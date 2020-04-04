SmartTrendPro ist ein nicht nachzeichnender Trendfolgeindikator für MetaTrader 5.





Der Indikator verwendet eine geglättete Trendlinie in Kombination mit einer Preis-Crossover-Logik, um mit hoher Wahrscheinlichkeit KAUF- und VERKAUFS-Signale zu erzeugen.





Merkmale:

- Klare BUY- und SELL-Pfeile

- Trendrichtungsfilter

- Funktioniert auf allen Symbolen

- Beste Leistung auf M15 - H1

- Vollständig anpassbare Einstellungen

- Kein Neulackieren

- Schnell und leichtgewichtig





Empfohlene Anwendung:

Verwenden Sie SmartTrendPro in Trendmärkten und bestätigen Sie die Signale mit Unterstützung/Widerstand oder einem höheren Zeitrahmentrend.





Haftungsausschluss:

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und garantiert keine Gewinne.