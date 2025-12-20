Relative Currency Power
- Indikatoren
- Ka Leung Jacky Chan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator, Relative Currency Power, ist ein hochentwickelter Echtzeit-Währungsstärkemesser, der für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine visuelle Darstellung der individuellen Währungsperformance und der relativen Paarstärke durch dynamische Skalierung und Momentum-Tracking.
1. Beschreibung des Indikators
Das Tool fungiert als "Heatmap" für den Devisenmarkt und berechnet die Nettobewegung der 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) im Vergleich zu einem breiten Korb von Peers. Es vereinfacht die komplexen Marktdaten in zwei Haupttabellen, die Ihnen helfen, die stärksten und schwächsten Währungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu identifizieren.
Hauptmerkmale:
- Dynamische Auto-Skalierung: Die Balken passen ihre Breite automatisch an die maximale Marktbewegung an, so dass die Visualisierung unabhängig von der Volatilität immer klar ist.
- Zeitrahmenabhängiges Momentum: Verwendet Echtzeit-Kerzendaten, um zu zeigen, ob eine Währung im Vergleich zur vorherigen Kerze des von Ihnen gewählten Zeitrahmens gerade an Stärke gewinnt oder verliert.
- Sortierung der relativen Stärke: Sortiert Währungspaare automatisch vom höchsten bis zum niedrigsten potenziellen Handelsaufbau.
2. Lesen der Tabellen
Obere Tabelle: Individueller Währungsindex
Diese Tabelle stellt die "Quelle der Macht" dar. Sie zeigt, um wie viel sich jede einzelne Währung als Prozentsatz über den definierten Rückblickzeitraum bewegt hat.
- Währungscode (CCY): Der Name der Währung (z. B. USD, JPY).
- Der Power Bar: Die Länge des Balkens zeigt die relative Stärke der Währung im Vergleich zu anderen Währungen.
- Die Zahlen (%): Der genaue Prozentsatz der Bewegung, farblich an den Balken angepasst.
- Momentum-Pfeile:
- ▲ (Aufwärts): Die Stärke nimmt im Vergleich zur vorherigen Kerze zu.
- ▼ (Abwärts): Die Stärke nimmt im Vergleich zur vorherigen Kerze ab.
- - (Punkt): Keine Veränderung seit der letzten Aktualisierung.
Untere Tabelle: Major & Minor Pairs Matrix
Diese Tabelle zeigt das "Relative Delta" zwischen zwei Währungen an (Basiswährungsindex minus Kurswährungsindex).
- Name des Paares: Das spezifische Devisenpaar (z. B. EURUSD).
- Der Delta-Balken: Visualisiert die "Lücke" zwischen den beiden Währungen.
- Sortieren: Falls aktiviert, werden die Paare mit den größten Lücken (stärksten Trends) an den Anfang der Liste gestellt.
- Farbstufen:
- Limone: Starkes bullisches Momentum.
- Grün: Mäßiges zinsbullisches Momentum.
- Orange: Mäßig bärisches Momentum.
- Rot: Starkes bärisches Momentum.
3. Menüanweisungen (Einstellungen)
Sie können das Verhalten des Indikators über die Registerkarte Eingaben im Einstellungsmenü von MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 anpassen:
|
Abschnitt
|
Parameter
|
Beschreibung
|
SENSITIVITÄT
|
RückblickBars
|
Legt die Anzahl der Kerzen fest, die zur Berechnung der Stärke verwendet werden (z. B. 50 Balken).
|
SORTIERUNG
|
Aktivieren_Relativ_Sortieren
|
Schalten Sie True ein, um die Paare nach Stärke zu sortieren, oder False, um sie alphabetisch zu ordnen.
|
ERSCHEINUNG
|
Thema
|
Wählen Sie zwischen dem dunklen und dem hellen Modus für Ihren Diagrammhintergrund.
|
APPEARANCE
|
ÜberschriftFarbe
|
Passt die Farbe der Haupttitel des Dashboards an.
|
PAIREINSTELLUNGEN
|
SymbolSuffix
|
Geben Sie Maklersuffixe wie .m oder + ein, wenn Ihre Symbole nicht dem Standard entsprechen.
|
PAIRAUSWAHL
|
EURUSD, etc.
|
Setzen Sie diese Option auf True oder False, um bestimmte Paare in der unteren Matrix anzuzeigen/auszublenden.
4. Wie man mit diesem Indikator handelt
- Finden Sie die Extrem-Indizes: Suchen Sie in der oberen Tabelle nach einer Währung in Lime (stark) und einer anderen in Rot (schwach).
- Bestätigen Sie das Momentum: Vergewissern Sie sich, dass die Lime-Währung einen ▲-Pfeil und die Rote einen ▼-Pfeil hat .
- Lokalisieren Sie das Paar: Suchen Sie das entsprechende Paar in der unteren Matrix (es sollte ganz oben stehen, wenn die Sortierung eingeschaltet ist).
- Ausführen: Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit entstehen, wenn Sie "die Starken kaufen und die Schwachen verkaufen".