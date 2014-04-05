ICT adr Levels and Zones indicator For MT5

ICT ADR Levels and Zones Indikator für MetaTrader 5

Der ICT ADR Levels and Zones Indicator für MetaTrader 5 wurde auf der Grundlage der Inner Circle Trader (ICT) Methodik entwickelt und dient der genauen Einschätzung der täglichen Marktvolatilität.

Dieser MT5-Indikator analysiert das Kursgeschehen der letzten fünf Handelssitzungen und bezieht frühere Tageshöchst- und -tiefststände in die Berechnung der durchschnittlichen Tagesspanne (ADR) ein. Auf der Grundlage dieser Berechnungen stellt der Indikator wichtige ADR-Zonen direkt auf dem Chart auf 1/3, 1/2 und 1× ADR-Niveau dar, so dass Händler kritische Preisbereiche leicht identifizieren können.

Jedes ADR-Niveau wird durch eine grüne, blaue und rote Farbkodierung deutlich angezeigt, was eine schnelle und intuitive visuelle Erkennung gewährleistet.

ICT ADR Levels and Zones Indikator Spezifikationen

Merkmal Beschreibung Kategorie Handelshilfsmittel - ICT - Liquidität Plattform MetaTrader 5 (MT5) Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene Indikator-Typ Benutzerfreundlich Zeitrahmen Geeignet für Reversal & Continuation Handelsstil Multi-Timeframe-kompatibel Markt Scalping - Day Trading - Swing Trading

Indikator-Übersicht

Eine der Hauptstärken des ICT ADR Levels and Zones Indikators ist seine Fähigkeit, potenzielle Fehlausbrüche während Handelssitzungen mit hoher Liquidität, wie z.B. in London und New York, zu identifizieren, die in der ICT-Terminologie gemeinhin als Judas Swings bezeichnet werden.

Diese Setups beginnen typischerweise damit, dass sich der Kurs in eine ADR-Zone ausdehnt und Liquidität anzieht, gefolgt von einer scharfen Umkehrung, die mit der tatsächlichen Tendenz der Sitzung übereinstimmt.

Beispiel für eine Haussebewegung

Auf einem 15-Minuten-Chart von Bitcoin (BTC) bewegt sich der Kurs in die 1× und 1/3 ADR-Zone, was Liquidität auf der Verkaufsseite auslöst. Der Markt kehrt dann nach oben um, wobei sich das Aufwärtsmomentum oft in Richtung der gegenüberliegenden ADR-Grenze fortsetzt.

Beispiel einer Abwärtsbewegung

Ein 30-Minuten-Chart von USD/CHF veranschaulicht ein Abwärtsszenario unter Verwendung des ICT ADR Levels and Zones Indicator. Der Kurs nähert sich den oberen ADR-Zonen, induziert Liquidität auf der Kaufseite und kehrt anschließend nach unten um.

Schlussfolgerung



Der ICT ADR Levels and Zones Indicator für MT5 ist ein praktisches und effektives Werkzeug zur Analyse der Intraday-Volatilität und des Liquiditätsverhaltens. Durch die klare Abbildung von 1/3, 1/2 und vollen ADR-Zonen hilft der Indikator Händlern, potenzielle Umkehrbereiche zu antizipieren und realistische Kursziele mit größerem Vertrauen zu definieren.