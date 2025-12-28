The Artemis

DER ARTEMIS EA - PRÄZISER MOMENTUM SCALPER

Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2349927

1. Die Essenz

Der Artemis ist ein professioneller Scalping EA, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt legen.

  • KEIN Grid, KEIN Martingale und KEINE "Black Box" AI Illusionen.

  • Reine Strategie: Momentum + Breakout-Logik.

  • Sicherheit geht vor: Jeder einzelne Handel ist streng durch einen Stop Loss geschützt. Keine Ausnahmen.

  • Ein Signal, ein Handel: Es ist immer nur eine Position pro Richtung erlaubt. Kein übermäßiges Leveraging, kein Durcheinander.

2. Kernstrategie

Der EA analysiert die dynamische Momentumakkumulation, um Zonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er platziert schwebende Stop-Orders auf Schlüsselniveaus, bei denen eine Explosion des Marktes erwartet wird.

  • 7-stufiger Pre-Trade-Check: Vor dem Einstieg prüft der EA Margin, Lotgröße, Stop-Levels, Freeze-Levels und allgemeine Risikoparameter.

  • Adaptiver Trailing Stop: Verwendet einen intelligenten Ausstiegsalgorithmus, um maximale Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis entwickelt.

3. Hauptmerkmale

  • Fortschrittliches Risikomanagement: 5 verschiedene Methoden zur Losgrößenbestimmung. Integrierter adaptiver Break-Even und Trailing Stop.

  • Nachrichten-Filter: Echtzeit-Datensynchronisation mit dem MQL5-Wirtschaftskalender. Stoppt den Handel automatisch vor wichtigen Ereignissen (unterstützt die Modi Manuell und Auto).

  • Pro-Dashboard: 4 atemberaubende visuelle Themen (Dark, Neon, Tokyo, The Artemis). Echtzeitverfolgung von P/L, Gewinnrate, Drawdown und Nachrichten.

  • Sitzungssteuerung: Anpassbare tägliche Handelszeiten und die Option, alle Positionen vor dem Wochenende/Marktschluss zu schließen.

4. Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: Beliebig

  • Mindesteinlage: $100

  • Empfohlenes Kapital: $300+

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • Makler: IC Markets (Standardkonto sehr empfohlen, oder Raw Spread)

  • Latenz: Unter 200ms (je niedriger, desto besser)

  • VPS: VPS ist für EAs unerlässlich, er muss 24/5 laufen.

5. Entscheidende Hinweise

  • Backtesting: Sie sollten "Every tick" oder "Every tick based on real ticks" verwenden, um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten. " 1-Minuten-OHLC" könnte zu gute Ergebnisse liefern, die nicht mit dem Live-Handel übereinstimmen. Deaktivieren Sie das Info-Panel, um die Backtesting-Geschwindigkeit erheblich zu verbessern.

  • Praxis: Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, um das Verhalten des EAs zu verstehen.

  • Risiko-Warnung: Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Investieren Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.


The Abyss Weaver MT5
Tam Tran Van
Experten
Der Abyss-Weber: Ein adaptives Gittersystem Produktübersicht Der Abyss Weaver ist ein Expert Advisor (EA) , der auf der Grundlage einer flexiblen Grid- und Martingale-Strategie entwickelt wurde. Seine Kernlogik basiert auf der Mean-Reversion-Eigenschaft des AUDCAD-Währungspaares . Das System ist ausschließlich für das AUDCAD-Paar optimiert. Mechanismus der Funktionsweise Der Abyss Weaver arbeitet als vollautomatisches Handelssystem, das speziell für AUDCAD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde
FREE
