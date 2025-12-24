Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT4

Lion Arrow Super Arrow Indikator für MetaTrader 4



Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 4 ist ein hybrides technisches Analysesystem, das durch die Kombination mehrerer fortschrittlicher Indikatoren präzise Handelssignale liefert. Durch die gleichzeitige Analyse der Trendrichtung, des Marktmomentums und des Kauf-/Verkaufsdrucks hilft dieser Indikator Händlern, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig falsche Signale zu minimieren.

Kernkomponenten des Indikators



Der Lion Arrow Super Arrow Indikator integriert mehrere leistungsstarke Analysetools:

Schneller gleitender Durchschnitt: Reagiert schnell auf Kursschwankungen und identifiziert kurzfristige Marktbewegungen

Langsamer gleitender Durchschnitt: Bestimmt den allgemeinen Markttrend und filtert kleinere Kursstörungen heraus

Relative Stärke Index (RSI): Misst das Momentum und identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen

Magischer Filter: Ein firmeneigener Filteralgorithmus, der minderwertige und unzuverlässige Signale herausfiltert

Bull Power & Bear Power: Indikatoren, die den Kauf- und Verkaufsdruck messen, um die Trendrichtung zu bestätigen

Lion Arrow Super Arrow Indikator Spezifikationen (MT4)





Merkmal Beschreibung Indikator-Kategorien Signal & Vorhersage MT4 Indikatoren

Trading Assist MT4 Indikatoren

Momentum Indikatoren Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Grundlegend Indikator-Typ Umkehrungsindikator Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Unterstützte Märkte Forex

Kryptowährungen

Aktien & Anteile

Rohstoffe

Indizes

Binäre Optionen

Wie der Lion Arrow Super Arrow Indikator funktioniert

Der Indikator wertet die Signale aller seiner internen Komponenten aus und erzeugt nur dann einen Handelsalarm , wenn alle Indikatoren die gleiche Marktrichtung bestätigen. Diese bestätigungsbasierte Logik verbessert die Signalgenauigkeit erheblich.

Handels-Signale

Bullische Bedingungen: Ein grüner Pfeil ist auf der vorherigen Kerze eingezeichnet

Baisse-Bedingungen: Ein roter Pfeil wird auf der vorherigen Kerze eingezeichnet

Die Anzeige von Pfeilen auf der vorhergehenden Kerze erhöht die Zuverlässigkeit der Signale, auch wenn dies zu einer leichten Verzögerung beim Einstieg führen kann.

Kaufsignalbedingungen (Aufwärtstrend)

In zinsbullischen Marktszenarien müssen die folgenden Bedingungen zusammentreffen:

Der schnelle gleitende Durchschnitt kreuzt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt

Der RSI bleibt über der 50er-Marke und weist einen klaren Aufwärtstrend auf.

Bull Power ist positiv und steigend

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, bestätigt der Indikator einen Aufwärtstrend und zeigt einen grünen Pfeil an, der eine potenzielle Kaufgelegenheit signalisiert.

Verkaufssignalbedingungen (Abwärtstrend)

Bei rückläufigen Marktbedingungen:

Der schnelle gleitende Durchschnitt bleibt unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt

Der RSI bleibt unter dem Wert von 50 und tendiert abwärts

Bear Power nimmt zu, was auf starken Verkaufsdruck hinweist

Unter diesen Bedingungen zeichnet der Indikator einen roten Abwärtspfeil auf die vorherige Kerze und signalisiert damit ein potenzielles Verkaufs- oder Short-Handels-Setup.

Einstellungen des Lion Arrow Super Arrow-Indikators (MetaTrader 4)



Die MT4-Version des Indikators bietet ein anpassbares Einstellungsfeld, um den Indikator an verschiedene Handelsstrategien anzupassen:

Schneller gleitender Durchschnittszeitraum

Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts

RSI-Zeitraum

Magischer Filter Zeitraum

Bollinger Bands Periode, Verschiebung und Abweichung

Bullen-Power-Periode

Bären-Power-Periode

Utstup: Signalempfindlichkeitsschwelle

Alert-Funktionen

Ton-Warnungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

Einstellbares Alarmintervall und benutzerdefinierter Nachrichtenbetreff

Fazit



Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 4 ist ein umfassendes Handelsinstrument, das Trendfolge- und Momentum-basierte Analysen kombiniert, um zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten, RSI, einem proprietären magischen Filter und Bull-Power- und Bear-Power-Indikatoren bietet der Indikator eine mehrschichtige Marktbestätigung für verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen.

Die bestätigten Pfeilsignale des Indikators auf der vorherigen Kerze machen ihn zu einer effektiven Lösung für Händler, die eine größere Genauigkeit, weniger Fehlsignale und beständige Intraday-Handelsmöglichkeiten suchen.