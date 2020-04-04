SmartTrendPro

SmartTrendPro ist ein nicht nachzeichnender Trendfolgeindikator für MetaTrader 5.

Der Indikator verwendet eine geglättete Trendlinie in Kombination mit einer Preis-Crossover-Logik, um mit hoher Wahrscheinlichkeit KAUF- und VERKAUFS-Signale zu erzeugen.

Merkmale:
- Klare BUY- und SELL-Pfeile
- Trendrichtungsfilter
- Funktioniert auf allen Symbolen
- Beste Leistung auf M15 - H1
- Vollständig anpassbare Einstellungen
- Kein Neulackieren
- Schnell und leichtgewichtig

Empfohlene Anwendung:
Verwenden Sie SmartTrendPro in Trendmärkten und bestätigen Sie die Signale mit Unterstützung/Widerstand oder einem höheren Zeitrahmentrend.

Haftungsausschluss:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und garantiert keine Gewinne.
