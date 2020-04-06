Sideways Trader EA mq

SIDEWAYS TRADER EA – ein fortschrittliches Grid-Trading-System für zwei Währungspaare! Der Roboter passt sich automatisch den Marktbedingungen an.

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Hervorragende Funktionen des EA:
- Ein- und Ausstiegspunkte werden vom EA automatisch an die Marktvolatilität angepasst.
- Der Expert Advisor kann Kauf- und Verkaufsaufträge für jedes Währungspaar gleichzeitig verwalten.
- Der EA kann gleichzeitig mit zwei Währungspaaren betrieben werden.
- Der Roboter erstellt das Grid automatisch dynamisch, abhängig von der Volatilität.
- Keine engen Spread-Anforderungen – der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.
- Das System verschwendet kein Geld für Kommissionen wie viele Scalper; verwenden Sie einfach ein Standardkonto.
- Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.
- Zeitrahmen: M5.
- Handelspaare: NZDCAD, AUDNZD.
- Betriebszeit: 24/5.
- Der Expert Advisor (EA) kann sowohl auf Standard- als auch auf Cent-Konten verwendet werden.

Installation:
- Öffnen Sie die folgenden beiden Charts: NZDCAD und AUDNZD.
- Wählen Sie in jedem Chart den M5-Zeitrahmen.
- Weisen Sie jedem Chart einen Expert Advisor zu.
- Wenden Sie die entsprechende Set-Datei auf den EA an.
- Lassen Sie Ihren PC rund um die Uhr laufen (oder verwenden Sie einen VPS anstelle Ihres PCs), damit der EA seine Aufgaben erfüllen kann.

WICHTIG:
- Die MAGIC-Parameter für Kauf und Verkauf müssen immer unterschiedlich sein.
- Die MAGIC-Parameter dürfen sich bei verschiedenen Währungspaaren nicht ähneln – verwenden Sie die empfohlenen Set-Dateien.
Dies ist ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Webseite angeboten wird.

