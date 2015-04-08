EMA high level indicatorMT5

INDICATOR GEN (EMA HIGH LEVEL)

Entwickler: eggii77

Allgemeine Beschreibung

GEN EMA High Level Ultimate ist ein hochentwickeltes hybrides Handelssystem für MetaTrader 5 (MT5), das die Geschwindigkeit des Exponential Moving Average (EMA) mit der Zuverlässigkeit eines volatilitätsbasierten Trendfilters(SuperTrend) kombiniert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um das "Rauschen" des Marktes herauszufiltern, indem er einen Multi-Bestätigungs-Algorithmus verwendet: Primärer Trend (EMA), Trend Guard (SuperTrend), Momentum (RSI) und Trendstärke (ADX).

Sein herausragendes Merkmal ist das Smart Fusion Dashboard, das einen sofortigen Marktstatus liefert, sowie ein intelligentes Benachrichtigungssystem, das automatisch ideale Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität (ATR) berechnet.

Wichtigste Merkmale

  • Zweischichtige Trend-Strategie:
    • EMA Slope-Erkennung: Erkennt Trendänderungen anhand der Steigung der EMA-Linie. Die Linie und die Kerzen wechseln automatisch die Farbe (Limone für Bullish, Rot für Bearish, Silber für Sideways).
    • SuperTrend-Wächter: Wirkt wie ein Sicherheitsfilter. Kaufsignale erscheinen nur, wenn der Kurs über der SuperTrend-Linie liegt, und Verkaufssignale nur, wenn er darunter liegt.
  • Intelligente Momentum-Filter:
    • RSI-Filter: Verhindert den Einstieg, wenn der Markt überkauft oder überverkauft ist.
    • ADX-Filter: Stellt sicher, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn der Trend ausreichend stark ist (über einem definierten Minimum), um unruhige Märkte zu vermeiden.
  • Zeitmanagement: Der integrierte Session-Filter ermöglicht es Ihnen, Signale auf bestimmte Handelszeiten zu beschränken (z. B. Londoner oder New Yorker Sessions).
  • Intelligente Benachrichtigungen mit Auto TP/SL: Wenn ein Signal erscheint, benachrichtigt Sie der Indikator nicht nur, sondern berechnet und zeigt auch vorgeschlagene TP1-, TP2- und SL-Kurse auf Basis der ATR direkt in der Benachrichtigung an (Pop-up, Mobile Push, E-Mail).
  • Informatives visuelles Dashboard: Zeigt Echtzeitdaten auf dem Chart an:
    • Aktueller EMA-Wert.
    • "Guard"-Status (Bullish/Bearish).
    • "Safe SL"-Niveau (Trailing Stop).
    • ADX-Trendstärke (Stark/Extrem/Seitwärts).

Eingabe-Parameter

1. Hauptstrategie (EMA)

  • EMA-Periode: Berechnungszeitraum für die Haupttrendlinie.
  • EMA-Methode und Preis: MA Berechnungsmethode und angewandter Preis (Close, Open, etc.).

2. Trendwächter (SuperTrend)

  • Use SuperTrend Filter?: Aktiviert/deaktiviert den SuperTrend-Filter.
  • SuperTrend ATR Zeitraum: ATR-Periode für die SuperTrend-Volatilitätsberechnung.
  • SuperTrend-Multiplikator: Abstand der SuperTrend-Linie vom Kurs (Sensitivität).

3. Filter (RSI + ADX)

  • Filterlogik verwenden?: Aktivieren Sie RSI- und ADX-Filter für genauere Signale.
  • RSI-Niveaus: Obere Grenze (überkauft) und untere Grenze (überverkauft) für Einstiegsfilterung.
  • Min ADX Stärke: Minimale Trendstärke (normalerweise 20-25), die für ein gültiges Signal erforderlich ist.

4. Zeitfilter & Smart Targets

  • Zeitfilter verwenden: Beschränken Sie Signale auf bestimmte Stunden.
  • Start-/Endzeit: Start- und Endzeiten für die Handelssitzung.
  • TP 1 & TP 2-Verhältnis: ATR-Multiplikator-Verhältnis für die Berechnung von Gewinnzielen in Benachrichtigungen.

5. Visuelles & Dashboard

  • Kerzen einfärben? Einfärben der Kerzen entsprechend dem EMA-Trend.
  • Dashboard anzeigen? Zeigt das Informationspanel auf dem Chart an.
  • Benachrichtigungen: Optionen für Pop-up-Benachrichtigungen, Mobile Push, E-Mail und Ton.

Signal-Logik

  • KAUFEN Signal (Blauer Pfeil):
    • EMA-Neigung dreht nach oben (positiv).
    • Der Preis liegt über der SuperTrend-Linie (Bullish Guard).
    • Der RSI befindet sich in der sicheren Zone (zwischen 30 und 70).
    • Der ADX liegt über dem Mindestwert (starker Trend).
  • VERKAUFSSIGNAL (Roter Pfeil):
    • Die Neigung des EMA ist abwärts gerichtet (Negativ).
    • Der Preis liegt unter der SuperTrend-Linie (Bearish Guard).
    • Der RSI befindet sich in der sicheren Zone.
    • Der ADX liegt über dem Mindestwert.

Verwendung

  • Visuelle Bestätigung: Achten Sie auf die Kerzenfarben und die EMA-Linie. Grün/Limette zeigt eine Kaufzone an, Rot zeigt eine Verkaufszone an.
  • Einstieg: Steigen Sie nur in den Markt ein, wenn ein gültiger, bestätigter Signalpfeil erscheint.
  • Ausstieg & Risikomanagement: Verwenden Sie die in der Warnmeldung angegebenen TP1/TP2-Niveaus als Ziele. Verwenden Sie die SuperTrend-Linie oder das "Safe SL"-Niveau auf dem Dashboard als manuellen Trailing Stop.
Empfohlene Produkte
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indikatoren
Einfacher Vwap mit dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAP ist die Abkürzung für Volume-Weighted Average Price (volumengewichteter Durchschnittspreis ). Es handelt sich dabei um ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und seinem gesamten Handelsvolumen anzeigt. Es bietet Händlern und Anlegern ein Maß für den Durchschnittspreis, zu dem eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Wie es verwendet wird Ermittlung von Ein
FREE
SMA ReEntry
Mattia Impicciatore
1 (1)
Indikatoren
Was ist SMA Reentry SMA Reentry ist ein professioneller Indikator, der mithilfe von zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) – einem schnellen und einem langsamen – die Wiedereinstiegspunkte im Trend anzeigt. Der Indikator zeigt klar, wann der Preis bei einem durch den langsamen SMA definierten Trend wieder über oder unter den schnellen gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. Dieses Tool ist ideal für Trader, die klare Signale für Pullbacks, Breakouts und Trendwiedereinstiege suchen. Wie funk
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indikatoren
Metatrader 5 Version des berühmten Andre Machado's Tabajara Indikators. Wenn Sie Andre Machado's Technische Analyse nicht kennen, brauchen Sie diesen Indikator nicht... Für diejenigen, die ihn brauchen, und für die vielen befreundeten Trader, die um diese Portierung von anderen Plattformen gebeten haben, hier ist er... FEATURES 8-periodischer gleitender Durchschnitt 20-Perioden Gleitender Durchschnitt 50-periodischer gleitender Durchschnitt 200-periodischer gleitender Durchschnitt Farbige Kerze
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Dieses System ist ein Heiken Ashi System basierend auf RSI Berechnungen. Das System ist ein kostenloses Open-Source-Skript, das ursprünglich auf TradingView von JayRogers veröffentlicht wurde. Wir haben uns die Freiheit genommen, das Kiefer-Skript in einen Mq4-Indikator zu konvertieren. Wir haben auch eine neue Funktion hinz
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
Large Price MT5
Nino Guevara Ruwano
Indikatoren
Für Händler ist die Beobachtung von Kursbewegungen eine ständige Aufgabe, denn jede Kursbewegung bestimmt, welche Maßnahmen als nächstes ergriffen werden müssen. Dieser einfache Indikator hilft den Händlern, die Preise in einem größeren Format klarer darzustellen. Der Benutzer kann die Schriftgröße einstellen und die Farbe wählen, die im Diagramm angezeigt werden soll. Es gibt drei Farboptionen, die für die Anzeige im Diagramm ausgewählt werden können.
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Support and Ressistance
Raphael Lorenz Baumgartner
Indikatoren
Last Day Unterstützung & Widerstand Plattform: MetaTrader 5 Typ: Custom Indicator Anzeige: Chart-Fenster (Overlay) Funktionen: Berechnet Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der Hoch/Tief-Muster des Vortages. Verwendet ein gleitendes Sampling-Fenster ( SampleWindowSize ), um die jüngsten Kursbereiche zu erkennen. Erkennt potenzielle Unterstützung , wenn die aktuelle Preisspanne deutlich unter den vorherigen Höchstständen liegt. Erkennt potenziellen Widerstand , wenn die Preissp
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indikatoren
Dies ist eine kostenlose Version des Indikators, die Periode zwischen den vertikalen Linien beträgt immer 30 Balken. In der kostenpflichtigen Version kann der Zeitraum vom Benutzer eingestellt werden, so dass eine Konfiguration mit vielen ThreePointsChannel-Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiträumen möglich ist. Das Konstruktionsprinzip - auf einer beliebigen Anzahl von Balken, die vom Benutzer festgelegt wird, wird ein Kanal mit Maximal- und Minimallinien konstruiert, so dass die Balken das
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.75 (20)
Indikatoren
Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) Handelsstrategie ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das verwendet wird, um Änderungen im Momentum und in der Trendrichtung zu identifizieren. Der MACD wird berechnet, indem man den 26-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) vom 12-Perioden-EMA subtrahiert. Eine 9-Perioden-EMA, genannt "Signal Line", wird dann oben auf den MACD geplottet, um als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale zu fungieren. Der MACD wird als bullish
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den professionellen Arka STM Signalindikator mit Arka Candle Close Time - 100% kostenlose Version Schnell, genau und unübertroffen im Erkennen von Handelsmöglichkeiten Dieser Indikator ist das Ergebnis einer Kombination aus fortschrittlicher Preisaktionsanalyse und spezialisierten Marktalgorithmen, die klare, zeitnahe und profitable Signale liefern. Völlig kostenlos - keine Installations- oder Nutzungsbeschränkungen ️ Ein automatisierter Trading-Bot, der vollständig mi
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indikatoren
Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Die SuperTrend-Strategie ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf der Average True Range (ATR) basiert und in erster Linie als Trailing-Stop-Instrument zur Erkennung vorherrschender Markttrends eingesetzt wird. Der Indikator ist so konzipiert, dass er einfach zu handhaben ist und gleichzeitig einen zuverlässigen Einblick in den aktuellen Markttrend bietet. Er funktioniert auf der Grundlage von zwei Schlüsselparametern: der Periode und dem Multiplikator . Standardmäßig wird für di
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Money Flow Index EA Friendly
Flavio Javier Jarabeck
3.67 (3)
Indikatoren
Der traditionelle Money Flow Index-Indikator, dieses Mal EA-freundlich . Es gibt 3 Puffer, die von EAs verwendet werden können, um automatisch die überkauften und überverkauften Bedingungen des Kurses zu analysieren. Verwenden Sie einfach die traditionelle iCustom()-Funktion, um diese Signale zu erhalten. Die Berechnung des Money Flow Index basiert auf dem traditionellen MFI-Indikator von Metaquote. EINSTELLUNGEN MFI-Zeitraum Art des zu analysierenden Volumens (reales Volumen oder Ticks) Beginn
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
RSI with Moving Average
Thiago Duarte
4.8 (15)
Indikatoren
Der RSI mit gleitendem Durchschnitt eignet sich hervorragend, um zu sehen, wann der Preis überkauft und überverkauft ist, anstatt nur den RSI. EINGABEPARAMETER : RSI: Periode - RSI Periode. Preis - RSI angewandter Preis. Farbschema - RSI Farbschema (4 verfügbar). MOVING AVERAGE: Periode - MA Periode. Typ - MA Typ. Anwenden - MA Anwendung. Verschiebung - MA Verschiebung ( Korrektur). PREISLINIE: Anzeigen - Angabe, ob Linie mit Preis, nur Linie oder nichts. Stil - Linienstil. OTHER: Overbo
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Indikatoren
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE Ein effektiver Indikator für Ihre Verhandlungen Der ToolBot-Indikator bringt die Berechnung von Kerzen und eine probabilistische Analyse, damit Sie mehr Sicherheit für sich selbst haben. Testen Sie auch unseren KOSTENLOSEN Tops und Bottoms Indikator: : https: //www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Testen Sie auch unseren GRATIS Indikator (RSI, ATR, ADX, OBV): https: //www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Testen Sie unseren EA ToolB
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indikatoren
OmniSignal Navigator - Intelligente Einstiege auf Schlüssellevels Handeln Sie wie ein Profi mit diesem täglichen/wöchentlichen High-Low-Close-Indikator, der für das Scalping oder den kurzfristigen Intraday-Handel und den präzisen Breakout-Handel entwickelt wurde. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel mit: M5 | VERWENDEN SIE DEN INDIKATOR NICHT AUF DEM M1-ZEITRAHMEN!!! Warum es funktioniert Perfekt für Scalping/Intraday: Zielt auf Schlüsselzonen (PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) auf M2, M3, M5
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Supertrend IndicatorMT5
Gede Egi Narditya
Indikatoren
SUPERTREND INDIKATOR MT5 Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN SmartTrend Signal ist ein umfassender technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der sich auf die Trendidentifikation und das automatisierte Risikomanagement konzentriert. Er nutzt einen verfeinerten SuperTrend-basierten Algorithmus, der auf dem Average True Range (ATR) basiert, um die primäre Trendrichtung zu bestimmen. Was diesen Indikator von anderen abhebt, sind seine integrierten Handelsmanagementfunktionen, die di
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension