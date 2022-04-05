Jmt Manager MT4

Dieser Indikator zeichnet automatisch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Key Levels) für Sie ein, sobald Sie ihn auf einem Chart abgelegt haben. So müssen Sie diese Niveaus nicht jedes Mal neu zeichnen, wenn Sie die Preise in einem Chart analysieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf ein Diagramm zu legen, die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen und ihn den Rest machen zu lassen. Aber es kommt noch besser: Der Indikator ist absolut kostenlos! Für weitere Informa

FREE