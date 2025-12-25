Daily High Quality Signal
- Utilitys
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Übersicht
Daily High Quality Signal v2.0" ist ein hochentwickelter MQL5-Indikator, der mit Hilfe eineskerzenbasierten BestätigungssystemsHandelssignale mit hohem Vertrauen erzeugt. Er scannt mehrere Finanzinstrumente in verschiedenen Anlageklassen und bietet visuelle Dashboard-Anzeigen mit progressiver Signalvalidierung.
Kernphilosophie
Kerzenbasierte Bestätigungen: Signale beginnen mit 0 Bestätigungen und erhalten zusätzliche Bestätigungen NUR bei neuen H4-Kerzenschlüssen (maximal 5 Bestätigungen = 5 H4-Kerzen = 20 Stunden). Dies verhindert falsche Signale und gewährleistet die Marktvalidierung.
Hauptmerkmale
1. Progressives Signal-System
-
☆☆☆☆☆ - NEUES SIGNAL (0 Kerzen) - Gerade erkannt
-
★☆☆☆☆ - ZU FRÜH (1 H4 Kerze geschlossen)
-
★★☆☆☆ - ZU FRÜHES SIGNAL (2 H4-Kerzen geschlossen)
-
★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 H4-Kerzen geschlossen)
-
★★★★☆ - STARKES SIGNAL (4 H4-Kerzen geschlossen)
-
★★★★★ - PRIME ENTRY (5 H4-Kerzen geschlossen)
2. Anti-Fake Protection System (KRITISCH)
-
Filter für geringe Volatilität: Lehnt Signale ab, wenn ATR < MinATR (Standardwert 0,0005)
-
Filter für extreme Preispositionen: Vermeidet Signale, die zu weit vom MA50 entfernt sind (>2,5 ATR-Einheiten)
-
Minimale Score-Differenz: Erfordert 15-Punkte-Differenz zwischen BUY/SELL-Scores
-
Starke Trendausrichtung: Optionale Anforderung für perfekte MA-Ausrichtung
-
Score-Stabilitätswächter: Verhindert Bestätigungen, wenn der Score unter das Minimum fällt
3. Multi-Asset-Scanner
-
Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, usw.)
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes (US30, NAS100, SPX500, usw.)
-
Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)
-
Unterstützung für benutzerdefinierte Symbole
4. Datenpersistenz
-
Speichert Signale zwischen MetaTrader-Sitzungen mithilfe von CSV-Dateien
-
Behält Bestätigungszahlen, Punktzahlen und Zeitinformationen bei
-
Automatische Bereinigung von Signalen, die älter als 3 H4-Kerzen sind
5. Moderne Dashboard-Schnittstelle
-
Kartenbasierte Anzeige (bis zu 12 Signale sichtbar)
-
Farbcodierung nach Sternbewertung
-
Statusaktualisierungen in Echtzeit
-
Professionelles Styling mit Farbverlaufsüberschriften
6. Optimierung der Leistung
-
Indikator-Handle-Caching: Wiederverwendung von Indikator-Handles für schnelleres Scannen
-
Automatische Cache-Bereinigung: Entfernt nicht verwendete Handles nach 1 Stunde
-
Effiziente Speicherverwaltung: Intelligente Bereinigung von alten Signalen
Technische Architektur
Signalverarbeitungs-Pipeline
-
Symbolauswahl: Filter basierend auf Benutzerpräferenzen und Spread-Limits
-
Indikator-Berechnung: Verwendet zwischengespeicherte Handles für MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR
-
Verbessertes Scoring: Multi-Faktor-Scoring-System (0-100 Punkte)
-
Anti-Fake-Filterung: Mehrere Validierungsebenen
-
Kerzen-Bestätigung: H4-Kerzen-basierte Validierung
-
Dashboard-Anzeige: Visuelle Darstellung mit Farbkodierung
Scoring-System (100-Punkte-Skala)
-
Trendstärke: 40 Punkte (Hierarchie der MA-Ausrichtung)
-
Momentum-Bestätigung: 30 Punkte (RSI + MACD-Ausrichtung)
-
Preisposition: 20 Punkte (relativ zu den gleitenden Durchschnitten)
-
RSI-Stellung: 10 Punkte (überkaufte/überverkaufte Bedingungen)
Risikomanagement-Funktionen
-
ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
-
Filterung des maximalen Spreads
-
Mindestanforderungen an die Signalbewertung (Standard: 70)
-
Mindestbestätigungen für den Handel (Standardwert: 3)
Alarmsystem
-
Konfigurierbarer Schwellenwert für die Sternchenbewertung bei Warnungen
-
Ton- und Popup-Benachrichtigungen
-
Timer für die Abkühlung von Benachrichtigungen zur Vermeidung von Spam
-
SMS-ähnliche Benachrichtigungen für Prime Entry-Signale
Leistungsmerkmale
-
Scan-Intervall: Konfigurierbar (Standard: 60 Sekunden)
-
Speicherverbrauch: Effizientes Caching-System
-
CPU-Belastung: Optimierte Wiederverwendung des Indikatorgriffs
-
Visuelle Auswirkungen: Modernes Dashboard mit minimalem Diagramm-Wirrwarr
Dateistruktur
-
Hauptindikator: DailyHighQualitySignal.mq5
-
Datenspeicherung: DailySignalData.csv (im Ordner MQL5/Files)
-
Abhängigkeiten: Standard MQL5-Bibliotheken (Arrays, Handel)
Richtlinien für die Verwendung
-
Erstmalige Einrichtung: Konfigurieren Sie die zu scannenden Anlageklassen
-
Risikoanpassung: MinScore und MinConfirmations je nach Risikotoleranz festlegen
-
Anzeige-Anpassung: Anpassung der Abmessungen und Farben des Panels
-
Konfiguration der Warnmeldungen: Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen
-
Leistungsüberwachung: Überwachung der Cache-Größe und der Scan-Ergebnisse auf der Registerkarte Experten
Version 2.0 Verbesserungen
-
Anzeige-Logik "NEUES SIGNAL" vs. "KEIN SIGNAL" korrigiert
-
Verbesserte Filter zum Schutz vor Fälschungen
-
Verbesserte Zwischenspeicherung von Indikator-Handles (keine Zeigerprobleme)
-
Modernisiertes Dashboard mit kartenbasiertem Layout
-
Bessere Speicherverwaltung mit automatischer Bereinigung
Idealer Anwendungsfall
Dieser Indikator ist für Trader gedacht, die:
-
H4-Zeitrahmen-Analyse bevorzugen
-
Signale mit hoher Vertrauenswürdigkeit und eingebauter Validierung wünschen
-
mehrere Anlageklassen handeln
-
ein visuelles Dashboard für eine schnelle Signalbeurteilung benötigen
-
Datenpersistenz zwischen Handelssitzungen erforderlich
Das System stelltQualität über Quantität, wobei mehrere Validierungsebenen sicherstellen, dass nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit den Status "Prime Entry" erreichen.