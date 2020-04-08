DeMarker Flat Detector mr

Der Crypto_Forex-Indikator „DeMarker FLAT Detector“ ist ein effizientes Hilfsmittel für den Handel! Kein Repainting erforderlich.

Ich biete Ihnen an, Ihre Handelsmethoden mit diesem großartigen Indikator für MT4 zu verbessern.





– Der Indikator zeigt flache Bereiche im Chart an. Er verfügt über den Parameter „Flat Sensitivity“, der für die Erkennung von Flats zuständig ist.

– Der „DeMarker FLAT Detector“ kann zur Bestätigung von Price Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden.

– Sie können ihn für Trendfolgesysteme verwenden, um Flatzonen zu erkennen und den Handel dort zu vermeiden.

– Sie können ihn für Reversal Scalping verwenden, um Umkehrungen von Flat-Grenzen aus zu handeln.

– Es gibt viele Möglichkeiten, den „DeMarker FLAT Detector“ anstelle des Standard-DeMarker-Oszillators zu verwenden.

– DeMarker selbst liefert die effizientesten regulären Divergenzsignale unter allen Oszillatoren.

– Überkauft liegt ein DeMarker-Wert über 0,7, überverkauft ein Wert unter 0,3.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.