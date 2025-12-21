CHFJPY market structure forecaster trend predictor

Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF), aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen.

Mein Name istLawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur(BS. Software-Engineering), ich habe Trading(Algo-Trading) Erfahrung von über6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen.

DerMSF hat sich als ein sehrerfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert wurde, dass errealistisch hervorragende Trendvorhersagefähigkeiten erreicht .

Das Tool wurde entwickelt, um Händlern bei derVorhersage kommender Trends zu helfen und nicht nur das, sondern auch, um ihnen zu helfen, aus Positionen auszusteigen, da es ihnen die kommendeMarktstruktur anzeigt.

Dieses Tool istnicht als Signal für diesofortige Ausführung von Geschäften zu verwenden, sondern muss als Leitfaden für dieEinrichtung vonPositionen ( Einträge) auf der Grundlage der prognostizierten kommenden Trend(80% + genau), wie das Tool wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Fähigkeit zu habenDaher können Sie es auch nutzen, um Ihre Positionsausstiege ( Positionsschließungen)vorzubereiten, damit Sie nichtausgestoppt werden oder Ihrelaufenden Gewinneverlieren .

Einrichten.

Fügen Sie das Tool zum Chart hinzu und das war's.


Hinweis: Vermeiden Sie die Vorhersage, wenn kein Datum und keine Uhrzeit angegeben sind, sondern nur das prognostizierte Signal, da Sie möglicherweise nicht wissen, wann die Vorhersage generiert wurde und Sie daher ein- oder aussteigen könnten, wenn das Tool fast leer ist.

Wenn die Vorhersage kein Datum und keine Uhrzeit anzeigt, bedeutet dies, dass Sie das Tool zum Chart hinzugefügt haben, nachdem das Signal bereits generiert wurde.Aktivieren Sie die E-Mail- oderMt5-Benachrichtigung oder die Telegrammbenachrichtigung , damit Sieinformiert werden, wenn dieVorhersage eintritt .

EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilitys
Der Stopp Loss Manger Mit dem Stopp Loss Manager kannst du endlich ruhig schlafen, während er dein Risiko im Börsenhandel effektiv managt.  Lege einfach deine individuellen Stopp Loss Limits fest und lasse den Manager für dich handeln.  Nie wieder Sorgen um Verluste - der Stopp Loss Manager übernimmt das für dich!  Hol dir jetzt die ultimative Unterstützung für dein Trading und maximiere deine Gewinne mit Leichtigkeit.  Schließe dich noch heute der Community von erfolgreichen Tradern an, die auf
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
KL Effortless Risk Manager for MT5
Krzysztof Lorenc
5 (1)
Utilitys
KL Visual Risk Manager Pro - das Tool für Trader, für die Kapitalerhalt oberste Priorität hat. Lassen Sie mich Ihnen meine neue, revolutionäre Methode vorstellen, mit der Sie Orders entsprechend dem, was Sie auf einem Chart sehen, senden können, was in vollem Einklang mit dem Risikomanagement steht. Das Senden von Aufträgen ohne menschliche Fehler, mit einem geeigneten Währungspaar, ohne eine Losgröße zu riskieren und mit SL und TP, die auf dem Chart gemäß Ihrer technischen Analyse und Methodik
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem für mehrere Zeitrahmen und Symbole, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert , so dass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert in den Zeitrahmen
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
