ICT22 Mentorship Trading Model Indicator For MT4

ICT 2022 Mentorship Trading Model Indikator MetaTrader 4

Der ICT 2022 Mentorship Trading Model Indicator für MetaTrader 4 wurde in Übereinstimmung mit der ICT-Methodik entwickelt und dient der Unterstützung fortgeschrittener technischer Analysen. Dieser Indikator hilft Händlern, Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsniveaus, preisverschiebungsbasierte Handels-Setups und Fair Value Gap (FVG)-Zonen mit größerer Genauigkeit zu identifizieren.

Wenn eine starke Kerze ein wichtiges Kursniveau durchbricht und der Markt anschließend in den identifizierten FVG-Bereich zurückfällt, zeigt der Indikator mit klaren Richtungspfeilen einen möglichen Handelseinstieg an.

ICT 2022 Mentorship Trading Model Indikator Spezifikationen

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Signal & Vorhersage - Liquidität Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Umkehrung - Fortführung - Ausbruch Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping - Day Trading - Swing Trading Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht

Neben den Richtungspfeilen (grün für Kaufsignale und orange für Verkaufssignale) zeigt der Indikator drei verschiedene Marker an, die jeweils für eine andere Art von Ausbruchsverhalten stehen:

X-Markierung : Erscheint, wenn ein Ausbruch nur durch den Docht der Kerze über ein vorheriges Hoch oder Tief hinaus erfolgt

Kreis-Markierung : Wird ausgelöst, wenn der Kerzenkörper den Ausbruch bestätigt

Häkchen-Markierung : Wird angezeigt, wenn eine starke Verdrängungskerze das Ausbruchsmomentum antreibt

Diese visuellen Elemente ermöglichen es Händlern, die Stärke und Gültigkeit von Ausbruchsbewegungen besser zu beurteilen.

Beispiel für ein Kaufsignal

Auf der 1-Stunden-Chart von EUR/USD bricht eine zinsbullische Verdrängungskerze über ein Widerstandsniveau aus und löst eine Tick-Markierung aus. Wenn der Kurs in die neu gebildete FVG-Zone zurückgeht, bestätigt der Indikator ein Kaufsignal, das durch einen grünen Pfeil gekennzeichnet ist.

Beispiel für ein Verkaufssignal

Auf dem 1-Stunden-Zeitfenster von USD/CAD wird eine wichtige Preiszone durchbrochen, was zur Bildung einer neuen FVG-Zone führt. Wenn der Kurs in diese Zone zurückkehrt, erzeugt der Indikator ein Verkaufssignal, das durch einen orangefarbenen Pfeil angezeigt wird.

Einstellungen des Indikators

Der ICT 2022 Mentorship Trading Model Indikator verfügt über ein einfaches Konfigurationsfeld:

Kerzen : Legt die Anzahl der historischen Kerzen fest, die für die Marktstruktur- und Signalanalyse verwendet werden

Fazit

Der ICT 2022 Mentorship Trading Model Indicator MT4 ermöglicht es Händlern, Liquiditätsziele, gültige Marktstrukturausbrüche und Retracements in Fair Value Gaps genau zu identifizieren. Durch die visuelle Bestätigung der Ausbruchsstärke und der optimalen Einstiegszonen verbessert dieses Tool die Interpretation der Preisbewegung und unterstützt präzisere und sicherere Handelsentscheidungen durch klar definierte Kauf- und Verkaufssignale.