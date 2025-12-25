Golden Receiver Grid EA
- Experten
- Perapot Chanyuenyong
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
- Plattform: MetaTrader 5
- Kontotyp: Standard oder Cent (Cent wird empfohlen)
- Mindestguthaben:
- 2.000 $ für Standard-Konto (empfohlen 4.000 $)
- $500 für Cent-Konto (empfohlen $1,000)
- Handelspaar: XAUUSD, BTCUSD
- Leverage: 1:500 oder höher empfohlen.
- Initial Lot: Startvolumen für den ersten Handel.
- Lot-Multiplikator: Skalierungsfaktor für nachfolgende Rasterstufen.
- InpMaxDrawdownPct: Der Prozentsatz für den "Notausstieg" (z.B. 30%).
- InpMinMarginLevel: Die Sicherheitsschwelle für neue Rasteraufträge (z. B. 300 %).
- Grid Step (Pips): Abstand zwischen den Aufträgen.
- Gewinnmitnahme (Pips): Ziel für einzelne Orders oder den gesamten Korb.
Golden Receiver Grid EA ist ein professioneller Handelsroboter, der für Trader entwickelt wurde, die die Leistung eines Grid-Systems in Kombination mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau benötigen.
Setup & Empfehlungen
Eingabe-Parameter
- Anfangs-Lot: 0.1
- Lot-Multiplikator: 1.0 (kein Multiplikator)
- InpMaxDrawdownPct: N/A (es wird empfohlen, Ihr Setup zu testen und das Gleichgewicht mit Hilfe des Rasterplatzes und der Lotgröße zu schützen)
- InpMinMarginLevel: N/A (es wird empfohlen, Ihr Set-up zu testen und das Gleichgewicht mit Hilfe des Rasterplatzes und der Losgröße zu schützen)
- Rasterschritt (Pips):
- Gewinn maximieren: 500 Pips
- Gleichgewicht: 1.500 Pips
- Konservativ: 2500 Pips
- Take Profit (Pips): gleich dem Rasterschritt
Empfohlene Eingabeparameter für das XAUUSD Cent-Konto
View EA Trading Account Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2350408