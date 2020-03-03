EAVIE Bot Trading

📈 Dashboard in Echtzeit

  • Konto-Informationen: Server, ID, Eigenkapital
  • Marktpreise: Echtzeit Bid, Ask, Spread
  • Tick-Volumen: Aktuelles Kerzenvolumen mit trendbasierter Einfärbung
  • Positions-Statistik:
    • Anzahl der offenen Kauf-/Verkaufsaufträge
    • Gesamte Lots pro Richtung
    • Echtzeit-Gewinn/Verlust pro Richtung
  • Tägliche Statistiken: Heutiger Gewinn, Gewinn/Verlust-Verhältnis
  • Kerzen-Countdown: Verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss

🛡️ Break Even Auto (Automatischer Break-Even)

  • Berechnet automatisch den genauen Break-Even-Punkt für Kauf-, Verkaufs- und gemischte Positionen
  • Wird automatisch aktiviert, wenn der Preis den konfigurierten Abstand erreicht
  • Zeichnet eine visuelle Linie auf dem Chart
  • Schließt alle Positionen, wenn der Preis den Break-Even-Punkt berührt
  • Kompensiert automatisch Spread und Swap
  • Unterstützt die manuelle Aktivierung über eine Schaltfläche

📉 Trailing Stop Auto (Automatische Gewinnabsicherung)

  • Verschiebt den Stop Loss automatisch entsprechend dem Gewinn
  • Wird aktiviert, wenn der Kurs den Break-even-Punkt überschreitet
  • Schützt aufgelaufene Gewinne
  • Trailing Stop bewegt sich nur in die richtige Richtung (kehrt nie um)
  • Zeichnet eine visuelle gelbe Linie

🎯 Kauf-/Verkaufsstopp-Aufträge (Automatische Pending Orders)

  • Platziert automatisch BuyStop- und SellStop-Linien
  • Flexibler Abstand zum aktuellen Kurs
  • Automatischer Einstieg in den Handel, wenn der Preis die Linie berührt
  • Setzt automatisch Stop Loss
  • Entfernt die entgegengesetzte Linie, wenn eine Market Order existiert

💰 Risikomanagement

  • Automatischer Stop Loss: Schließt alle Positionen, wenn der maximale Verlust erreicht ist
  • Unterstützt die Konfiguration von Prozentsätzen oder festen Beträgen
  • Zeigt MaxLoss Level auf dem Dashboard an

🎮 Schaltflächen im Bedienfeld

  • Alle schließen: Schließt alle offenen Positionen
  • Gewinn schließen: Nur gewinnbringende Positionen schließen
  • Verlust schließen: Nur Verlustpositionen schließen
  • Break Even Alle: Manuelle Break-Even-Aktivierung

⚙️ Konfigurationsparameter

🖥️ Schnittstelleneinstellungen - HideGrid: Chart-Gitter ein-/ausblenden

- Countdown anzeigen: Kerzencountdown anzeigen - CountdownColor: Countdown-Textfarbe - CountdownSize: Schriftgröße - CountdownBarsOffset: Abstand von der Kerze

🛡️ Break Even - EnableBreakEvenAuto: Aktiviert/deaktiviert den automatischen Modus

- BreakEvenAutoAbstand: Aktivierungsabstand (Punkte) - BreakEvenAutoTolerance: Fehlerausgleichsfaktor (1,0-5,0) - BreakEvenAutoTextSize: Textgröße - BreakEvenAutoTextColor: Textfarbe (Standard: Gelb)

Trailing Stop - EnableTrailingStopAuto: Automatikmodus aktivieren/deaktivieren

- TrailingStopDistanceActive: Aktivierungsabstand - TrailingStopOffset: Nachlaufender Abstand - TrailingStopTextSize: Textgröße - TrailingStopTextColor: Textfarbe (Standard: Gelb)

🎯 Kauf-/Verkaufsstopp - BuySellStopActive: Aktivieren/Deaktivieren der Funktion

- BuySellStopDistance: Abstand der Orderplatzierung - BuySellStopSLDistance: Stop-Loss-Abstand - BuySellStopLotSize: Losgröße pro Auftrag - BuySellStopMaxOrders: Maximale Aufträge pro Richtung

💰 Stop Loss - CutLoss_Percent: true = % | false = USD

- CutLoss_Value: Stop-Loss-Wert (10 = 10% oder 10 USD)


