AI Stoch Crypto ist ein fortschrittliches KI-gestütztes Handelssystem, das speziell für den Krypto-Markt entwickelt wurde. Es nutzt ein maschinelles Lernmodell, das auf das Verhalten des Stochastik-Indikators trainiert wurde, um die Preisdynamik zu analysieren und die kurzfristige Marktrichtung auf dem M15-Zeitrahmen vorherzusagen. Das für BTCUSD und ETHUSD optimierte System wertet kontinuierlich überkaufte und überverkaufte Bedingungen, Marktzyklen und Momentumverschiebungen aus, um präzise und datengesteuerte Handelseinträge zu generieren. AI Stoch Crypto wurde für den automatisierten Handel entwickelt und passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an, indem es aus historischen Kursmustern lernt, anstatt sich auf feste Stochastikregeln zu verlassen. Dies führt zu intelligenteren Signalen, weniger Fehleinstiegen und einer verbesserten Konsistenz in volatilen Krypto-Umgebungen. Ideal für Händler, die eine KI-basierte, indikatorgesteuerte Strategie suchen, die sich auf den kurzfristigen Krypto-Momentumhandel konzentriert.

Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Kapitalerhalt durch disziplinierte Risikolimits

- Tägliche KI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an (korrektes Setup erforderlich)

- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

Anforderungen

- Handels-Paar: BTCUSD, ETHUSD

- Zeitrahmen: M15

- Empfohlene Einzahlung: BTCUSD => $2000 für 0.01; ETHUSD => $1000 für 0.1

Einrichten

- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssen die LeerzeichenENTFERNEN).

- Öffnen Sie denBTCUSD und ETHUSD M15 Zeitrahmen Chart

- Hängen Sie EA an die Charts an.

Backtesting

- Das Backtesting dient nur dazu, zu wissen, wie der EA funktioniert. Erwarten Sie nicht das gleiche Ergebnis in Echtzeit

- Beim Backtesting verwendet er ein eingebettetes Modell, aber in Echtzeit lädt er das Modell täglich herunter und aktualisiert es, ohne den eingebetteten Modus zu verwenden.