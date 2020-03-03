EAVIE Bot Trading
- Experten
- Trong Nguyen Le
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
📈 Dashboard in Echtzeit
- Konto-Informationen: Server, ID, Eigenkapital
- Marktpreise: Echtzeit Bid, Ask, Spread
- Tick-Volumen: Aktuelles Kerzenvolumen mit trendbasierter Einfärbung
- Positions-Statistik:
- Anzahl der offenen Kauf-/Verkaufsaufträge
- Gesamte Lots pro Richtung
- Echtzeit-Gewinn/Verlust pro Richtung
- Tägliche Statistiken: Heutiger Gewinn, Gewinn/Verlust-Verhältnis
- Kerzen-Countdown: Verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss
🛡️ Break Even Auto (Automatischer Break-Even)
- Berechnet automatisch den genauen Break-Even-Punkt für Kauf-, Verkaufs- und gemischte Positionen
- Wird automatisch aktiviert, wenn der Preis den konfigurierten Abstand erreicht
- Zeichnet eine visuelle Linie auf dem Chart
- Schließt alle Positionen, wenn der Preis den Break-Even-Punkt berührt
- Kompensiert automatisch Spread und Swap
- Unterstützt die manuelle Aktivierung über eine Schaltfläche
📉 Trailing Stop Auto (Automatische Gewinnabsicherung)
- Verschiebt den Stop Loss automatisch entsprechend dem Gewinn
- Wird aktiviert, wenn der Kurs den Break-even-Punkt überschreitet
- Schützt aufgelaufene Gewinne
- Trailing Stop bewegt sich nur in die richtige Richtung (kehrt nie um)
- Zeichnet eine visuelle gelbe Linie
🎯 Kauf-/Verkaufsstopp-Aufträge (Automatische Pending Orders)
- Platziert automatisch BuyStop- und SellStop-Linien
- Flexibler Abstand zum aktuellen Kurs
- Automatischer Einstieg in den Handel, wenn der Preis die Linie berührt
- Setzt automatisch Stop Loss
- Entfernt die entgegengesetzte Linie, wenn eine Market Order existiert
💰 Risikomanagement
- Automatischer Stop Loss: Schließt alle Positionen, wenn der maximale Verlust erreicht ist
- Unterstützt die Konfiguration von Prozentsätzen oder festen Beträgen
- Zeigt MaxLoss Level auf dem Dashboard an
🎮 Schaltflächen im Bedienfeld
- Alle schließen: Schließt alle offenen Positionen
- Gewinn schließen: Nur gewinnbringende Positionen schließen
- Verlust schließen: Nur Verlustpositionen schließen
- Break Even Alle: Manuelle Break-Even-Aktivierung
⚙️ Konfigurationsparameter
🖥️ Schnittstelleneinstellungen - HideGrid: Chart-Gitter ein-/ausblenden
- Countdown anzeigen: Kerzencountdown anzeigen - CountdownColor: Countdown-Textfarbe - CountdownSize: Schriftgröße - CountdownBarsOffset: Abstand von der Kerze
🛡️ Break Even - EnableBreakEvenAuto: Aktiviert/deaktiviert den automatischen Modus
- BreakEvenAutoAbstand: Aktivierungsabstand (Punkte) - BreakEvenAutoTolerance: Fehlerausgleichsfaktor (1,0-5,0) - BreakEvenAutoTextSize: Textgröße - BreakEvenAutoTextColor: Textfarbe (Standard: Gelb)
Trailing Stop - EnableTrailingStopAuto: Automatikmodus aktivieren/deaktivieren
- TrailingStopDistanceActive: Aktivierungsabstand - TrailingStopOffset: Nachlaufender Abstand - TrailingStopTextSize: Textgröße - TrailingStopTextColor: Textfarbe (Standard: Gelb)
🎯 Kauf-/Verkaufsstopp - BuySellStopActive: Aktivieren/Deaktivieren der Funktion
- BuySellStopDistance: Abstand der Orderplatzierung - BuySellStopSLDistance: Stop-Loss-Abstand - BuySellStopLotSize: Losgröße pro Auftrag - BuySellStopMaxOrders: Maximale Aufträge pro Richtung
💰 Stop Loss - CutLoss_Percent: true = % | false = USD
- CutLoss_Value: Stop-Loss-Wert (10 = 10% oder 10 USD)