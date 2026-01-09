FX Zilla
- Utilitys
- Antonius Loubser
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 10
Demo Signal >>> KLICK hier (Ich handle die ganze "FX Zilla" Serie auf diesem Signal).
$100, der Wert der gesamten Strategie ist derzeit $400, so dass der Preis geteilt wird ($400/4 = S100), Preis wird mit der Zeit steigen.
Die "FX Zilla" -Serie verwendet Price Action für Einträge auf dem M15, ein einzigartiges geteiltes SL und TP-System ist in den Algorithmus implementiert, "FX Zilla"-Serie ist ein bisschen rau, wenn es um den Handel geht, aber seien Sie versichert, es ist besser als Martingale.
Die Strategie ist in 4 EA's kodiert, wegen der Komplexität und auch um zu verhindern, dass sich die Trades gegenseitig absichern, was die Basket-Strategie unbrauchbar macht. Ich berücksichtige dies bei der Preisgestaltung der EA's; deshalb wird der Strategiepreis durch 4 geteilt. Sobald der Strategiewert $1000 erreicht, wird jeder EA mit $250 berechnet.
EA ist ok auf GMT2/3 Brokern, KEINE WEIRD BROKER wie EXNESS MIT ABNORMALER SERVER TIME.
Empfohlen:
GBPUSD, M15, Datei in Kommentar #2 einstellen.
GBPCHF, M15, eingestellte Datei in Kommentar #2.
NZDCHF, M15, setzen Sie die Datei in Kommentar #2.
EURUSD, M15, eingestellte Datei in Kommentar #2.
EURGBP, M15, eingestellte Datei in Kommentar #2.
EURAUD, M15, setzen Sie die Datei in Kommentar #2.
VPS ist obligatorisch, weil EA eine Soft Basket Closer und eine Time Closer Strategie verwenden und 24/7 online sein müssen.
Low Spread ECN-Konto ist immer eine gute Wahl, bitte wählen Sie Ihren Broker mit Bedacht.
Risikomanagement; $1000 pro 0,01 Lot, Handel mit allen Paaren auf der ganzen Serie. (4 x EA's, 23 Charts).
Die "FX Zilla"-Serie mussauf einem eigenen Konto gehandelt werden; HANDELN SIE NICHT MIT ANDEREN EA'S AUF DEM SELBEN KONTO.
JEDES Produkt auf dem Markt zu kaufen ist riskant, ich kann keine Garantie für zukünftige Gewinne geben.
Aufgrund der einzigartigen Strategie musste ich den EA unter Utilities registrieren. ES IST EIN VOLLAUTOMATISCHER EA.