit FOK-Füllung, Slippage-Toleranz und benutzerdefiniertem Kommentar. Passt SL/TP nach der Eröffnung an, wenn Slippage auftritt. Unterstützt Trailing SL für offene Positionen.
  • Dauerhaftigkeit: Die Einstellungen (Risiko, SL-Modus usw.) werden global gespeichert und beim Neustart wieder geladen.
  • Warnungen: Druckt detaillierte Protokolle für Trades, Fehler und Modusänderungen auf dem Terminal aus.
  • Anpassungen: Viele Farben und Positionen sind Eingabeparameter (z. B. ist die Farbe der Schließen-Schaltfläche einstellbar).

Hinweise zur Verwendung

  • Das Panel passt sich bei Zeitrahmenänderungen automatisch an und löscht/erstellt Linien/Objekte nach Bedarf.
  • Im Vorschaumodus (keine offene Position) zeigt es SL/TP-Linien basierend auf der größeren Abstandsrichtung an.
  • Fehlerbehandlung: Warnt vor ungültigen SL-Modi, Handelsbeschränkungen oder Berechnungsfehlern.
  • Dies ist ein manuelles Handelswerkzeug - es automatisiert keine Eingaben, sondern bietet präzise Kontrollen für diszipliniertes Handeln.

