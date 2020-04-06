Price Impulse Reversal MT4
- Experten
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Version: 2.6
- Aktivierungen: 5
Price Impulse Reversal EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel.
Merkmale:
-
Price Action-basierte Strategie
-
Automatisiertes 24/5-System
-
Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit
-
Spread-Filter für spezifische Bedingungen
-
Entwickelt für 4 Währungspaare
Einstellbare Parameter:
-
Losgröße
-
Maximal zulässiger Spread
-
Identifikationsnummer
Kompatible Paare:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Hinweis zur Testperiode:
Dieser EA erfordert eine Mindestbetriebsdauer von 1 Jahr für eine vollständige Bewertung. Kürzere Perioden können seinen Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen nicht widerspiegeln. Die Anwendung auf allen 4 kompatiblen Paaren wird zur Diversifizierung empfohlen.