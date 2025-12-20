Relative Currency Power

Dieser Indikator, Relative Currency Power, ist ein hochentwickelter Echtzeit-Währungsstärkemesser, der für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine visuelle Darstellung der individuellen Währungsperformance und der relativen Paarstärke durch dynamische Skalierung und Momentum-Tracking.

1. Beschreibung des Indikators

Das Tool fungiert als "Heatmap" für den Devisenmarkt und berechnet die Nettobewegung der 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) im Vergleich zu einem breiten Korb von Peers. Es vereinfacht die komplexen Marktdaten in zwei Haupttabellen, die Ihnen helfen, die stärksten und schwächsten Währungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

  • Dynamische Auto-Skalierung: Die Balken passen ihre Breite automatisch an die maximale Marktbewegung an, so dass die Visualisierung unabhängig von der Volatilität immer klar ist.
  • Zeitrahmenabhängiges Momentum: Verwendet Echtzeit-Kerzendaten, um zu zeigen, ob eine Währung im Vergleich zur vorherigen Kerze des von Ihnen gewählten Zeitrahmens gerade an Stärke gewinnt oder verliert.
  • Sortierung der relativen Stärke: Sortiert Währungspaare automatisch vom höchsten bis zum niedrigsten potenziellen Handelsaufbau.

2. Lesen der Tabellen

Obere Tabelle: Individueller Währungsindex

Diese Tabelle stellt die "Quelle der Macht" dar. Sie zeigt, um wie viel sich jede einzelne Währung als Prozentsatz über den definierten Rückblickzeitraum bewegt hat.

  • Währungscode (CCY): Der Name der Währung (z. B. USD, JPY).
  • Der Power Bar: Die Länge des Balkens zeigt die relative Stärke der Währung im Vergleich zu anderen Währungen.
  • Die Zahlen (%): Der genaue Prozentsatz der Bewegung, farblich an den Balken angepasst.
  • Momentum-Pfeile:
    • (Aufwärts): Die Stärke nimmt im Vergleich zur vorherigen Kerze zu.
    • (Abwärts): Die Stärke nimmt im Vergleich zur vorherigen Kerze ab.
    • - (Punkt): Keine Veränderung seit der letzten Aktualisierung.

Untere Tabelle: Major & Minor Pairs Matrix

Diese Tabelle zeigt das "Relative Delta" zwischen zwei Währungen an (Basiswährungsindex minus Kurswährungsindex).

  • Name des Paares: Das spezifische Devisenpaar (z. B. EURUSD).
  • Der Delta-Balken: Visualisiert die "Lücke" zwischen den beiden Währungen.
  • Sortieren: Falls aktiviert, werden die Paare mit den größten Lücken (stärksten Trends) an den Anfang der Liste gestellt.
  • Farbstufen:
    • Limone: Starkes bullisches Momentum.
    • Grün: Mäßiges zinsbullisches Momentum.
    • Orange: Mäßig bärisches Momentum.
    • Rot: Starkes bärisches Momentum.

3. Menüanweisungen (Einstellungen)

Sie können das Verhalten des Indikators über die Registerkarte Eingaben im Einstellungsmenü von MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 anpassen:

Abschnitt

Parameter

Beschreibung

SENSITIVITÄT

RückblickBars

Legt die Anzahl der Kerzen fest, die zur Berechnung der Stärke verwendet werden (z. B. 50 Balken).

SORTIERUNG

Aktivieren_Relativ_Sortieren

Schalten Sie True ein, um die Paare nach Stärke zu sortieren, oder False, um sie alphabetisch zu ordnen.

ERSCHEINUNG

Thema

Wählen Sie zwischen dem dunklen und dem hellen Modus für Ihren Diagrammhintergrund.

APPEARANCE

ÜberschriftFarbe

Passt die Farbe der Haupttitel des Dashboards an.

PAIREINSTELLUNGEN

SymbolSuffix

Geben Sie Maklersuffixe wie .m oder + ein, wenn Ihre Symbole nicht dem Standard entsprechen.

PAIRAUSWAHL

EURUSD, etc.

Setzen Sie diese Option auf True oder False, um bestimmte Paare in der unteren Matrix anzuzeigen/auszublenden.

4. Wie man mit diesem Indikator handelt

  1. Finden Sie die Extrem-Indizes: Suchen Sie in der oberen Tabelle nach einer Währung in Lime (stark) und einer anderen in Rot (schwach).
  2. Bestätigen Sie das Momentum: Vergewissern Sie sich, dass die Lime-Währung einen ▲-Pfeil und die Rote einen ▼-Pfeil hat .
  3. Lokalisieren Sie das Paar: Suchen Sie das entsprechende Paar in der unteren Matrix (es sollte ganz oben stehen, wenn die Sortierung eingeschaltet ist).
  4. Ausführen: Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit entstehen, wenn Sie "die Starken kaufen und die Schwachen verkaufen".

Empfohlene Produkte
Happy Tiger
Wong Sze Wai
Experten
Dieser EA , der 3 Strategien enthält , wurde entwickelt, getestet und live auf den folgenden Risikoniveaus, Paaren und Zeitrahmen gehandelt: Mittleres Risiko - EURNZD M1 Mittleres Risiko - CADCHF M1 Mittleres Risiko - USDCAD M30 Mittleres Risiko - GBPJPY H1 Mehrere Strategien, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und hohem Risiko!!! ## ALLE STRATEGIEN MIT HOHEM SPREAD GETESTET ## Dieser EA hat nur WENIGE PARAMETER. Jeder Handel hat seine eigene Logik, um die Order zu ö
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indikatoren
RENKO im Zeitdiagramm Dieser Indikator ist ein erweiterter Renko, so dass Sie die Renko-Steine auf dem Chart beobachten können, um die Preisbewegung besser zu verstehen. Die andere Verbesserung ist die automatische Box-Größe entsprechend der ATR (Average True Range) Periode Sie können die ATR-Zahl nach Belieben einstellen und die Box-Größe von Renko ändert sich automatisch basierend auf der Preisbewegung. Eingaben Modus: Boxgröße ist die Eingabe, mit der Sie die Größe der Renko-Box festleg
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Ihr Erfolg als Devisenhändler hängt davon ab, ob Sie erkennen können, wann eine Währung oder ein Währungspaar überverkauft oder überkauft ist. Wenn sie stark oder schwach ist. Dieses Konzept ist das Herzstück des Devisenhandels. Ohne den Quantum Currency Strength-Indikator ist dies fast unmöglich. Es gibt einfach zu viele Währungen und zu viele Paare, um dies schnell und einfach selbst zu tun. Sie brauchen Hilfe! Der Quantum Currency Strength Indikator wurde mit einem einfachen Ziel vor Augen en
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indikatoren
Benutzerhandbuch Download-Link: https://ontrd.com/our-books/ Für alle, die nach dem Indikator fragen ON Trade Numerologie Station Es erhalten über 16 Numerologie Strategien machen es zusammen abgeschlossen Einheit Kontrolle Ihres Handels. Grundlegende Strategien, um mit ihm zu arbeiten sind 3 Strategien Statistiken über sie sind die folgenden : 1. RBA Ebenen Erfolgsquote mehr als 95%. 2. FF mehr als 96% 3.RBA SUN 98% Wir werden nicht sagen, 100 %, wie sie sind .. Ratio Raten wie folgt : 1.Rba S
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Martingale Scanner
Ka Ka Ho
Indikatoren
Martingal-Scanner: Intelligente Handelsanalyse für Martingale-Strategien Die Martingale-Strategie ist ein Ansatz mit hohem Risiko und hohen Gewinnen, der eine präzise Ausführung und ein sorgfältiges Risikomanagement erfordert. Ohne die richtigen Werkzeuge können Händler Schwierigkeiten haben, die Marktbedingungen zu analysieren und die Handelsgrößen effektiv anzupassen. Der Martingale-Scanner wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen und zu optimieren. Er bietet Händlern eine strukturi
FREE
Secret Liquidity Zones
Ihab Salloum
Indikatoren
Indikator für geheime Liquiditätszonen Benutzerhandbuch Einführung Erschließen Sie mit dem Secret Liquidity Zones Indicator die Macht der verborgenen Marktchancen. Dieses innovative Tool wurde entwickelt, um kritische Kursniveaus aufzudecken, an denen sich die Marktdynamik verändern kann. Mit seiner dynamischen Anpassungsfähigkeit und der eleganten goldenen Grafik bietet er klare und elegante Einblicke in wichtige Handelsmöglichkeiten und ist damit die perfekte Geheimwaffe für Händler, die Präz
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) in volatilen Märkten wie den wichtigsten Forex-Paaren (z.B. EURUSD, GBPUSD) konzipiert. Er generiert Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten), die auf dem EMA-Crossover basieren und durch RSI-Momentum und MACD-Crossover bestätigt werden, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten minimiert werden. Wie man ihn benutzt: Befestigen Sie den Indikator an Ihrem MT4-Chart. Achten Sie auf di
Richestcousin EA
Vicent Osman Kiboye
Experten
INSTAGRAM Milliardär: @richestcousin PIONIER DES ZOOM BILLIONAIRES EA DEM EINZIGEN PROFITABLEN HANDELSROBOTER. Der Handel ohne Abhebungen ist Scamming. Richestcousin hält alle Abhebungen öffentlich zugänglich und auf Instagram Seite veröffentlicht. Die Trades sind von seiner eigenen Robot-Software. mit einer Genauigkeit von 100% Direkte Nachricht auf Whatsapp 255683 661556 für ZOOM BILLIONAIRES EA-Anfragen. ÜBER Richestcousin ist ein self made Acclaimed forex Milliardär mit einer unübert
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indikatoren
ADX Shark Scalper - Der ultimative Hybrid-Indikator für präzises Scalping Tauchen Sie ein in die Märkte mit dem ADX Shark Scalper , einem leistungsstarken und vielseitigen Tool für Händler, die bei jedem Handel Präzision suchen. Dieser hochmoderne Indikator kombiniert nahtlos mehrere fortschrittliche technische Signale in einem optimierten System, mit dem Sie mühelos gute Kauf- und Verkaufschancen erkennen können. Im Kern nutzt der ADX Shark Scalper die Kraft der Trend- und Momentum-Erkennung du
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary DUNKS ist ein Tool für den Handel mit binären Optionen, optimiert für Zeiteinheiten ab M5 . Dieser Indikator funktioniert mit jedem Währungspaar und hilft dabei, potenzielle Einstiegspunkte auf dem Markt zu identifizieren. Hauptmerkmale Ablauf: Standardmäßig auf 1 Kerze eingestellt, in den Indikatoreinstellungen anpassbar. Signale: Der Indikator generiert Pfeile: Roter Pfeil — Verkaufssignal. Blauer Pfeil — Kaufsignal. Die Signale sind am effektivsten, wenn es zwei Bestätigungen g
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
Zig Zag Robot
Sergei Semenov
Indikatoren
Zig Zag Roboter: Ein umfassendes Reversal Trading System Der Zig Zag Robot ist ein leistungsfähiges Tool, das entwickelt wurde, um wichtige Marktumkehrungen genau zu erkennen und das Marktrauschen" herauszufiltern. Er geht über einen einfachen Zig Zag-Indikator hinaus, indem er mehrere Tools und eine eingebaute Logik kombiniert, um Ihnen einsatzbereite Handelssignale zu liefern und Ihnen zu helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wie er funktioniert Der Indikator verwendet einen mehrstufi
Engulfing Candlestick Pattern Detector for MT4
Raul Canessa Castameda
Indikatoren
Der Bullish and Bearish Engulfing Pattern Screener für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die wichtige Umkehrmuster an den Finanzmärkten erkennen möchten. Dieser Indikator durchsucht Preisdiagramme nach bullischen und bearischen Engulfing-Mustern, die potenzielle Trendumkehrungen signalisieren. Hauptmerkmale: Scannen in Echtzeit : Analysiert fortlaufend die Kursdaten, um sofortige Warnungen zu liefern, wenn Engulfing-Muster erkannt werden. Anpassbare Einstellungen : Ermöglic
FREE
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Liebe Traderinnen und Trader, dies ist mein neues Tool namens "Swing Master Indicator ". Wie der Name schon sagt, wurde der Indikator entwickelt, um Ihnen beim Swing-Trading zu helfen, indem er die Tiefst- und Höchststände des Kurses erfasst. Sie können dieses Tool mit jeder Handelsstrategie und jedem Handelsstil verwenden, vom Scalping bis zum Positionshandel. Es wurde für alle Handelsstufen entwickelt, einschließlich Einsteiger und fortgeschrittene Händler, sogar für Prop-Firmen, Hedge-Fonds u
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indikatoren
PROSPERIUM   ist ein umfassender technischer Indikator, entwickelt für Händler, die maximale Zuverlässigkeit in der Analyse und Ausführung von Trades suchen. Erstellt für MetaTrader 4 und 5, kombiniert er mehrere anerkannte Indikatoren (RSI, OBV, MACD, Bollinger Bänder, ADX, Ichimoku und Gravity Moving Average) in ein integriertes System zur Generierung von Kauf- (CALL) und Verkaufssignalen (PUT). Mit einem erweiterten Statistik-Panel und automatischer Berechnung der Trefferquote bietet PROSPERI
High Probability SARs
Elias Mtwenge
Indikatoren
Wir stellen Ihnen High Probability SARs vor, einen klassischen Forex-Indikator, der mit seinen fortschrittlichen Analysefähigkeiten Ihre Handelsstrategie verbessern kann. High Probability SARs nutzt hochentwickelte Algorithmen, um potenzielle Trendumkehrungen präzise zu identifizieren. Durch die Einbeziehung des Parabolic SAR-Indikators bietet er Händlern wertvolle Einblicke in die Marktdynamik und ermöglicht so eine fundierte Entscheidungsfindung. Dieses innovative Tool liefert Händlern Signale
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Alqannas
Mouhcine Haddad
Indikatoren
ALQANNAS (Scharfschütze) Indikator Überblick: Willkommen bei ALQANNAS, Ihrem ultimativen Scharfschützen auf dem Devisenmarkt! ALQANNAS ist ein leistungsstarker und vielseitiger Handelsindikator, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Händler sind, ALQANNAS bietet Ihnen präzise , sich nicht wiederholende Signale, Trendrichtung und -stärke sowie erweiterte Funktionen, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Hauptmerkmale: Kauf- und Verkaufssignale: ALQANNA
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
Der Indikator Last 50 Pips ist dafür ausgelegt, Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten basierend auf dem jüngsten Preisverhalten schnell zu identifizieren. Er misst die Preisänderungen in den letzten Kerzen, um Momente, in denen der Preis möglicherweise die Richtung ändert, in Gelb hervorzuheben. Kaufsignal: Sie sollten eine KAUF -Position eröffnen, wenn der Indikator von ROT auf GELB wechselt, was auf einen Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hinweist. Bitte sehen Sie sich die Bilde
Magic M2
Tuan Anh Dao
4.5 (8)
Indikatoren
------ VIEL GLÜCK ----- (Telegramm: @MagicBinary) Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Dieser Indikator gibt hohe Gewinnquote mit über 20 Jahren Backtesting Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Ablaufzeit ist 3, 5 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie können die aktuelle Kerze /intrabar eingeben oder bis zum Kerzenschluss warten Pfeile we
TrendCompass
Artem Koliada
Indikatoren
TrendCompass ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit Währungen und Kryptowährungen auf der Plattform MetaTrader 4. Dieses innovative Tool wurde entwickelt, um die Analyse und Entscheidungsfindung beim Handel zu vereinfachen. Der Indikator kombiniert verschiedene technische Indikatoren und Algorithmen, um präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern. Hauptmerkmale: Multilevel-Strategie: TrendCompass basiert auf einer umfassenden Strategie, die die Analyse der wichtigsten Trends,
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Quantum Gold Bot MT4 ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter (Advisor) für den Goldmarkt (XAUUSD), der nach dem Scalping-Prinzip arbeitet. Er wurde entwickelt, um Preisimpulse - starke Preisbewegungen in kurzen Zeiträumen - sofort zu erfassen und zu nutzen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Wir stellen Ihnen den Quantum Gold Bot vor, Ihren unentbehrlichen Assistenten in der komplexen Welt des XAUUSD-Handels. Quantum Gold Bot ist ein Forex-Robote
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indikatoren
Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit. Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Dual Momentum ist ein moderner Pfeilindikator für MetaTrader 4, der speziell für die genaue Erkennung von Marktumkehrungen und starken Impulsbewegungen entwickelt wurde. Der Indikator basiert auf einer Kombination aus zwei leistungsstarken Oszillatoren - Williams %R und RSI, die es Ihnen ermöglichen, Rauschen zu filtern und zuverlässigere Signale zu generieren. Dadurch zeigt Dual Momentum nur wichtige Einstiegspunkte an, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels am höchsten
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die Stärke des Trends auf allen Zeitskalen erkennen. Er kann für alle Währungspaare verwendet werden. Der Indikator kann in Form einer Spalte angezeigt werden (von links nach rechts): Status kaufen / verkaufen / stark kaufen / stark verkaufen, Stärke des Trends in Prozent, Pips letzte Kerze, Körper Kerze jetzt, verbleibende Zeit, und der Zeitrahmen von M1 bis MN. Informationen, die unter (von links nach rechts): insgesamt Trend Prozent, verkaufen Prozent, kaufen P
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Ein einfacher Indikator, der den Benutzer über RSI-Divergenzen informiert, indem er Nachrichten an ein mobiles Gerät und eine E-Mail sendet. Der Indikator zeichnet 2 vertikale Linien, die zwei RSI-Extrema markieren, die die Divergenz gebildet haben. Sie erhalten die Meldung, öffnen die Charts und treffen eine Entscheidung. Der Indikator zeigt keine früheren Divergenzen an, d.h. wenn Sie ihn zum ersten Mal mit einem Chart verbinden, sehen Sie nichts. Grafiken und Warnungen erscheinen, sobald Dive
Weitere Produkte dieses Autors
The Golden Nile
Ka Leung Jacky Chan
Indikatoren
Der Goldene Nil ist ein hochentwickeltes Trendfolge-Instrument, das entwickelt wurde, um Marktgeräusche zu filtern und Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es zwei Schichten von Bolling-Bands abgeleiteter Indizes auf der Grundlage von gleitenden Fibonacci-Durchschnitten kombiniert. Beschreibung des Indikators Der Indikator errechnet zwei unterschiedliche Trendlinien: Der Primäre Trend fungiert als sensibler Trenddetektor, der die Farbe von blau (steigend) auf rot
The Golden Nile MT5
Ka Leung Jacky Chan
Indikatoren
Der Goldene Nil ist ein hochentwickeltes Trendfolge-Instrument, das entwickelt wurde, um Marktgeräusche zu filtern und Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es zwei Schichten von Bolling-Bands abgeleiteter Indizes auf der Grundlage von gleitenden Fibonacci-Durchschnitten kombiniert. Beschreibung des Indikators Der Indikator errechnet zwei unterschiedliche Trendlinien: Der Primäre Trend fungiert als sensibler Trenddetektor, der die Farbe von blau (steigend) auf rot
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension