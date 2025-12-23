Die Datei Stochastic MACD.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der die Logik eines Stochastik-Oszillators mit der Moving Average Convergence Divergence (MACD) kombiniert.





Er ist für die Ausführung in einem separaten Chartfenster konzipiert und bietet eine geglättete Darstellung der Kursdynamik innerhalb einer bestimmten Handelsspanne.

Kernfunktionalität: Im Gegensatz zu einem Standard-MACD, der Rohdaten verwendet, wendet dieser Indikator die Stochastik-Skalierung auf exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) an.

Stochastik-Normalisierung: Er berechnet das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen benutzerdefinierten Zeitraum.





Anschließend normalisiert er die schnellen und langsamen EMAs anhand ihrer Position innerhalb dieser Preisspanne. MACD-Berechnung: Die Hauptindikatorlinie ergibt sich aus der Differenz zwischen den normalisierten Werten des „Fast Stochastic“ und des „Slow Stochastic“, multipliziert mit 100.

Signallinie: Ein dritter EMA (die Signalperiode) wird auf den resultierenden MACD-Wert angewendet, um eine Signallinie zur Identifizierung potenzieller Trendumkehrungen oder Crossovers zu erstellen.

Wichtige Eingabeparameter: Stochastik-Periode (inpStoPeriod): Definiert den Betrachtungszeitraum (Standard: 45), der zur Ermittlung der maximalen und minimalen Kursniveaus verwendet wird.

EMA-Perioden: Umfasst eine schnelle Periode (Standard: 12), eine langsame Periode (Standard: 26) und eine Signalperiode (Standard: 9).

Angewendeter Kurs: Händler können zwischen verschiedenen Kurstypen wählen, darunter Schlusskurs, Eröffnungskurs, Höchstkurs, Tiefstkurs, Mediankurs, typischer Kurs oder gewichteter Kurs.





Benutzerdefinierte Level: Der Indikator initialisiert sich mit fünf horizontalen Leveln zur Identifizierung von Marktbedingungen: Überkauft: Standardwerte bei 10 und 15. Überverkauft: Standardwerte bei -10. Mittelwert: Auf 0 gesetzt. Technische Struktur: Interne EMA-Klasse: Der Code verwendet eine benutzerdefinierte Klasse (CEma) zur effizienten Berechnung exponentieller gleitender Durchschnitte mithilfe eines Alpha-Glättungsfaktors (2 / (1 + Periode)).