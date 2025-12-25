Tägliches Signal hoher Qualität v2.0

Übersicht

Daily High Quality Signal v2.0" ist ein hochentwickelter MQL5-Indikator, der mit Hilfe eineskerzenbasierten BestätigungssystemsHandelssignale mit hohem Vertrauen erzeugt. Er scannt mehrere Finanzinstrumente in verschiedenen Anlageklassen und bietet visuelle Dashboard-Anzeigen mit progressiver Signalvalidierung.

Kernphilosophie

Kerzenbasierte Bestätigungen: Signale beginnen mit 0 Bestätigungen und erhalten zusätzliche Bestätigungen NUR bei neuen H4-Kerzenschlüssen (maximal 5 Bestätigungen = 5 H4-Kerzen = 20 Stunden). Dies verhindert falsche Signale und gewährleistet die Marktvalidierung.

Hauptmerkmale

1. Progressives Signal-System

☆☆☆☆☆ - NEUES SIGNAL (0 Kerzen) - Gerade erkannt

★☆☆☆☆ - ZU FRÜH (1 H4 Kerze geschlossen)

★★☆☆☆ - ZU FRÜHES SIGNAL (2 H4-Kerzen geschlossen)

★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 H4-Kerzen geschlossen)

★★★★☆ - STARKES SIGNAL (4 H4-Kerzen geschlossen)

★★★★★ - PRIME ENTRY (5 H4-Kerzen geschlossen)

2. Anti-Fake Protection System (KRITISCH)

Filter für geringe Volatilität : Lehnt Signale ab, wenn ATR < MinATR (Standardwert 0,0005)

Filter für extreme Preispositionen : Vermeidet Signale, die zu weit vom MA50 entfernt sind (>2,5 ATR-Einheiten)

Minimale Score-Differenz : Erfordert 15-Punkte-Differenz zwischen BUY/SELL-Scores

Starke Trendausrichtung : Optionale Anforderung für perfekte MA-Ausrichtung

Score-Stabilitätswächter: Verhindert Bestätigungen, wenn der Score unter das Minimum fällt

3. Multi-Asset-Scanner

Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, usw.)

Gold (XAUUSD)

Indizes (US30, NAS100, SPX500, usw.)

Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)

Unterstützung für benutzerdefinierte Symbole

4. Datenpersistenz

Speichert Signale zwischen MetaTrader-Sitzungen mithilfe von CSV-Dateien

Behält Bestätigungszahlen, Punktzahlen und Zeitinformationen bei

Automatische Bereinigung von Signalen, die älter als 3 H4-Kerzen sind

5. Moderne Dashboard-Schnittstelle

Kartenbasierte Anzeige (bis zu 12 Signale sichtbar)

Farbcodierung nach Sternbewertung

Statusaktualisierungen in Echtzeit

Professionelles Styling mit Farbverlaufsüberschriften

6. Optimierung der Leistung

Indikator-Handle-Caching : Wiederverwendung von Indikator-Handles für schnelleres Scannen

Automatische Cache-Bereinigung : Entfernt nicht verwendete Handles nach 1 Stunde

Effiziente Speicherverwaltung: Intelligente Bereinigung von alten Signalen

Technische Architektur

Signalverarbeitungs-Pipeline

Symbolauswahl: Filter basierend auf Benutzerpräferenzen und Spread-Limits Indikator-Berechnung: Verwendet zwischengespeicherte Handles für MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR Verbessertes Scoring: Multi-Faktor-Scoring-System (0-100 Punkte) Anti-Fake-Filterung: Mehrere Validierungsebenen Kerzen-Bestätigung: H4-Kerzen-basierte Validierung Dashboard-Anzeige: Visuelle Darstellung mit Farbkodierung

Scoring-System (100-Punkte-Skala)

Trendstärke : 40 Punkte (Hierarchie der MA-Ausrichtung)

Momentum-Bestätigung : 30 Punkte (RSI + MACD-Ausrichtung)

Preisposition : 20 Punkte (relativ zu den gleitenden Durchschnitten)

RSI-Stellung: 10 Punkte (überkaufte/überverkaufte Bedingungen)

Risikomanagement-Funktionen

ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Filterung des maximalen Spreads

Mindestanforderungen an die Signalbewertung (Standard: 70)

Mindestbestätigungen für den Handel (Standardwert: 3)

Alarmsystem

Konfigurierbarer Schwellenwert für die Sternchenbewertung bei Warnungen

Ton- und Popup-Benachrichtigungen

Timer für die Abkühlung von Benachrichtigungen zur Vermeidung von Spam

SMS-ähnliche Benachrichtigungen für Prime Entry-Signale

Leistungsmerkmale

Scan-Intervall : Konfigurierbar (Standard: 60 Sekunden)

Speicherverbrauch : Effizientes Caching-System

CPU-Belastung : Optimierte Wiederverwendung des Indikatorgriffs

Visuelle Auswirkungen: Modernes Dashboard mit minimalem Diagramm-Wirrwarr

Dateistruktur

Hauptindikator : DailyHighQualitySignal.mq5

Datenspeicherung : DailySignalData.csv (im Ordner MQL5/Files)

Abhängigkeiten: Standard MQL5-Bibliotheken (Arrays, Handel)

Richtlinien für die Verwendung

Erstmalige Einrichtung: Konfigurieren Sie die zu scannenden Anlageklassen Risikoanpassung: MinScore und MinConfirmations je nach Risikotoleranz festlegen Anzeige-Anpassung: Anpassung der Abmessungen und Farben des Panels Konfiguration der Warnmeldungen: Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen Leistungsüberwachung: Überwachung der Cache-Größe und der Scan-Ergebnisse auf der Registerkarte Experten

Version 2.0 Verbesserungen

Anzeige-Logik "NEUES SIGNAL" vs. "KEIN SIGNAL" korrigiert

Verbesserte Filter zum Schutz vor Fälschungen

Verbesserte Zwischenspeicherung von Indikator-Handles (keine Zeigerprobleme)

Modernisiertes Dashboard mit kartenbasiertem Layout

Bessere Speicherverwaltung mit automatischer Bereinigung

Idealer Anwendungsfall

Dieser Indikator ist für Trader gedacht, die:

H4-Zeitrahmen-Analyse bevorzugen

Signale mit hoher Vertrauenswürdigkeit und eingebauter Validierung wünschen

mehrere Anlageklassen handeln

ein visuelles Dashboard für eine schnelle Signalbeurteilung benötigen

Datenpersistenz zwischen Handelssitzungen erforderlich

Das System stelltQualität über Quantität, wobei mehrere Validierungsebenen sicherstellen, dass nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit den Status "Prime Entry" erreichen.