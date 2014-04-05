Confirm Alerter

Confirm Alerter bietet regelbasierte Warnungen mit nur einem Klick, die Kursdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen. Die Alarme werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert und nur ausgelöst, wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind. Keine automatischen Signale. Keine Neuformulierung. Keine Blackbox-Logik.

Confirm Alerter wurde für den Einstieg in den Handel entwickelt - und ist ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen beim Ausstieg - und ermöglicht eine konsistente, regelbasierte Bestätigungsmethode, die über den gesamten Lebenszyklus Ihres Handels angewendet wird.

Alle Bestätigungen werden bei Kerzenschluss ausgelöst, was sie zuverlässig und einfach für Backtests und Paper-Tests macht.


Bestätigungs-Methoden:

Wählen Sie einen der folgenden Bestätigungstypen für eine konsistente Anwendung:

  • Candle Body Break

  • Candle Wick Break

  • Durchbruch der Struktur (BoS)

  • Preisdurchbruch des MA

  • MA Slope Reversal

  • Parabolische SAR-Umkehrung

  • RSI-Haken (OB / OS)

  • Stochastik-Haken (OB / OS)

Alle Bestätigungen sindtransparent und regelbasiert.


Wie es funktioniert

1. den Kurs beobachten
Beobachten Sie den Kurs, wenn er sich einem potenziellen Umkehrpunkt oder Entscheidungsbereich auf dem Chart nähert.

2. aktivieren Sie den Alarm
Klicken Sie auf die Chart-Schaltfläche, um einen Bestätigungsalarm in der ausgewählten Richtung zu platzieren.

3. eine Bestätigung erhalten
Das Tool verfolgt den Preis kontinuierlich und löst einen Alarm aus, sobald der ausgewählte Break eintritt.

4.jederzeit deaktivieren

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Alarm sofort zu deaktivieren.


Zeitrahmen-Verhalten

Aktive Alarme sind an den Zeitrahmen gebunden, in dem sie platziert wurden. Ein Wechsel des Zeitrahmens hat keinen Einfluss auf sie. Unterbrechungslinien erscheinen nur auf dem ursprünglichen Zeitrahmen, während andere Zeitrahmen die Zeitrahmenbezeichnung des Alarms anzeigen.

Dauerhafte Alarme

Alarme bleiben auch nach dem Schließen des Terminals aktiv. Beim Neustart prüft das Tool, ob während der Offline-Zeit Brüche aufgetreten sind und benachrichtigt Sie sofort.


Hinweise und Tipps


Kontrolle der Signalaggression

Niedrigere Zeitrahmen = schnellere, aggressivere Bestätigungen
Höhere Zeitrahmen = stärkere, konservativere Bestätigungen

Kerzenschluss-basierte Alarme

Alle Alarme werden bei Kerzenschluss ausgelöst, so dass sie leicht auf dem Papier getestet, validiert und historisch überprüft werden können.

Konsistenz ist wichtig

Wählen Sie einen Bestätigungstyp, der zu Ihrer Strategie passt, und wenden Sie ihn konsequent an, anstatt zwischen verschiedenen Methoden zu wechseln.

Indikatorbasierte Bestätigungen

Bei der Verwendung von Indikatorwarnungen (MA, Parabolic SAR, RSI, Stochastic usw.) wird empfohlen, den Indikator dem Diagramm hinzuzufügen, um den visuellen Kontext zu verdeutlichen - dies ist jedoch nicht erforderlich. Alarme funktionieren unabhängig von sichtbaren Indikatoren.


Alert-Bestätigungen erklärt

Preis-Aktion:

  • Candle Body Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Körper der vorhergehenden Kerze hinaus schließt und damit die Richtungsdynamik bestätigt.
  • Candle Wick Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Docht der vorangegangenen Kerze hinaus schließt, was eine stärkere Ausdehnung über die jüngsten Extremwerte hinaus bestätigt.
  • Bruch der Struktur (BoS): Wird ausgelöst, wenn der Kurs über ein vorheriges Swing-Hoch oder Swing-Tief hinaus schließt und damit eine Verschiebung der Marktstruktur bestätigt.

Gleitender Durchschnitt:

  • Price Break of MA: Wird ausgelöst, wenn der Kurs auf der gegenüberliegenden Seite des ausgewählten gleitenden Durchschnitts schließt, wobei die vorherige Kerze auf der anderen Seite schließt. Dies bestätigt einen sauberen Übergang durch den MA.
  • MA Slope Reversal: Wird ausgelöst, wenn die Neigungsrichtung des gleitenden Durchschnitts bei der vorherigen Kerze der vorherigen Neigungsrichtung entgegengesetzt ist, was einen potenziellen Trendwechsel signalisiert.

Trend:

  • Parabolic SAR Umkehrung: Wird ausgelöst, wenn die Parabolic SAR-Position der vorangegangenen Balken der aktuellen Richtung entgegengesetzt ist, was eine Umkehrung der SAR-Vorspannung bestätigt.

Momentum:

  • RSI-Haken (OB / OS): Wird ausgelöst, wenn der RSI von überkauften oder überverkauften Niveaus zurückkehrt, was auf eine Erschöpfung des Momentums und eine mögliche Umkehrung hindeutet.
  • Stochastik-Haken (OB / OS): Wird ausgelöst, wenn der Stochastik von überkauften oder überverkauften Niveaus zurückkehrt, was eine Schwungverlagerung bestätigt.



Empfohlene Produkte
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
XFlow zeigt einen expandierenden Preiskanal, der hilft, den Trend und die Momente seiner Umkehrung zu bestimmen. Wird auch bei der Begleitung von Trades verwendet, um Take-Profit/Stop-Loss und Mittelwerte festzulegen. Es hat praktisch keine Parameter und ist sehr einfach zu bedienen - geben Sie einfach den für Sie wichtigen Moment der Geschichte an und der Indikator berechnet den Preiskanal. ANGEZEIGTE LINIEN ROTATE ist eine dicke, durchgezogene Linie. Das Zentrum der allgemeinen Rotation des P
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indikatoren
ToolBox 360 ist das Schweizer Messer unter den Indikatoren. Sie ist vollgepackt mit nützlichen Werkzeugen, die Ihnen bei Ihrem Handel helfen. Sie kann verwendet werden, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Handel eröffnen sollten oder nicht. Er zeigt Markttrends, Candlestick-Formationen außerhalb/innerhalb von Bars und Sie können zeitbasierte Allerts einstellen. Hauptmerkmale: Zeitbasierte Fibonacci-Linien Wählen Sie eine
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Einfach ausgedrückt ist dies ein konträres Intraday-Scalping-System. Es wurde entwickelt, um zu versuchen, korrekte Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und den Handel umzudrehen, wenn dies angezeigt ist. Der Indikator betrachtet die historischen täglichen Handelsspannen, um auf der Grundlage der statistischen Niveaus Long- und Short-Positionen einzugehen. Der Indikator ist rund um Index-Futures, vor allem rund um S & P und der DOW gebaut, sondern kann eine beliebi
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Urgently-Indikator wurde entwickelt, um die Marktsituation schnell zu bestimmen, die Marktlage zu reflektieren und profitable Niveaus für die Eröffnung von Geschäften zu signalisieren. Die Marktbedingungen ändern sich schnell genug und erfordern eine ständige Kalibrierung der Handelsstrategien. Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem der Oszillatoren. Der Forex-Markttrendindikator Urgently zeigt die Trendrichtung und Einstiegspunkte an. Er glättet Kursschwankungen bei der Generi
Skiey
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Skiey - Indikator für einfache Lösungen! Die Verwendung dieses Indikators ist sehr einfach, denn das Einfachste ist, das Diagramm zu betrachten und nach den Farbpfeilen zu handeln. Eine solche Berechnungsmöglichkeit berücksichtigt die Intraday-Kursschwankungen und konzentriert sich auf die Messung des "Candlestick"-Anteils im Trend. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, diese Methode betont auch die Messung von jedem der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr deta
Trend indicators 11 in 1
Tatiana Shvedova
Indikatoren
Alle 11 Anzeigen schalten sich schnell aus und schnell wieder ein! Satz von Indikatoren: 2 Indikatoren "TREND"   : - schnell = Zeile 4 Farben - langsam = Punkte 4 Farben Die Farbgebung der Indikatoren hängt von der Trendrichtung und dem RSI-Indikator ab: 1) Aufwärtstrend und RSI<50 % 2) Aufwärtstrend und RSI>50 % 3) Abwärtstrend RSI<50% 4) Abwärtstrend RSI   >   50 % Legen Sie Indikatorperioden für jeden Zeitrahmen fest: M5 M10 M15 M30 H1 H2 H4 H6 H12 D1 W1 MN Geben Sie keine Trades ein, w
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Einführung in den Range Predictor : Ihr ultimativer Leitfaden für zukünftige Handelsspannen Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader si
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indikatoren
Der Market Sessions Indicator für MT5 hilft Ihnen, Marktumschwünge vorherzusagen , indem er wichtige Angebots- und Nachfragebereiche erkennt. Diese Pivot-Punkte treten in der Regel auf, nachdem eine neue Sitzung begonnen hat und die vorherige noch offen ist. Der Indikator wird auch verwendet, um festzustellen, um wie viele Punkte oder Pips sich der Markt im Durchschnitt während einer Sitzung bewegt. Dies hilft uns, unsere Take-Profits und Stop-Losses besser zu platzieren. Der Indikator funktion
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indikatoren
Gehen Sie mit dem Trend. Ja, warten Sie in einem 15-Minuten-Frame auf das Einstiegssignal, ob Kauf oder Verkauf, und überprüfen Sie das Signal, wenn es in einem 30-Minuten-Frame erscheint (manchmal dauert es eine Stunde oder länger, bis das Signal erscheint. Sie können zurückkehren Gehen Sie zum 15-Minuten-Rahmen und kehren Sie zum 30-Minuten-Rahmen zurück und wiederholen Sie dies, bis das Hauptsignal für Sie erscheint. Wenn das Signal im 30-Minuten-Rahmen erscheint, steigen Sie mit dem Preis e
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indikatoren
Gold Trend - dies ist ein guter technischer Indikator für Aktien. Der Algorithmus des Indikators analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und mögliche Einstiegszonen wider. Die besten Indikatorsignale: - Für VERKAUFEN = rotes Histogramm + roter SHORT-Zeiger + gelber Signalpfeil in dieselbe Richtung + roter Trendrichtungspfeil . - Für KAUFEN = blaues Histogramm + blauer LONG-Zeiger + aquafarbener Signalpfeil in dieselbe Richtung + blauer Trendrichtungspfe
Trend Break Scalper Pro
Ali Abdulrahman
Indikatoren
Unlock the Power of Scalping with this Essential Indicator for Any Currency Pair! Experience Crystal-Clear Buy/Sell Signals and Activate Instant Alerts for Maximum Precision. Wir stellen den ultimativen Scalping-Begleiter vor: Ihr Schlüssel zu präzisen Gewinnen! Transformieren Sie Ihre Handelsstrategie mit einem Indikator, der den Test der Zeit besteht! In der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Tradings hängt der beständige Erfolg von einem intelligenten Risikomanagement ab. Zwar kann
Tragos
David Chokumanyara
Indikatoren
TRAGOS Indikator - Der GOAT aller Handelsindikatoren TRAGOS (griechisch für "männlicher Ziegenbock") ist nicht nur ein Name - er ist der GOAT: Greatest of All Time in Sachen Handelsindikatoren. Entwickelt für Forex, Indizes, Gold, Krypto und Derivative Synthetische Indizes (Boom & Crash, Volatilität 75, Step, Jump, etc.), gibt er Ihnen nicht-nachmalende Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale mit unübertroffener Klarheit. Warum TRAGOS? Non-Repainting-Signale - 100% zuverlässig. Akustisch
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Instrument, das Händlern hilft, kritische Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart zu erkennen. Diese Zonen können einen wertvollen Einblick in potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und wichtige Kursniveaus geben, bei denen Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich die Kontrolle übernehmen werden. Der beste KOSTENLOSE Handelsmanager . Wenn Sie Ihre eigenen Hedging- oder Grid-Strategien ohne Programmie
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Institutional-Grade Market Regime & Trend Dashboard (Zero-Repaint) HÖREN SIE AUF, MIT VERZÖGERUNGEN ZU HANDELN. BEGINNEN SIE MIT MATHEMATIK ZU HANDELN. Mit der kostenlosen Version (v1.3) haben Sie den Überblick. Die PRO Version gibt Ihnen den Vorsprung . AanIsnaini Signal Matrix PRO ist nicht nur ein Update - es ist eine komplette algorithmische Neufassung meines beliebten Signal-Dashboards. Während sich die kostenlose Version auf Standardindikatoren stützt (die
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Weitere Produkte dieses Autors
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indikatoren
Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbare Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist. Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Berei
FREE
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen nach Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stopps häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Le
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indikatoren
Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben. Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau. Durch die visuelle Trennung von Sitzung
FREE
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indikatoren
Body Break Confirmation - Entry Alerter. Regelbasierte Candle-Body-Break-Alarme für objektive Momentum-Bestätigung. Platzieren Sie Alarme manuell mit einem Klick. Alarme werden ausgelöst, wenn der Preis über den Body der vorherigen Kerze hinausgeht - keine Blackbox-Logik, keine versteckten Regeln. Entwickelt für Level-basierte Trader, die eine klare Einstiegsbestätigung ohne ständige Chartbeobachtung wünschen. Wie es funktioniert: Preis überprüfen - Beobachten Sie den Preis, bis er eine poten
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Intrabar MTF Replay MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Papier-Tests, die sich endlich wie Live-Handel anfühlen Intrabar MTF Replay ist ein Live-Mini-Chart-Panel mit fortschrittlicher Intrabar-Replay-Funktionalität, das speziell für Multi-Timeframe-Händler entwickelt wurde. Traditionelles Backtesting und Paper-Tests auf statischen Charts leiden unter einem grundlegenden Problem: Die Timeframes sind standardmäßig nicht synchronisiert. Wenn Charts zusammen gescrollt werden, richten sich Kursbewegungen und Indikatoren nie auf den exakt gleichen Zeitpunk
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur. Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen. Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten. Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele ver
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle. Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren. Manuelles Überschreiben inklusive: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an, um die volle Kontrolle zu behalten. Nutzen Sie die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung. So verwenden Sie Auto Fib: Auto
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Levels d
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur. Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen. Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten. Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele ver
Auto Fib SR
Part-time Day Trader
Indikatoren
Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle. Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren. Manuelles Überschreiben inbegriffen: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an , um die volle Kontrolle zu behalten. Holen Sie sich die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung. So verwenden Sie Auto Fi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension