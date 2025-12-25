Golden Receiver Grid EA

    Golden Receiver Grid EA

    Golden Receiver Grid EA ist ein professioneller Handelsroboter, der für Trader entwickelt wurde, die die Leistung eines Grid-Systems in Kombination mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau benötigen.


    Setup & Empfehlungen

    • Plattform: MetaTrader 5
    • Kontotyp: Standard oder Cent (Cent wird empfohlen)
    • Mindestguthaben:
      • 2.000 $ für Standard-Konto (empfohlen 4.000 $)
      • $500 für Cent-Konto (empfohlen $1,000)
    • Handelspaar: XAUUSD, BTCUSD
    • Leverage: 1:500 oder höher empfohlen.


    Eingabe-Parameter

    • Initial Lot: Startvolumen für den ersten Handel.
    • Lot-Multiplikator: Skalierungsfaktor für nachfolgende Rasterstufen.
    • InpMaxDrawdownPct: Der Prozentsatz für den "Notausstieg" (z.B. 30%).
    • InpMinMarginLevel: Die Sicherheitsschwelle für neue Rasteraufträge (z. B. 300 %).
    • Grid Step (Pips): Abstand zwischen den Aufträgen.
    • Gewinnmitnahme (Pips): Ziel für einzelne Orders oder den gesamten Korb.

    Empfohlene Eingabeparameter für das XAUUSD Cent-Konto

    • Anfangs-Lot: 0.1
    • Lot-Multiplikator: 1.0 (kein Multiplikator)
    • InpMaxDrawdownPct: N/A (es wird empfohlen, Ihr Setup zu testen und das Gleichgewicht mit Hilfe des Rasterplatzes und der Lotgröße zu schützen)
    • InpMinMarginLevel: N/A (es wird empfohlen, Ihr Set-up zu testen und das Gleichgewicht mit Hilfe des Rasterplatzes und der Losgröße zu schützen)
    • Rasterschritt (Pips):
    • Gewinn maximieren: 500 Pips
    • Gleichgewicht: 1.500 Pips
    • Konservativ: 2500 Pips
    • Take Profit (Pips): gleich dem Rasterschritt


View EA Trading Account Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2350408

Empfohlene Produkte
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Experten
Vorstellung des  Professional Manager Trader  - ein leistungsstarkes Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern. Entwickelt mit der Expertise eines erfahrenen Vollzeit-Händlers, verwaltet diese Handelsoberfläche effektiv Ihre Trades und Ihr Kapital. Ihre Strategie basiert auf Ausbrüchen und umfasst persönlich entwickelte Bestätigungsindikatoren, die eine nachgewiesene Erfolgsbilanz haben. Mit einem starken Fokus auf Risiko- und Geldmanagement hält der   Professional Man
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
KVault Trader EA
Martin Ndiritu Kahiga
Experten
KVault Trader EA - Präzisions-Goldhandel auf M15 Entriegeln Sie den Tresor mit beständigen Gewinnen. Der KVault Trader EA wurde von einem Expertenteam entwickelt und wird von einem hochentwickelten Breakout-Algorithmus angetrieben. Er ist Ihr Zugang zum intelligenten, automatisierten Goldhandel. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt und ist schnell, leistungsstark und konzentriert sich auf die Erzielung stetiger monatlicher Erträge mit minimalem
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
PipSniper
Krzysztof Sitko
Experten
PipSniper - Fortgeschrittenes Marktpräzisionssystem Professionelle Ausgabe Handelsbot für MT5 Überblick PipSniper ist ein hochentwickeltes, automatisiertes Multi-Strategie-Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Mit professionellen Algorithmen und adaptivem Risikomanagement liefert dieser Expert Advisor eine konsistente Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen. Bewährte Leistung Anfangsinvestition: $500.00 Endgültiges Guthaben: $102.442,76 Gesamter Nettogewinn
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experten
60% Discount Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Roboter - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scalping vorbei sind?! Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scalped. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
BigPIPs MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
BigPIPS EA ist ein Expert Advisor, der auf einer speziellen mathematischen Analyse und intelligenten Modellierung des Marktes und der Signale unabhängig vom Zeitrahmen basiert. Der EA hat eine leistungsstarke Berechnungs-Engine, die Marktbewegungen über 1000 Pips (10000 Punkte) vorhersagen kann. Die EA-Signal-Engine muss nicht optimiert werden und es gibt keine Einstellungen für das Signal. Alle Einstellungen des EA sind für das Money Management. Der EA arbeitet mit einem niedrigen Margin-Leve
Spider King 5
Pengfei Zhang
Experten
Dieser EA verwendet eine Vielzahl von Strategien und Funktionen, wie z.B. neuronales Netzwerk-Grid-Scalping, mobiler Stop-Loss, automatische Lot-Nummern-Einstellung, etc. Verwenden Sie revolutionäre Preismodell Algorithmen, Preis Verhalten Handel und Unterschrift kollaborative Arbeit mit künstlicher Intelligenz adaptive Verarbeitungseinheiten. Das System nimmt eine Art von Reverse-Sampling-Entwicklungsmethode, die das System zeigen einen sehr erheblichen Vorteil in der 13-jährigen historischen
MR Gold Trader
Mujeeb J
Experten
MR-GOLD TRADER hat während des Backtests einen bemerkenswerten Gewinn von 1503% im Vergleich zur anfänglichen Einzahlung erzielt, was ihn zu einem hochprofitablen Expert Advisor (EA) für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H4-Zeitrahmen macht. Ausgehend von einem anfänglichen Guthaben von 10.000 $ erzielte der EA während des Testzeitraums vom 8. April 2019 bis zum 25. Oktober 2024 einen Nettogewinn von 150.305,26 $ . Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experten
Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen. Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten. Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören d
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experten
Handeln Sie Bitcoin wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! Warum Bitcoin Prince EA wählen ? Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte Bitcoin-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist der Bitcoin Prince EA exklusiv für BC/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Bitcoin
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experten
MAX XAUUSD - das intelligente Handelssystem, das auf dem Goldmarkt brilliert Hallo Trader! Ich bin MAX XAUUSD , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie von außergewöhnlicher Kraft. Meine Spezialität? Gold . Genau, ich handle das Paar Gold/USD mit Präzision und Zuversicht und biete Ihnen unvergleichliche Handelsmöglichkeiten auf dem glitzernden Goldmarkt! Warum MAX XAUUSD? Intelligentes Trendfolgesystem Einsatz fortschrittlicher Trendhandelsalgorithmen zur Risi
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experten
Lernen Sie Master Oscillators kennen, einen Bot, der den Handel einfach und flexibel gestaltet! Wählen Sie zwischen RSI, CCI oder Stochastischen Signalen und erstellen Sie Ihre eigene Strategie. Dieser Bot bietet Ihnen viele Werkzeuge, wie MA-Filter, dynamische Losgrößen, Kelly-Kriterium-Rechner, dynamische SL- und TP-Levels und vieles mehr. Unabhängig von Ihrem Handelsstil ist Master Oscillators für Sie da. Es versorgt Sie mit wichtigen Informationen, Statistiken und mehr, während es stets für
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experten
Sorry für die exzellente 340% p.a. Performance! Ja, richtig gelesen: Diese 340% p.a. Backtest-Ergebnisse sind fast schon unanständig gut. Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch – es ist kein Marketing-Trick, sondern das Resultat sauberer Programmierung und ehrlicher Backtests. Wirklich realistisch sind solche Traumrenditen natürlich nicht dauerhaft, denn nach ein paar Jahren stößt jeder EA im Backtest irgendwann an die Lotgrößen-Grenze. Trotzdem: Stealth 150 DE40 zeigt, was möglich ist
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experten
XignalCoding Prop Grid EA Erstellen Sie Ihre eigene Strategie. Bestehen Sie die Prop-Firm-Herausforderungen mit Zuversicht. Der XignalCoding Prop Grid EA ist ein hochflexibles und leistungsstarkes Handelswerkzeug für Trader, die volle Kontrolle über ihre Strategie, ihr Grid-System und ihr Risiko haben wollen. Egal, ob Sie Ideen testen oder Prop-Firm-Challenges wie FTMO bestehen wollen, dieser EA gibt Ihnen die Struktur und Sicherheit, die Sie brauchen. Hauptmerkmale Individuelle Strategieerstell
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension