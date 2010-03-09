Atlas scalper pro
- Experten
- Abdelhak Benazizi
- Version: 2.46
- Aktivierungen: 5
Warum 97% der Gold-Trader scheitern (Und wie ATLASS gewinnt)
Die brutale Wahrheit: Über 97% der privaten Gold-Trader verlieren ihr Konto in weniger als einem Monat. Sie jagen mythischen Risiko-Ertrags-Verhältnissen nach, verwenden sichtbare Stop-Loss-Orders, die gejagt werden, und handeln emotional.
ATLASS SCALPER AUF 5-MINUTEN-CHART macht das Gegenteil: Folgt den natürlichen Trends von Gold mit versteckten virtuellen Stop-Loss-Orders, Multi-Filter-Bestätigung (MACD, ADX, Stochastik, Nachrichten-Kalender) und intelligentem Grid-Management. Es ist diszipliniert, automatisiert und frei von Mythen.
Backtest-Ergebnisse: 2. Januar 2023 – 1. März 2025
WARNUNG: Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse.
|Risikolevel
|Start
|Ende
|Gewinn
|Gewinn %
|Für wen
|SEHR NIEDRIG
|€1.000
|€2.996
|€1.996
|199,6%
|Konservative Trader
|NIEDRIG
|€1.000
|€12.856
|€11.856
|1.185,6%
|Ernsthafte Trader (EMPFOHLEN)
|MITTEL
|€1.000
|€78.123
|€77.123
|7.712,3%
|Aggressive Trader
|HOCH
|€1.000
|€179.487
|€178.487
|17.848,8%
|Nur für Zocker
HINWEIS: WENN ALLE FILTER DEAKTIVIERT SIND, SIND DIE ERGEBNISSE BESSER
Hauptmerkmale
✅ Versteckte Stop-Loss-Orders - Virtuelle SLs unsichtbar für Broker/Market Maker
✅ Multi-Filter-Stack - MACD, ADX, Stochastik, Nachrichten-Kalender, Sitzungszeiten, Gap-Schutz
✅ Intelligentes Grid-System - bis zu 15 Positionen pro Richtung
✅ Nachrichten-/Gap-Schutz - Pausiert den Handel während risikoreicher Ereignisse
Schnelle Einstellungsanleitung
Kern-Einstellungen
RiskLevel (Risikolevel): Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch / Feste Lotgröße
Empfehlung: Beginnen Sie mit NIEDRIGEM RISIKO
MaxPositionsPerDirection (Max. Positionen pro Richtung, Standard: 15): Maximale Grid-Levels
- Konservativ: 5-8
- Moderat: 10-12
- Aggressiv: 13-15
GridDrawdownPips (Grid-Drawdown-Pips, Standard: 300): Abstand zwischen Grid-Levels
- Eng: 200
- Ausgewogen: 300
- Weit: 400-500
Kritische Filter
- UseMACDFilter (MACD-Filter verwenden, Standard: true): Momentum-Bestätigung - BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS
- UseADXFilter (ADX-Filter verwenden, Standard: false): BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS
- UseStochasticOscillator (Stochastik-Oszillator verwenden, Standard: false): BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS
- UseNewsFilter (Nachrichten-Filter verwenden, Standard: true): Pausiert bei Wirtschaftsnachrichten
- UseGapProtection (Gap-Schutz verwenden, Standard: true): Stoppt Handel nach Preis-Gaps
- UseSessionFilter (Sitzungs-Filter verwenden, Standard: true): Vermeidet volatile Sitzungseröffnungen/-schließungen
Gewinn-Management
- LockStartPips_Buy/Sell (Lock-Start-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 80): Wann Trailing-Profit beginnen
- TrailPips_Buy/Sell (Trail-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 40): Trailing-Abstand
- StopLossLastPips_Buy/Sell (Stop-Loss-Letzte-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 0): Virtueller SL von letzter Position (100-200 empfohlen)
Nachrichten-Filter
- MinutesBeforeNews (Minuten vor Nachrichten, Standard: 30): Sperrfenster vor Nachrichten
- MinutesAfterNews (Minuten nach Nachrichten, Standard: 30): Sperrfenster nach Nachrichten
- FilterHighImpact (High-Impact filtern, Standard: true): Hochgradig einflussreiche Nachrichten blockieren (NFP, FOMC usw.)
- NewsCurrencies (Nachrichten-Währungen, Standard: "USD"): Zu überwachende Währungen
Ihre Mission: Den Schatz finden
- Backtest mit den Daten IHRES Brokers (Spread/Provision/Zeitzone)
- Variationen testen: Grid-Abstand, Max. Positionen, VERSCHIEDENE HÖHERE ZEITRAHMEN VERWENDEN
- Demo für 2-4 Wochen, bevor Sie echtes Geld riskieren
- Gnadenlos optimieren - Standardwerte sind solide, aber IHRE Einstellungen könnten besser sein
- Klein live gehen - zuerst mit Mindestkapital testen
Warnungen
Vor dem Kauf:
- Backtest auf der MT5-Plattform IHRES Brokers
- Demo-Test mindestens 2 Wochen
- Verwenden Sie niemals hohes Risiko, es sei denn, Sie akzeptieren 50%+ Drawdowns
- Überwachen Sie während wichtiger Nachrichten (Schwarze Schwäne passieren)
- Dies ist KEIN "Einstellen und Vergessen"-System
Realistische Erwartungen:
- Sehr Niedrig: 5-15% monatlich, minimaler Stress
- Niedrig: 15-35% monatlich, moderate Schwankungen
- Mittel: 30-70% monatlich, Nerven erforderlich
- Hoch: 50-150%+ monatlich, wilde Fahrt
RISIKOHINWEIS
HANDEL BIRGT ERHEBLICHE RISIKEN. SIE KÖNNEN IHRE GESAMTE INVESTITION VERLIEREN. VERGANGENE PERFORMANCE ≠ ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.
Mit dem Kauf von ATLASS SCALPER bestätigen Sie:
- Sie verstehen die Risiken des Hebel-Handels
- Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Ergebnisse
- Keine Rückerstattungen für Handelsverluste
- Der Entwickler haftet nicht für irgendwelche Ergebnisse
Bereit, die 97% zu besiegen?
Backtest → Demo → Optimieren → Vorsichtig Live Gehen
Der Schatz liegt in den Einstellungen. Die Disziplin liegt in Ihnen.
Handeln Sie intelligent.