Gold market structure forecaster trend predictor

Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF), aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen.

Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur(BS. Software-Engineering), ich habe Trading(Algo-Trading) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen.

Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert wurde, dass er realistisch hervorragende Trendvorhersagefähigkeiten erreicht.

Das Tool wurde entwickelt, um Händlern bei der Vorhersage kommender Trends zu helfen und nicht nur das, sondern auch, um ihnen zu helfen, aus Positionen auszusteigen, da es ihnen die kommende Marktstruktur anzeigt.

Dieses Tool ist nicht als Signal für die sofortige Ausführung von Geschäften zu verwenden, sondern muss als Leitfaden für die Einrichtung von Positionen (Einträge) auf der Grundlage der prognostizierten kommenden Trend(80% + genau) verwendet werden, wie das Tool wurde entwickelt, um hervorragende Fähigkeit zu prognostizieren , was passieren wird, und daher können Sie auch nutzen es durch die Vorbereitung Ihrer Position Ausgänge (Positionsschließung) zu verhindern, dass ausgestoppt oder verlieren Sie Ihre laufenden Gewinne.

Einrichten.

Fügen Sie das Tool zum Chart hinzu und das war's.

Hinweis: Vermeiden Sie die Vorhersage, wenn kein Datum und keine Uhrzeit angegeben sind, sondern nur das prognostizierte Signal, da Sie möglicherweise nicht wissen, wann die Vorhersage generiert wurde und Sie daher ein- oder aussteigen könnten, wenn das Tool fast leer ist.

Wenn die Vorhersage kein Datum und keine Uhrzeit anzeigt, bedeutet dies, dass Sie das Tool zum Chart hinzugefügt haben, nachdem das Signal bereits generiert wurde, warten Sie also einfach auf zukünftige Vorhersagen. Aktivieren Sie die E-Mail, oder mt5 Benachrichtigung , oder Telegramm-Benachrichtigung , so dass Sie informiert werden, wenn die Prognose geschieht.