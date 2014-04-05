ICT22 Mentorship Trading Model Indicator For MT5

ICT 2022 Mentorship Trading Model Indikator MetaTrader 5

Der ICT 2022 Mentorship Trading Model Indicator für MetaTrader 5 wurde auf der Grundlage der Kernprinzipien der ICT-Methodik entwickelt und dient der Unterstützung fortgeschrittener technischer Analysen. Dieser Indikator hilft Händlern bei der Identifizierung von Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätszonen, preisverschiebungsbasierten Handels-Setups und Fair Value Gap (FVG)-Bereichen mit hoher Präzision.

Wenn eine starke Kerze ein Schlüsselniveau durchbricht und der Kurs anschließend in die identifizierte FVG-Zone zurückgeht, generiert der Indikator mithilfe visueller Pfeile ein direktionales Einstiegssignal, das potenzielle Handelsmöglichkeiten aufzeigt.

ICT 2022 Mentorship Trading Model Indikator Spezifikationen



Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Signal & Vorhersage - Liquidität Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Umkehrung - Fortführung - Ausbruch Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping - Day Trading - Swing Trading Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht



Zusätzlich zu den Richtungspfeilen (grün für Kaufsignale und orange für Verkaufssignale) verwendet der Indikator drei verschiedene Marker, um verschiedene Arten von Ausbruchsverhalten zu veranschaulichen:

X-Markierung : Erscheint, wenn ein Ausbruch nur durch den Docht der Kerze über ein vorheriges Hoch oder Tief hinaus erfolgt

Kreis-Markierung : Wird ausgelöst, wenn der Kerzenkörper den Ausbruch verursacht

Häkchen-Markierung : Wird angezeigt, wenn eine starke Verdrängungskerze das Ausbruchsmomentum bestätigt

Diese Marker bieten Händlern einen tieferen Einblick in die Stärke und Art der Kursbewegungen.

Beispiel für ein Kaufsignal

Auf der 1-Stunden-Chart des EUR/USD bricht eine zinsbullische Verdrängungskerze über ein Widerstandsniveau aus und löst eine Tick-Markierung aus. Wenn der Kurs in die neu gebildete FVG-Zone zurückgeht, bestätigt der Indikator ein Kaufsignal, das mit einem grünen Pfeil angezeigt wird.

Beispiel eines Verkaufssignals

Auf dem 1-Stunden-Zeitfenster von USD/CAD wird ein wichtiges Preisniveau durchbrochen, was zur Bildung einer neuen FVG-Zone führt. Wenn der Markt diesen Bereich wieder erreicht, erzeugt der Indikator ein Verkaufssignal, das durch einen orangefarbenen Pfeil gekennzeichnet ist.

Indikatoreinstellungen



Der ICT 2022 Mentorship Trading Model Indikator verfügt über ein einfaches, aber effektives Einstellungsfeld:

Kerzen : Bestimmt die Anzahl der historischen Kerzen, die für die Analyse und die Signalgenerierung verwendet werden.

Fazit



Der ICT 2022 Mentorship Trading Model Indicator MT5 ermöglicht es Händlern, Liquiditätsziele, gültige Marktstrukturausbrüche und Retracements in Fair Value Gaps genau zu identifizieren. Durch die visuelle Bestätigung von Ausbruchsstärke und Einstiegszonen verbessert dieser Indikator die Preisaktionsanalyse und unterstützt durch klar definierte Kauf- und Verkaufssignale sichere und präzise Handelsentscheidungen.