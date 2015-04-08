EMA high level indicatorMT5

INDICATOR GEN (EMA HIGH LEVEL) Entwickler: eggii77

Allgemeine Beschreibung

GEN EMA High Level Ultimate ist ein hochentwickeltes hybrides Handelssystem für MetaTrader 5 (MT5), das die Geschwindigkeit des Exponential Moving Average (EMA) mit der Zuverlässigkeit eines volatilitätsbasierten Trendfilters(SuperTrend) kombiniert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um das "Rauschen" des Marktes herauszufiltern, indem er einen Multi-Bestätigungs-Algorithmus verwendet: Primärer Trend (EMA), Trend Guard (SuperTrend), Momentum (RSI) und Trendstärke (ADX).

Sein herausragendes Merkmal ist das Smart Fusion Dashboard, das einen sofortigen Marktstatus liefert, sowie ein intelligentes Benachrichtigungssystem, das automatisch ideale Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität (ATR) berechnet.

Wichtigste Merkmale

Zweischichtige Trend-Strategie : EMA Slope-Erkennung: Erkennt Trendänderungen anhand der Steigung der EMA-Linie. Die Linie und die Kerzen wechseln automatisch die Farbe (Limone für Bullish, Rot für Bearish, Silber für Sideways). SuperTrend-Wächter: Wirkt wie ein Sicherheitsfilter. Kaufsignale erscheinen nur, wenn der Kurs über der SuperTrend-Linie liegt, und Verkaufssignale nur, wenn er darunter liegt.

: Intelligente Momentum-Filter : RSI-Filter: Verhindert den Einstieg, wenn der Markt überkauft oder überverkauft ist. ADX-Filter: Stellt sicher, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn der Trend ausreichend stark ist (über einem definierten Minimum), um unruhige Märkte zu vermeiden.

: Zeitmanagement: Der integrierte Session-Filter ermöglicht es Ihnen, Signale auf bestimmte Handelszeiten zu beschränken (z. B. Londoner oder New Yorker Sessions).

Der integrierte Session-Filter ermöglicht es Ihnen, Signale auf bestimmte Handelszeiten zu beschränken (z. B. Londoner oder New Yorker Sessions). Intelligente Benachrichtigungen mit Auto TP/SL: Wenn ein Signal erscheint, benachrichtigt Sie der Indikator nicht nur, sondern berechnet und zeigt auch vorgeschlagene TP1-, TP2- und SL-Kurse auf Basis der ATR direkt in der Benachrichtigung an (Pop-up, Mobile Push, E-Mail).

Wenn ein Signal erscheint, benachrichtigt Sie der Indikator nicht nur, sondern berechnet und zeigt auch vorgeschlagene auf Basis der ATR direkt in der Benachrichtigung an (Pop-up, Mobile Push, E-Mail). Informatives visuelles Dashboard: Zeigt Echtzeitdaten auf dem Chart an: Aktueller EMA-Wert. "Guard"-Status (Bullish/Bearish). "Safe SL"-Niveau (Trailing Stop). ADX-Trendstärke (Stark/Extrem/Seitwärts).

Zeigt Echtzeitdaten auf dem Chart an:

Eingabe-Parameter

1. Hauptstrategie (EMA)

EMA-Periode: Berechnungszeitraum für die Haupttrendlinie.

Berechnungszeitraum für die Haupttrendlinie. EMA-Methode und Preis: MA Berechnungsmethode und angewandter Preis (Close, Open, etc.).

2. Trendwächter (SuperTrend)

Use SuperTrend Filter?: Aktiviert/deaktiviert den SuperTrend-Filter.

Aktiviert/deaktiviert den SuperTrend-Filter. SuperTrend ATR Zeitraum: ATR-Periode für die SuperTrend-Volatilitätsberechnung.

ATR-Periode für die SuperTrend-Volatilitätsberechnung. SuperTrend-Multiplikator: Abstand der SuperTrend-Linie vom Kurs (Sensitivität).

3. Filter (RSI + ADX)

Filterlogik verwenden?: Aktivieren Sie RSI- und ADX-Filter für genauere Signale.

Aktivieren Sie RSI- und ADX-Filter für genauere Signale. RSI-Niveaus: Obere Grenze (überkauft) und untere Grenze (überverkauft) für Einstiegsfilterung.

Obere Grenze (überkauft) und untere Grenze (überverkauft) für Einstiegsfilterung. Min ADX Stärke: Minimale Trendstärke (normalerweise 20-25), die für ein gültiges Signal erforderlich ist.

4. Zeitfilter & Smart Targets

Zeitfilter verwenden: Beschränken Sie Signale auf bestimmte Stunden.

Beschränken Sie Signale auf bestimmte Stunden. Start-/Endzeit: Start- und Endzeiten für die Handelssitzung.

Start- und Endzeiten für die Handelssitzung. TP 1 & TP 2-Verhältnis: ATR-Multiplikator-Verhältnis für die Berechnung von Gewinnzielen in Benachrichtigungen.

5. Visuelles & Dashboard

Kerzen einfärben? Einfärben der Kerzen entsprechend dem EMA-Trend.

Einfärben der Kerzen entsprechend dem EMA-Trend. Dashboard anzeigen? Zeigt das Informationspanel auf dem Chart an.

Zeigt das Informationspanel auf dem Chart an. Benachrichtigungen: Optionen für Pop-up-Benachrichtigungen, Mobile Push, E-Mail und Ton.

Signal-Logik

KAUFEN Signal (Blauer Pfeil) : EMA-Neigung dreht nach oben (positiv). Der Preis liegt über der SuperTrend-Linie (Bullish Guard). Der RSI befindet sich in der sicheren Zone (zwischen 30 und 70). Der ADX liegt über dem Mindestwert (starker Trend).

: VERKAUFSSIGNAL (Roter Pfeil) : Die Neigung des EMA ist abwärts gerichtet (Negativ). Der Preis liegt unter der SuperTrend-Linie (Bearish Guard). Der RSI befindet sich in der sicheren Zone. Der ADX liegt über dem Mindestwert.

:

Verwendung