Precision Quantum EA

🔷 PRECISION QUANTUM EA (MT4)

Algorithmisches Handelssystem für MetaTrader 4 - Optimiert für EURUSD

📌 Überblick

Precision Quantum EA ist ein professionell entwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor, der Trades mit Hilfe eines strukturierten, regelbasierten Algorithmus ausführt, wobei der Schwerpunkt auf Präzision, Disziplin und kontrollierter Ausführung liegt.

Das System ist in erster Linie für das Währungspaar EURUSD optimiert, wo seine interne Logik und Ausführungsfilter am effektivsten arbeiten sollen.

⚙️ Kernphilosophie

Precision Quantum EA basiert auf dem Prinzip, dass nachhaltiger algorithmischer Handel von folgenden Faktoren abhängt:

  • Kontrollierte Entscheidungslogik

  • Konsistente und wiederholbare Ausführung

  • Risikobewusstes Handelsmanagement

  • Selektive Teilnahme an den Marktbedingungen

Der EA vermeidet unnötiges Engagement und versucht nicht, kontinuierlich zu handeln.

🧠 Hauptmerkmale

  • Vollständig automatisierter MT4 Expert Advisor

  • Regelbasierte Handelslogik

  • Hauptsächlich für EURUSD optimiert

  • Entwickelt für disziplinierte, geräuscharme Ausführung

  • Minimale Benutzerinteraktion nach der Einrichtung

🔧 Anpassbare Einstellungen

Der EA enthält konfigurierbare Parameter, die es dem Benutzer ermöglichen, die Einstellungen anzupassen:

  • Risiko und Positionsgröße

  • Handelsmanagement-Verhalten

  • Ausführungsbezogene Filter

Durch diese Flexibilität kann der EA an unterschiedliche Kontogrößen und persönliche Risikopräferenzen angepasst werden.

📊 Empfohlene Handelsumgebung

Precision Quantum EA ist so konzipiert, dass er am besten unter folgenden Bedingungen funktioniert:

  • Zuverlässige MT4-Broker

  • Niedrige bis moderate Spreads für EURUSD

  • Stabile Ausführungsbedingungen

Benutzern wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

🛡️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Kein Expert Advisor kann Gewinne garantieren, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Precision Quantum EA ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie.

✅ Nutzungsempfehlungen

  • Demo-Tests vor dem Live-Handel

  • Konservative Risikoeinstellungen für langfristigen Betrieb

  • VPS für kontinuierliche Ausführung empfohlen

📌 Abschließende Hinweise

Precision Quantum EA ist für Händler gedacht, die eine professionelle, fokussierte und methodische automatisierte Handelslösung für MetaTrader 4 suchen, wobei der Schwerpunkt auf EURUSD-Ausführung und disziplinierter Automatisierung liegt.


