Atlas scalper pro

Warum 97% der Gold-Trader scheitern (Und wie ATLASS gewinnt)

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 AUF 5-MINUTEN-CHART - Besiegen Sie die 97% Verlustrate

Die brutale Wahrheit: Über 97% der privaten Gold-Trader verlieren ihr Konto in weniger als einem Monat. Sie jagen mythischen Risiko-Ertrags-Verhältnissen nach, verwenden sichtbare Stop-Loss-Orders, die gejagt werden, und handeln emotional.

ATLASS SCALPER AUF 5-MINUTEN-CHART macht das Gegenteil: Folgt den natürlichen Trends von Gold mit versteckten virtuellen Stop-Loss-Orders, Multi-Filter-Bestätigung (MACD, ADX, Stochastik, Nachrichten-Kalender) und intelligentem Grid-Management. Es ist diszipliniert, automatisiert und frei von Mythen.

Backtest-Ergebnisse: 2. Januar 2023 – 1. März 2025

WARNUNG: Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse.

Risikolevel Start Ende Gewinn Gewinn % Für wen SEHR NIEDRIG €1.000 €2.996 €1.996 199,6% Konservative Trader NIEDRIG €1.000 €12.856 €11.856 1.185,6% Ernsthafte Trader (EMPFOHLEN) MITTEL €1.000 €78.123 €77.123 7.712,3% Aggressive Trader HOCH €1.000 €179.487 €178.487 17.848,8% Nur für Zocker

HINWEIS: WENN ALLE FILTER DEAKTIVIERT SIND, SIND DIE ERGEBNISSE BESSER

Hauptmerkmale

✅ Versteckte Stop-Loss-Orders - Virtuelle SLs unsichtbar für Broker/Market Maker

✅ Multi-Filter-Stack - MACD, ADX, Stochastik, Nachrichten-Kalender, Sitzungszeiten, Gap-Schutz

✅ Intelligentes Grid-System - bis zu 15 Positionen pro Richtung

✅ Nachrichten-/Gap-Schutz - Pausiert den Handel während risikoreicher Ereignisse

Schnelle Einstellungsanleitung

Kern-Einstellungen

RiskLevel (Risikolevel): Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch / Feste Lotgröße

Empfehlung: Beginnen Sie mit NIEDRIGEM RISIKO

MaxPositionsPerDirection (Max. Positionen pro Richtung, Standard: 15): Maximale Grid-Levels

Konservativ: 5-8

Moderat: 10-12

Aggressiv: 13-15

GridDrawdownPips (Grid-Drawdown-Pips, Standard: 300): Abstand zwischen Grid-Levels

Eng: 200

Ausgewogen: 300

Weit: 400-500

Kritische Filter

UseMACDFilter (MACD-Filter verwenden, Standard: true): Momentum-Bestätigung - BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS

Momentum-Bestätigung - BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS UseADXFilter (ADX-Filter verwenden, Standard: false): BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS

BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS UseStochasticOscillator (Stochastik-Oszillator verwenden, Standard: false): BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS

BACKTEST ZUR ERMITTLUNG DES BESTEN ZEITRAHMENS UseNewsFilter (Nachrichten-Filter verwenden, Standard: true): Pausiert bei Wirtschaftsnachrichten

Pausiert bei Wirtschaftsnachrichten UseGapProtection (Gap-Schutz verwenden, Standard: true): Stoppt Handel nach Preis-Gaps

Stoppt Handel nach Preis-Gaps UseSessionFilter (Sitzungs-Filter verwenden, Standard: true): Vermeidet volatile Sitzungseröffnungen/-schließungen

Gewinn-Management

LockStartPips_Buy/Sell (Lock-Start-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 80): Wann Trailing-Profit beginnen

Wann Trailing-Profit beginnen TrailPips_Buy/Sell (Trail-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 40): Trailing-Abstand

Trailing-Abstand StopLossLastPips_Buy/Sell (Stop-Loss-Letzte-Pips Kauf/Verkauf, Standard: 0): Virtueller SL von letzter Position (100-200 empfohlen)

Nachrichten-Filter

MinutesBeforeNews (Minuten vor Nachrichten, Standard: 30): Sperrfenster vor Nachrichten

Sperrfenster vor Nachrichten MinutesAfterNews (Minuten nach Nachrichten, Standard: 30): Sperrfenster nach Nachrichten

Sperrfenster nach Nachrichten FilterHighImpact (High-Impact filtern, Standard: true): Hochgradig einflussreiche Nachrichten blockieren (NFP, FOMC usw.)

Hochgradig einflussreiche Nachrichten blockieren (NFP, FOMC usw.) NewsCurrencies (Nachrichten-Währungen, Standard: "USD"): Zu überwachende Währungen

Ihre Mission: Den Schatz finden

Backtest mit den Daten IHRES Brokers (Spread/Provision/Zeitzone) Variationen testen: Grid-Abstand, Max. Positionen, VERSCHIEDENE HÖHERE ZEITRAHMEN VERWENDEN Demo für 2-4 Wochen, bevor Sie echtes Geld riskieren Gnadenlos optimieren - Standardwerte sind solide, aber IHRE Einstellungen könnten besser sein Klein live gehen - zuerst mit Mindestkapital testen

Warnungen

Vor dem Kauf:

Backtest auf der MT5-Plattform IHRES Brokers

Demo-Test mindestens 2 Wochen

Verwenden Sie niemals hohes Risiko, es sei denn, Sie akzeptieren 50%+ Drawdowns

Überwachen Sie während wichtiger Nachrichten (Schwarze Schwäne passieren)

Dies ist KEIN "Einstellen und Vergessen"-System

Realistische Erwartungen:

Sehr Niedrig: 5-15% monatlich, minimaler Stress

5-15% monatlich, minimaler Stress Niedrig: 15-35% monatlich, moderate Schwankungen

15-35% monatlich, moderate Schwankungen Mittel: 30-70% monatlich, Nerven erforderlich

30-70% monatlich, Nerven erforderlich Hoch: 50-150%+ monatlich, wilde Fahrt

RISIKOHINWEIS

HANDEL BIRGT ERHEBLICHE RISIKEN. SIE KÖNNEN IHRE GESAMTE INVESTITION VERLIEREN. VERGANGENE PERFORMANCE ≠ ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

Mit dem Kauf von ATLASS SCALPER bestätigen Sie:

Sie verstehen die Risiken des Hebel-Handels

Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Ergebnisse

Keine Rückerstattungen für Handelsverluste

Der Entwickler haftet nicht für irgendwelche Ergebnisse

