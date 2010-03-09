Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 AUF 5-MINUTEN-CHART - Besiegen Sie die 97% Verlustrate

Warum 97% der Gold-Trader scheitern (Und wie ATLASS gewinnt)

Die brutale Wahrheit: Über 97% der privaten Gold-Trader verlieren ihr Konto in weniger als einem Monat. Sie jagen mythischen Risiko-Ertrags-Verhältnissen nach, verwenden sichtbare Stop-Loss-Orders, die gejagt werden, und handeln emotional.

ATLASS SCALPER AUF 5-MINUTEN-CHART macht das Gegenteil: Folgt den natürlichen Trends von Gold mit versteckten virtuellen Stop-Loss-Orders, Multi-Filter-Bestätigung (MACD, ADX, Stochastik, Nachrichten-Kalender) und intelligentem Grid-Management. Es ist diszipliniert, automatisiert und frei von Mythen.

Backtest-Ergebnisse: 2. Januar 2023 – 1. März 2025

WARNUNG: Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse.

Risikolevel Start Ende Gewinn Gewinn % Für wen
SEHR NIEDRIG €1.000 €2.996 €1.996 199,6% Konservative Trader
NIEDRIG €1.000 €12.856 €11.856 1.185,6% Ernsthafte Trader (EMPFOHLEN)
MITTEL €1.000 €78.123 €77.123 7.712,3% Aggressive Trader
HOCH €1.000 €179.487 €178.487 17.848,8% Nur für Zocker

HINWEIS: WENN ALLE FILTER DEAKTIVIERT SIND, SIND DIE ERGEBNISSE BESSER

Hauptmerkmale

✅ Versteckte Stop-Loss-Orders - Virtuelle SLs unsichtbar für Broker/Market Maker
✅ Multi-Filter-Stack - MACD, ADX, Stochastik, Nachrichten-Kalender, Sitzungszeiten, Gap-Schutz
✅ Intelligentes Grid-System - bis zu 15 Positionen pro Richtung
✅ Nachrichten-/Gap-Schutz - Pausiert den Handel während risikoreicher Ereignisse

Schnelle Einstellungsanleitung

Kern-Einstellungen

RiskLevel (Risikolevel): Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch / Feste Lotgröße
Empfehlung: Beginnen Sie mit NIEDRIGEM RISIKO

MaxPositionsPerDirection (Max. Positionen pro Richtung, Standard: 15): Maximale Grid-Levels

  • Konservativ: 5-8
  • Moderat: 10-12
  • Aggressiv: 13-15

GridDrawdownPips (Grid-Drawdown-Pips, Standard: 300): Abstand zwischen Grid-Levels

  • Eng: 200
  • Ausgewogen: 300
  • Weit: 400-500

Kritische Filter

  • UseMACDFilter (MACD-Filter verwenden, Standard: true): Momentum-Bestätigung - BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS
  • UseADXFilter (ADX-Filter verwenden, Standard: false): BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS
  • UseStochasticOscillator (Stochastik-Oszillator verwenden, Standard: false): BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS
  • UseNewsFilter (Nachrichten-Filter verwenden, Standard: true): Pausiert bei Wirtschaftsnachrichten
  • UseGapProtection (Gap-Schutz verwenden, Standard: true): Stoppt Handel nach Preis-Gaps
  • UseSessionFilter (Sitzungs-Filter verwenden, Standard: true): Vermeidet volatile Sitzungseröffnungen/-schließungen

Gewinn-Management

  • LockStartPips_Buy/Sell (Lock-Start-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 80): Wann Trailing-Profit beginnen
  • TrailPips_Buy/Sell (Trail-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 40): Trailing-Abstand
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (Stop-Loss-Letzte-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 0): Virtueller SL von letzter Position (100-200 empfohlen)

Nachrichten-Filter

  • MinutesBeforeNews (Minuten vor Nachrichten, Standard: 30): Sperrfenster vor Nachrichten
  • MinutesAfterNews (Minuten nach Nachrichten, Standard: 30): Sperrfenster nach Nachrichten
  • FilterHighImpact (High-Impact filtern, Standard: true): Hochgradig einflussreiche Nachrichten blockieren (NFP, FOMC usw.)
  • NewsCurrencies (Nachrichten-Währungen, Standard: "USD"): Zu überwachende Währungen

Ihre Mission: Den Schatz finden

  1. Backtest mit den Daten IHRES Brokers (Spread/Provision/Zeitzone)
  2. Variationen testen: Grid-Abstand, Max. Positionen, VERSCHIEDENE HÖHERE ZEITRAHMEN VERWENDEN
  3. Demo für 2-4 Wochen, bevor Sie echtes Geld riskieren
  4. Gnadenlos optimieren - Standardwerte sind solide, aber IHRE Einstellungen könnten besser sein
  5. Klein live gehen - zuerst mit Mindestkapital testen

Warnungen

Vor dem Kauf:

  • Backtest auf der MT5-Plattform IHRES Brokers
  • Demo-Test mindestens 2 Wochen
  • Verwenden Sie niemals hohes Risiko, es sei denn, Sie akzeptieren 50%+ Drawdowns
  • Überwachen Sie während wichtiger Nachrichten (Schwarze Schwäne passieren)
  • Dies ist KEIN "Einstellen und Vergessen"-System

Realistische Erwartungen:

  • Sehr Niedrig: 5-15% monatlich, minimaler Stress
  • Niedrig: 15-35% monatlich, moderate Schwankungen
  • Mittel: 30-70% monatlich, Nerven erforderlich
  • Hoch: 50-150%+ monatlich, wilde Fahrt

RISIKOHINWEIS

HANDEL BIRGT ERHEBLICHE RISIKEN. SIE KÖNNEN IHRE GESAMTE INVESTITION VERLIEREN. VERGANGENE PERFORMANCE ≠ ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

Mit dem Kauf von ATLASS SCALPER bestätigen Sie:

  • Sie verstehen die Risiken des Hebel-Handels
  • Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Ergebnisse
  • Keine Rückerstattungen für Handelsverluste
  • Der Entwickler haftet nicht für irgendwelche Ergebnisse

Bereit, die 97% zu besiegen?

Backtest → Demo → Optimieren → Vorsichtig Live Gehen

Der Schatz liegt in den Einstellungen. Die Disziplin liegt in Ihnen.

Handeln Sie intelligent.


Empfohlene Produkte
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experten
R1 Deep Seek EA – Die ultimative Präzisionshandelslösung! Wenn Sie nach einem hocheffizienten, konsistenten und nachhaltigen Handelsansatz auf dem Forex-Markt suchen, kombiniert mit einem fortschrittlichen, mathematisch gesteuerten Durchschnittssystem, dann ist R1 Deep Seek EA die perfekte Lösung für Sie! Was macht R1 Deep Seek EA einzigartig? R1 Deep Seek EA wurde mit einer intelligenten Strategie entwickelt, die präzise und kalkulierte Trades ausführt. Es platziert mehrere Kauf- und Verkauf
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
NEU! 8. Januar 2024 Blitzverkauf - 90% Rabatt! SEP 29 2023 - Holen Sie sich den Quellcode und verteilen Sie den EA nach Belieben weiter, kontaktieren Sie uns für Details. SEP 11 2023 - Jetzt können Sie nur $1000 pro Monat zahlen und erhalten vollen Zugriff auf den EA. Trades; Währungspaare - Metalle und mehr! Die Strategie; Unsere Advanced Support/Resistance Trading Strategy ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, beständige Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effek
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Experten
Deriv beitreten Link im Profil>>> Boom und Crash UPGRADE Das BOOM AND CRASH Upgrade ist ein 100% adaptiver Expertenberater, der auf Kursbewegungen basiert. Es hat einen eingebauten einzigartigen Smart Recovery Algorithmus. Nur ein Handel zu einer Zeit. Jeder Handel hat von Anfang an Stop Loss und Take Profit, die sich nicht ändern. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach einem stabilen Wachstum auf lange Sicht sind. EINSTELLUNGEN SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GELDMANAGEMENT-KONSTANT
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
Gold Momentum Master
Norapan Tonphim
Utilitys
Gold Momentum Master Professioneller Scalping EA für XAUUSD (M1) Überblick Gold Momentum Master ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System ist für den M1-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf kurzfristige Momentum-basierte Scalping-Trades. Das Hauptziel dieses EA ist eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung mit strengem Risikomanagement - kein aggressiver oder unkontrollierter Handel. Strategie-Konzept Di
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experten
Einführungspreis: $49. Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 Verkäufen. Ein Swing-Trading-EA für die wichtigsten Forex-Paare, der auf Trendumkehrungen auf dem H4- oder H1-Zeitrahmen abzielt. Der EA sucht nach überkauften und überverkauften RSI-Niveaus und fängt optimale Umkehrungen ab. Es ist die schlechteste Idee, in einen Markt einzusteigen, in dem der Preis einen starken Trend hat. 90 % der Händler verlieren Geld durch den Handel, weil es ihnen an Emotionskontrolle, einem präzisen Handelsstra
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Experten
Wir stellen Ihnen Mary Pippins FX vor: Ihr praktisch perfekter Partner für die Navigation im GBPUSD! VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF BACKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 3-TAGE-DEMOVERSION DES EA AN! Haben Sie genug von den unvorhersehbaren Böen und Regengüssen auf dem GBPUSD-Markt? Hätten Sie gerne eine helfende Hand, um die "Schornsteinfeger" der Volatilität zu managen, besonders auf dem H1 Chart? Mary Pippins FX ist hier, um Ordnung und Raffinesse in Ihren
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
Atlas scalper on gold
Abdelhak Benazizi
4 (10)
Experten
ATLAS SCALPER FÜR GOLD Professioneller Automatisierter Handel für XAUUSD ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT Kostenloser Zugang bis zum 1. Juni 2026 Erleben Sie die Kraft des professionellen Goldhandels ohne jegliches Risiko oder Verpflichtung. Wir bieten ATLAS SCALPER FÜR GOLD bis zum 1. Juni 2026 völlig kostenlos an. Dies ist keine Testversion mit eingeschränkten Funktionen – es ist vollständiger, unbeschränkter Zugang zu unserem Premium-EA. Warum? Weil wir zuversichtlich sind, dass Sie den wahren
FREE
Smart Supply and Demand Zones Finder
Abdelhak Benazizi
Indikatoren
Der Smart Supply and Demand Zones Finder ist ein leistungsstarker MetaTrader 4-Indikator, der Angebots- und Nachfragezonen für alle Handelswerte automatisch identifiziert und anzeigt. Er vereinfacht Ihren Handelsprozess und macht das Rätselraten bei der Ermittlung wichtiger Kursniveaus überflüssig. Das spart Ihnen Zeit und stärkt Ihr Vertrauen. Hauptfunktionen Automatische Zonenerkennung: Identifiziert Angebots- und Nachfragezonen für alle Vermögenswerte (Devisen, Aktien, Rohstoffe, Kryptowähr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension