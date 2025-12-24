Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT4
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.1
Lion Arrow Super Arrow Indikator für MetaTrader 4
Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 4 ist ein hybrides technisches Analysesystem, das durch die Kombination mehrerer fortschrittlicher Indikatoren präzise Handelssignale liefert. Durch die gleichzeitige Analyse der Trendrichtung, des Marktmomentums und des Kauf-/Verkaufsdrucks hilft dieser Indikator Händlern, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig falsche Signale zu minimieren.
Kernkomponenten des Indikators
Der Lion Arrow Super Arrow Indikator integriert mehrere leistungsstarke Analysetools:
- Schneller gleitender Durchschnitt: Reagiert schnell auf Kursschwankungen und identifiziert kurzfristige Marktbewegungen
- Langsamer gleitender Durchschnitt: Bestimmt den allgemeinen Markttrend und filtert kleinere Kursstörungen heraus
- Relative Stärke Index (RSI): Misst das Momentum und identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen
- Magischer Filter: Ein firmeneigener Filteralgorithmus, der minderwertige und unzuverlässige Signale herausfiltert
- Bull Power & Bear Power: Indikatoren, die den Kauf- und Verkaufsdruck messen, um die Trendrichtung zu bestätigen
Lion Arrow Super Arrow Indikator Spezifikationen (MT4)
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
Indikator-Kategorien
|
Signal & Vorhersage MT4 Indikatoren
|
Plattform
|
MetaTrader 4
|
Schwierigkeitsgrad
|
Grundlegend
|
Indikator-Typ
|
Umkehrungsindikator
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Intraday-Handel
|
Unterstützte Märkte
|
Forex
Wie der Lion Arrow Super Arrow Indikator funktioniert
Der Indikator wertet die Signale aller seiner internen Komponenten aus und erzeugt nur dann einen Handelsalarm , wenn alle Indikatoren die gleiche Marktrichtung bestätigen. Diese bestätigungsbasierte Logik verbessert die Signalgenauigkeit erheblich.
Handels-Signale
- Bullische Bedingungen: Ein grüner Pfeil ist auf der vorherigen Kerze eingezeichnet
- Baisse-Bedingungen: Ein roter Pfeil wird auf der vorherigen Kerze eingezeichnet
Die Anzeige von Pfeilen auf der vorhergehenden Kerze erhöht die Zuverlässigkeit der Signale, auch wenn dies zu einer leichten Verzögerung beim Einstieg führen kann.
Kaufsignalbedingungen (Aufwärtstrend)
In zinsbullischen Marktszenarien müssen die folgenden Bedingungen zusammentreffen:
- Der schnelle gleitende Durchschnitt kreuzt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt
- Der RSI bleibt über der 50er-Marke und weist einen klaren Aufwärtstrend auf.
- Bull Power ist positiv und steigend
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, bestätigt der Indikator einen Aufwärtstrend und zeigt einen grünen Pfeil an, der eine potenzielle Kaufgelegenheit signalisiert.
Verkaufssignalbedingungen (Abwärtstrend)
Bei rückläufigen Marktbedingungen:
- Der schnelle gleitende Durchschnitt bleibt unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt
- Der RSI bleibt unter dem Wert von 50 und tendiert abwärts
- Bear Power nimmt zu, was auf starken Verkaufsdruck hinweist
Unter diesen Bedingungen zeichnet der Indikator einen roten Abwärtspfeil auf die vorherige Kerze und signalisiert damit ein potenzielles Verkaufs- oder Short-Handels-Setup.
Einstellungen des Lion Arrow Super Arrow-Indikators (MetaTrader 4)
Die MT4-Version des Indikators bietet ein anpassbares Einstellungsfeld, um den Indikator an verschiedene Handelsstrategien anzupassen:
- Schneller gleitender Durchschnittszeitraum
- Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts
- RSI-Zeitraum
- Magischer Filter Zeitraum
- Bollinger Bands Periode, Verschiebung und Abweichung
- Bullen-Power-Periode
- Bären-Power-Periode
- Utstup: Signalempfindlichkeitsschwelle
Alert-Funktionen
- Ton-Warnungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- Einstellbares Alarmintervall und benutzerdefinierter Nachrichtenbetreff
Fazit
Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 4 ist ein umfassendes Handelsinstrument, das Trendfolge- und Momentum-basierte Analysen kombiniert, um zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
Durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten, RSI, einem proprietären magischen Filter und Bull-Power- und Bear-Power-Indikatoren bietet der Indikator eine mehrschichtige Marktbestätigung für verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen.
Die bestätigten Pfeilsignale des Indikators auf der vorherigen Kerze machen ihn zu einer effektiven Lösung für Händler, die eine größere Genauigkeit, weniger Fehlsignale und beständige Intraday-Handelsmöglichkeiten suchen.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen