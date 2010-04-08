Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Trend Reversal Simple EA!

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel auf die nächste Stufe zu heben? Der Trend Reversal Simple EA ist eine leistungsstarke und intelligente automatisierte Handelslösung, die entwickelt wurde, um entscheidende Trendumkehrungen auf dem Goldmarkt zu erkennen und zu nutzen. Vergessen Sie komplexe manuelle Analysen und emotionale Handelsentscheidungen; dieser EA bringt Präzision, Disziplin und potenzielle Profitabilität direkt auf Ihre MetaTrader 4-Plattform.

Warum Trend Reversal Simple EA wählen?

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Ihren Handel zu vereinfachen und Ihre Ergebnisse zu verbessern. Es handelt sich nicht um einen weiteren EA, sondern um ein hochentwickeltes Tool, das sich auf intelligente, strategische Ein- und Ausstiege konzentriert und sicherstellt, dass Sie den Marktbewegungen immer einen Schritt voraus sind. Wir haben ihn speziell für denGoldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert, was ihn zu einer wirklich einsatzbereiten Lösung macht - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie ihn arbeiten!

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln.

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Einer der herausragenden Vorteile des Trend Reversal Master EA ist seinsicherer und nachhaltiger Ansatz. Wir sind uns der Risiken bewusst, die mit Strategien mit hohen Einsätzen verbunden sind, weshalb dieser EAKEINE riskanten Martingale- oder Grid-Techniken verwendet. Stattdessen konzentriert er sich auf eine solide, trendumkehrende Logik, um Ihr Kapital zu schützen, während er ein beständiges Wachstum anstrebt.

Hauptmerkmale und Vorteile:

Intelligente Trendumkehr-Erkennung: Nutzt das Parabolic SAR (PSAR)-System in Kombination mit EMA-Filterung, um hochwahrscheinliche Trendumkehrpunkte zu ermitteln und sicherzustellen, dass Sie zum optimalen Zeitpunkt in den Handel einsteigen.

Dynamisches Geldmanagement: Passt die Losgrößen auf der Grundlage des von Ihnen definierten Risikoprozentsatzes und der berechneten Handelswahrscheinlichkeit an und gibt Ihnen so eine flexible Kontrolle über Ihr Engagement und Ihre potenziellen Erträge (Pro-Version)

Advanced ATR Trailing Stop: Schützt Ihre Gewinne und minimiert Verluste durch automatische Anpassung der Stop-Loss-Niveaus, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln, basierend auf der Marktvolatilität in Echtzeit (Pro Version)

Täglicher Cut-Loss-Schutz : Sichert Ihr Konto mit einem anpassbaren täglichen Cut-Loss-Prozentsatz ab, um erhebliche Drawdowns zu verhindern und Ihr Kapital zu erhalten (Pro Version)

Optimiert für Gold (XAUUSD) auf M5: Speziell für den Goldmarkt auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen optimiert, bietet er eine maßgeschneiderte und effiziente Handelserfahrung.

Sofort einsatzbereit und einfaches Setup: Keine komplexen Konfigurationen erforderlich. Verbinden Sie den EA einfach mit Ihrem Gold (XAUUSD) M5-Chart, und schon können Sie loslegen!

Zeitbasierte Handelssteuerung: Definieren Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten, um sie an die Marktbedingungen und Ihre persönliche Verfügbarkeit anzupassen.

Volatilitätsfilter: Stellt sicher, dass der EA nur bei ausreichend volatilen Marktbedingungen handelt, um abgehackte Kursbewegungen zu vermeiden und die Handelsqualität zu erhöhen.

Werfen Sie einen Blick auf die Parameter, die Sie an Ihren Handelsstil anpassen können:

RiskPercentage (6): Steuern Sie den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren. (Pro-Version)

Lots (0.1): Definieren Sie eine feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf 0 gesetzt ist.

StartHour (0): Die Stunde, ab der der EA nach Trades sucht (0 = 12 Uhr).

EndHour (23): Die Stunde, in der der EA aufhört, nach Trades zu suchen (23 = 11 PM).

ATRPeriod (14): Der Zeitraum für den Average True Range (ATR) Indikator, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird.

ATRThreshold (0.0015): Der minimale ATR-Wert, der erforderlich ist, damit der EA die Eröffnung eines Trades in Betracht zieht und eine ausreichende Volatilität gewährleistet.

MagicNumber (99999): Eine eindeutige Kennung für die Trades des EA, die es ihm ermöglicht, seine eigenen Positionen unabhängig zu verwalten.

EMAPeriod (150): Die Periode für den Exponential Moving Average (EMA), der als Trendfilter verwendet wird.

EMA_Timeframe (PERIOD_D1): Der Zeitrahmen für den EMA-Trendfilter (z.B. Daily für einen langfristigen Trend).

DailyCutLossPercent (8.0): Der maximale Prozentsatz des täglichen Aktienverlustes, bevor alle Trades geschlossen werden und der Handel für den Tag pausiert wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen (Pro Version)

ATR_Trailing_Period (14): Die ATR-Periode, die für die Berechnung des Trailing-Stops verwendet wird.

ATR_Trailing_Multiplier (9.0): Der Multiplikator für den ATR-Wert zur Bestimmung des Trailing-Stop-Abstands (Pro Version)

ATR_Profit_Multiplier (4): Der ATR-Multiplikator, der verwendet wird, um den Trailing-Stop zu aktivieren, sobald ein Handel im Gewinn ist (Pro Version)

DayRange (8): Die Anzahl der vergangenen Tage, die zur Berechnung der täglichen Spanne für Take Profit-Levels verwendet wird.

PSAR_Step (0.02): Der Schritt des Beschleunigungsfaktors für den Parabolic SAR Indikator (Pro Version)

PSAR_Maximum (0.2): Der maximale Beschleunigungsfaktor für den Parabolic SAR Indikator (Pro Version)

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Goldhandel zu verbessern! Der Trend Reversal Master EA wurde entwickelt, um eine robuste und intelligente Handelserfahrung zu bieten, die speziell auf den dynamischen Goldmarkt zugeschnitten ist.

Laden Sie den Trend Reversal Master EA jetzt herunter und beginnen Sie, intelligenter zu handeln, nicht härter!"