GomerAI MultiStrat Networked EA

Übersicht Der GomerAI MultiStrat Networked EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das auf einem Modell der strukturellen Marktanalyse basiert. Es nutzt die 5 Säulen der Preisstruktur, um Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Ausführung zu identifizieren:



Trends: Bestätigung von Momentum und Richtung.



Spannen: Identifizierung von Zonen der Mittelwertumkehr.



Wertebereiche: Analyse der volumenbasierten Preisfindung.



Übermaß: Erkennung von Preiserschöpfung an Extrempunkten.



Gleichgewicht & Ungleichgewicht: Überwachung von Verschiebungen im Marktausgleich als Handelssignale.



Der AI-Trainingszyklus (AITL) Dieser EA verfügt über eine vernetzte Architektur, die darauf ausgelegt ist, den AI-Trainingszyklus zu validieren. Im Gegensatz zu statischen Handelsrobotern trägt dieses System anonymisierte Daten zu einer zentralen Lernfunktion bei. Dieser Prozess ermöglicht eine kontinuierliche Verfeinerung der strukturellen Marktparameter über mehrere Trainingszyklen.



Hauptfunktionen



Anti-Black-Box-Design: Jeder interne Parameter und jede Logik ist für den Benutzer vollständig dokumentiert, um sicherzustellen vollständige Transparenz. Vernetzte Architektur: Nutzt cloudbasiertes Lernen, um Entscheidungsmodelle zu optimieren. Multi-Strategie-Logik: Anpassbarer Kern, der das Verhalten je nach aktueller Marktstrukturphase verändert. Wichtiger Hinweis zur Benutzerkonfiguration: Detaillierte Einrichtungshinweise und Erläuterungen zu allen Eingabeparametern finden Sie im MQL5-Blogbeitrag, der in den Kommentaren meines Profils verlinkt ist. Unterstützung: Technischer Support wird ausschließlich über den Kommentarsektion dieser Seite oder das MQL5-Nachrichtensystem bereitgestellt. Risikohinweis Das Trading mit algorithmischen Systemen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser EA ist ein technisches Werkzeug und garantiert keine Gewinne. Frühere Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Es werden keine Finanzberatung erbracht.

