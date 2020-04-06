Oscillator Dominator Pro EA

Erleben Sie die nächste Evolution des Edelmetallhandels mit dem Oscillator Dominator Pro EA. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Goldmarkt entwickelt und kombiniert fortschrittliche mathematische Oszillatoren mit intelligenten Trendfiltern, um präzise Bewegungen mit chirurgischer Genauigkeit zu erfassen.

Warum Oscillator Dominator Pro wählen?

Der Oscillator Dominator Pro ist nicht nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern ein hochentwickelter Handelspartner, der auf Stabilität und beständiges Wachstum ausgelegt ist. Durch die Verwendung des RSIOMA-Systems (RSI of Moving Average) filtert er Marktgeräusche heraus und stellt sicher, dass Sie nur Trades mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit eingehen.

  • Präziser Goldhandel: Speziell für den M5-Zeitrahmen des XAUUSD (Gold) optimiert, um Intraday-Trends effektiv zu erfassen.

  • Sicherheit geht vor Strategie: Keine Martingale- und No-Grid-Techniken. Jeder Handel wird mit Logik und Disziplin verwaltet, um Ihr Kapital vor explosiven Risiken zu schützen.

  • Niedrige Einstiegshürde: Perfekt zugeschnitten auf Exness Cent Konten mit einem Startkapital von nur $100.

  • Bewährte Leistung: Erzielt einen beeindruckenden Gewinnfaktor von 1,84 mit einem kontrollierten maximalen Drawdown von ca. 23% und bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis.

  • Intelligentes Risikomanagement: Verfügt über ein eingebautes tägliches Cut-Loss-System und eine wahrscheinlichkeitsbasierte Losgröße, um Ihr Konto auch bei volatilen Marktschwankungen sicher zu halten.

🛠 BENÖTIGEN SIE HILFE?

Egal, ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Senden Sie mir hier eine Nachricht: https: //www.mql5.com/en/users/andrimaul


Leistungsstarke Funktionen & Parameter

Der EA kommt mit einer umfassenden Reihe von Eingaben, die eine tiefe Anpassung ermöglichen, obwohl er bereits "Ready-to-Trade" für Gold ist:

  • RisikoProzentsatz: Skaliert Ihre Position automatisch auf der Grundlage Ihres Kontokapitals für eine konsistente Aufzinsung.

  • DailyCutLossPercent: Ihr ultimatives Sicherheitsnetz; der EA stoppt den Handel, wenn ein bestimmter Prozentsatz Ihres Tagesguthabens erreicht ist.

  • EMA_Zeitrahmen & EMAPeriode: Ein übergeordneter Trendfilter (standardmäßig auf Täglich eingestellt), um sicherzustellen, dass der EA nur in Richtung des langfristigen Momentums handelt.

  • RSIOMA & Ma_RSIOMA: Der zentrale "Motor", der überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit geglätteten gleitenden Durchschnitten identifiziert.

  • ATR_Trailing_Multiplikator: Ein intelligenter Trailing-Stopp, der sich je nach Marktvolatilität bewegt und Gewinne sichert, während er dem Handel Raum zum Atmen gibt.

  • ATR_Schwellenwert: Ein Volatilitätsfilter, der verhindert, dass der EA in "tote" Märkte einsteigt, in denen es keine Bewegung gibt.

  • DayRange: Berechnet die durchschnittliche Bewegung der letzten Tage, um realistische und erreichbare Take-Profit-Levels festzulegen.

Starten Sie noch heute!

Der Oscillator Dominator Pro ist sofort einsatzbereit. Befestigen Sie ihn einfach an Ihrem M5 Gold Chart und lassen Sie den Algorithmus die Arbeit machen.

Optimiert für Exness:

Um die besten Ergebnisse mit den voreingestellten Optimierungen zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines Exness Cent-Kontos.

👉 Registrieren Sie Ihr Exness-Konto hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Hinweis: Wenn Sie andere Broker nutzen, empfehlen wir eine Optimierung des Risikoprozentsatzes (Start: 0,1, Step: 0,1, Stop: 10), um den spezifischen Spread und die Liquidität Ihres Brokers anzupassen.

Laden Sie Oscillator Dominator Pro EA jetzt herunter und dominieren Sie den Goldmarkt mit professioneller Automatisierung!


