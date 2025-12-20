Dieser Indikator, Relative Currency Power, ist ein hochentwickelter Echtzeit-Währungsstärkemesser, der für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine visuelle Darstellung der individuellen Währungsperformance und der relativen Paarstärke durch dynamische Skalierung und Momentum-Tracking.

1. Beschreibung des Indikators

Das Tool fungiert als "Heatmap" für den Devisenmarkt und berechnet die Nettobewegung der 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) im Vergleich zu einem breiten Korb von Peers. Es vereinfacht die komplexen Marktdaten in zwei Haupttabellen, die Ihnen helfen, die stärksten und schwächsten Währungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

Dynamische Auto-Skalierung: Die Balken passen ihre Breite automatisch an die maximale Marktbewegung an, so dass die Visualisierung unabhängig von der Volatilität immer klar ist.

Zeitrahmenabhängiges Momentum: Verwendet Echtzeit-Kerzendaten, um zu zeigen, ob eine Währung im Vergleich zur vorherigen Kerze des von Ihnen gewählten Zeitrahmens gerade an Stärke gewinnt oder verliert.

Sortierung der relativen Stärke: Sortiert Währungspaare automatisch vom höchsten bis zum niedrigsten potenziellen Handelsaufbau.

2. Lesen der Tabellen

Obere Tabelle: Individueller Währungsindex

Diese Tabelle stellt die "Quelle der Macht" dar. Sie zeigt, um wie viel sich jede einzelne Währung als Prozentsatz über den definierten Rückblickzeitraum bewegt hat.

Währungscode (CCY): Der Name der Währung (z. B. USD, JPY).

Der Power Bar: Die Länge des Balkens zeigt die relative Stärke der Währung im Vergleich zu anderen Währungen.

Die Zahlen (%): Der genaue Prozentsatz der Bewegung, farblich an den Balken angepasst.

Momentum-Pfeile:

▲ (Aufwärts): Die Stärke nimmt im Vergleich zur vorherigen Kerze zu.



▼ (Abwärts): Die Stärke nimmt im Vergleich zur vorherigen Kerze ab.



- (Punkt): Keine Veränderung seit der letzten Aktualisierung.

Untere Tabelle: Major & Minor Pairs Matrix

Diese Tabelle zeigt das "Relative Delta" zwischen zwei Währungen an (Basiswährungsindex minus Kurswährungsindex).

Name des Paares: Das spezifische Devisenpaar (z. B. EURUSD).

Der Delta-Balken: Visualisiert die "Lücke" zwischen den beiden Währungen.

Sortieren: Falls aktiviert, werden die Paare mit den größten Lücken (stärksten Trends) an den Anfang der Liste gestellt.

Farbstufen:

Limone: Starkes bullisches Momentum.



Grün: Mäßiges zinsbullisches Momentum.



Orange: Mäßig bärisches Momentum.



Rot: Starkes bärisches Momentum.

3. Menüanweisungen (Einstellungen)

Sie können das Verhalten des Indikators über die Registerkarte Eingaben im Einstellungsmenü von MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 anpassen:

Abschnitt Parameter Beschreibung SENSITIVITÄT RückblickBars Legt die Anzahl der Kerzen fest, die zur Berechnung der Stärke verwendet werden (z. B. 50 Balken). SORTIERUNG Aktivieren_Relativ_Sortieren Schalten Sie True ein, um die Paare nach Stärke zu sortieren, oder False, um sie alphabetisch zu ordnen. ERSCHEINUNG Thema Wählen Sie zwischen dem dunklen und dem hellen Modus für Ihren Diagrammhintergrund. APPEARANCE ÜberschriftFarbe Passt die Farbe der Haupttitel des Dashboards an. PAIREINSTELLUNGEN SymbolSuffix Geben Sie Maklersuffixe wie .m oder + ein, wenn Ihre Symbole nicht dem Standard entsprechen. PAIRAUSWAHL EURUSD, etc. Setzen Sie diese Option auf True oder False, um bestimmte Paare in der unteren Matrix anzuzeigen/auszublenden.

4. Wie man mit diesem Indikator handelt