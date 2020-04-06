🚀 Machen Sie den Goldhandel intelligenter mit dem Smart Signal Generator Simple EA!

Sind Sie es leid, manuell zu analysieren und profitable Bewegungen auf dem volatilen Goldmarkt zu verpassen? DerSmart Signal Generator Simple EA ist Ihre automatisierte Lösung, die bewährte Strategien wieIchimoku und dynamischesATR-basiertes Money Management kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelssignale zu erkennen.

Es handelt sich nicht um ein riskantes Martingale- oder Grid-System. Dieser EA konzentriert sich aufQualitätssignale, kontrolliertes Risiko und intelligentes Handelsmanagement, um Ihnen zu helfen, beständiges Wachstum zu erzielen. Der EAist voroptimiert und kann sofort an Ihren XAUUSD (Gold) M5-Chart beim Exness-Brokerangehängt werden. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweiseden Parameter Risikoprozentsatz leichtoptimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.



✨ Wichtigste Vorteile und Merkmale

Intelligentes Einstiegssystem: Verwendet ein ausgeklügeltes Ichimoku-Kinko-Hyo-System zur Trenderkennung, das sich auf starke Tenkan/Kijun-Crossover-Signale konzentriert, die durch die Kursentwicklung bestätigt werden.

Dynamisches Geldmanagement: Verfügt über einen einzigartigen Mechanismus für die Losgröße, der Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der berechneten Wahrscheinlichkeit des Signals und Ihres festgelegten Risikoprozentsatzes skaliert . Je stärker das Signal, desto größer die berechnete Losgröße (bis zu Ihrem Limit) (Pro Version. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/154122

Überlegene Risikokontrolle: Beinhaltet eine obligatorische tägliche Verlustbegrenzung zum Schutz Ihres Kapitals. Sobald das tägliche Verlustlimit erreicht ist, schließt der EA alle Trades und stoppt den Handel für den Tag, um sicherzustellen, dass Sie niemals ein zu hohes Risiko eingehen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154122)

Advanced Trade Protection: Implementiert einen ATR Trailing Stop , der erst dann aktiviert wird, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnniveau (ein Vielfaches des ATR) erreicht hat, und sichert so effektiv Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154122)

Volatilitätsfilter: Verhindert den Handel während Phasen mit übermäßig geringer Volatilität und hilft Ihnen, sich auf die Momente zu konzentrieren, in denen sich Gold mit größerer Wahrscheinlichkeit bewegen wird.

Trendbestätigung: Verwendet einenlangfristigen EMA-Filter auf dem täglichen (D1) Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass nur in die Richtung des dominanten, übergeordneten Trends gehandelt wird.

Hören Sie auf, die Charts zu beobachten und beginnen Sie, Ihren Erfolg zu automatisieren! Laden Sie den Smart Signal Generator EA noch heute herunter und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zukunft im Goldhandel!

⚙️ Gebrauchsfertige Parameter

Der EA ist so konzipiert, dass er leicht angepasst werden kann, aber er istsofort einsatzbereit für den M5 Gold Chart. Hier sind die wichtigsten einstellbaren Parameter: