Price Impulse Reversal

Price Impulse Reversal EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel.

Merkmale:

  • Price Action-basierte Strategie

  • Automatisiertes 24/5-System

  • Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit

  • Spread-Filter für spezifische Bedingungen

  • Entwickelt für 4 Währungspaare

Einstellbare Parameter:

  • Losgröße

  • Maximal zulässiger Spread

  • Identifikationsnummer

Kompatible Paare:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Hinweis zur Testperiode:
Dieser EA erfordert eine Mindestbetriebsdauer von 1 Jahr für eine vollständige Bewertung. Kürzere Perioden können seinen Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen nicht widerspiegeln. Die Anwendung auf allen 4 kompatiblen Paaren wird zur Diversifizierung empfohlen.


