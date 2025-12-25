Daily High Quality Signal

Tägliches Signal hoher Qualität v2.0

Übersicht

Daily High Quality Signal v2.0" ist ein hochentwickelter MQL5-Indikator, der mit Hilfe eineskerzenbasierten BestätigungssystemsHandelssignale mit hohem Vertrauen erzeugt. Er scannt mehrere Finanzinstrumente in verschiedenen Anlageklassen und bietet visuelle Dashboard-Anzeigen mit progressiver Signalvalidierung.

Kernphilosophie

Kerzenbasierte Bestätigungen: Signale beginnen mit 0 Bestätigungen und erhalten zusätzliche Bestätigungen NUR bei neuen H4-Kerzenschlüssen (maximal 5 Bestätigungen = 5 H4-Kerzen = 20 Stunden). Dies verhindert falsche Signale und gewährleistet die Marktvalidierung.

Hauptmerkmale

1. Progressives Signal-System

  • ☆☆☆☆☆ - NEUES SIGNAL (0 Kerzen) - Gerade erkannt

  • ★☆☆☆☆ - ZU FRÜH (1 H4 Kerze geschlossen)

  • ★★☆☆☆ - ZU FRÜHES SIGNAL (2 H4-Kerzen geschlossen)

  • ★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 H4-Kerzen geschlossen)

  • ★★★★☆ - STARKES SIGNAL (4 H4-Kerzen geschlossen)

  • ★★★★★ - PRIME ENTRY (5 H4-Kerzen geschlossen)

2. Anti-Fake Protection System (KRITISCH)

  • Filter für geringe Volatilität: Lehnt Signale ab, wenn ATR < MinATR (Standardwert 0,0005)

  • Filter für extreme Preispositionen: Vermeidet Signale, die zu weit vom MA50 entfernt sind (>2,5 ATR-Einheiten)

  • Minimale Score-Differenz: Erfordert 15-Punkte-Differenz zwischen BUY/SELL-Scores

  • Starke Trendausrichtung: Optionale Anforderung für perfekte MA-Ausrichtung

  • Score-Stabilitätswächter: Verhindert Bestätigungen, wenn der Score unter das Minimum fällt

3. Multi-Asset-Scanner

  • Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, usw.)

  • Gold (XAUUSD)

  • Indizes (US30, NAS100, SPX500, usw.)

  • Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)

  • Unterstützung für benutzerdefinierte Symbole

4. Datenpersistenz

  • Speichert Signale zwischen MetaTrader-Sitzungen mithilfe von CSV-Dateien

  • Behält Bestätigungszahlen, Punktzahlen und Zeitinformationen bei

  • Automatische Bereinigung von Signalen, die älter als 3 H4-Kerzen sind

5. Moderne Dashboard-Schnittstelle

  • Kartenbasierte Anzeige (bis zu 12 Signale sichtbar)

  • Farbcodierung nach Sternbewertung

  • Statusaktualisierungen in Echtzeit

  • Professionelles Styling mit Farbverlaufsüberschriften

6. Optimierung der Leistung

  • Indikator-Handle-Caching: Wiederverwendung von Indikator-Handles für schnelleres Scannen

  • Automatische Cache-Bereinigung: Entfernt nicht verwendete Handles nach 1 Stunde

  • Effiziente Speicherverwaltung: Intelligente Bereinigung von alten Signalen

Technische Architektur

Signalverarbeitungs-Pipeline

  1. Symbolauswahl: Filter basierend auf Benutzerpräferenzen und Spread-Limits

  2. Indikator-Berechnung: Verwendet zwischengespeicherte Handles für MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR

  3. Verbessertes Scoring: Multi-Faktor-Scoring-System (0-100 Punkte)

  4. Anti-Fake-Filterung: Mehrere Validierungsebenen

  5. Kerzen-Bestätigung: H4-Kerzen-basierte Validierung

  6. Dashboard-Anzeige: Visuelle Darstellung mit Farbkodierung

Scoring-System (100-Punkte-Skala)

  • Trendstärke: 40 Punkte (Hierarchie der MA-Ausrichtung)

  • Momentum-Bestätigung: 30 Punkte (RSI + MACD-Ausrichtung)

  • Preisposition: 20 Punkte (relativ zu den gleitenden Durchschnitten)

  • RSI-Stellung: 10 Punkte (überkaufte/überverkaufte Bedingungen)

Risikomanagement-Funktionen

  • ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

  • Filterung des maximalen Spreads

  • Mindestanforderungen an die Signalbewertung (Standard: 70)

  • Mindestbestätigungen für den Handel (Standardwert: 3)

Alarmsystem

  • Konfigurierbarer Schwellenwert für die Sternchenbewertung bei Warnungen

  • Ton- und Popup-Benachrichtigungen

  • Timer für die Abkühlung von Benachrichtigungen zur Vermeidung von Spam

  • SMS-ähnliche Benachrichtigungen für Prime Entry-Signale

Leistungsmerkmale

  • Scan-Intervall: Konfigurierbar (Standard: 60 Sekunden)

  • Speicherverbrauch: Effizientes Caching-System

  • CPU-Belastung: Optimierte Wiederverwendung des Indikatorgriffs

  • Visuelle Auswirkungen: Modernes Dashboard mit minimalem Diagramm-Wirrwarr

Dateistruktur

  • Hauptindikator: DailyHighQualitySignal.mq5

  • Datenspeicherung: DailySignalData.csv (im Ordner MQL5/Files)

  • Abhängigkeiten: Standard MQL5-Bibliotheken (Arrays, Handel)

Richtlinien für die Verwendung

  1. Erstmalige Einrichtung: Konfigurieren Sie die zu scannenden Anlageklassen

  2. Risikoanpassung: MinScore und MinConfirmations je nach Risikotoleranz festlegen

  3. Anzeige-Anpassung: Anpassung der Abmessungen und Farben des Panels

  4. Konfiguration der Warnmeldungen: Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen

  5. Leistungsüberwachung: Überwachung der Cache-Größe und der Scan-Ergebnisse auf der Registerkarte Experten

Version 2.0 Verbesserungen

  • Anzeige-Logik "NEUES SIGNAL" vs. "KEIN SIGNAL" korrigiert

  • Verbesserte Filter zum Schutz vor Fälschungen

  • Verbesserte Zwischenspeicherung von Indikator-Handles (keine Zeigerprobleme)

  • Modernisiertes Dashboard mit kartenbasiertem Layout

  • Bessere Speicherverwaltung mit automatischer Bereinigung

Idealer Anwendungsfall

Dieser Indikator ist für Trader gedacht, die:

  • H4-Zeitrahmen-Analyse bevorzugen

  • Signale mit hoher Vertrauenswürdigkeit und eingebauter Validierung wünschen

  • mehrere Anlageklassen handeln

  • ein visuelles Dashboard für eine schnelle Signalbeurteilung benötigen

  • Datenpersistenz zwischen Handelssitzungen erforderlich

Das System stelltQualität über Quantität, wobei mehrere Validierungsebenen sicherstellen, dass nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit den Status "Prime Entry" erreichen.


