1. Die Essenz

Der Artemis ist ein professioneller Scalping EA, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt legen.

KEIN Grid, KEIN Martingale und KEINE "Black Box" AI Illusionen.

Reine Strategie: Momentum + Breakout-Logik.

Sicherheit geht vor: Jeder einzelne Handel ist streng durch einen Stop Loss geschützt. Keine Ausnahmen.

Ein Signal, ein Handel: Es ist immer nur eine Position pro Richtung erlaubt. Kein übermäßiges Leveraging, kein Durcheinander.



2. Kernstrategie

Der EA analysiert die dynamische Momentumakkumulation, um Zonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er platziert schwebende Stop-Orders auf Schlüsselniveaus, bei denen eine Explosion des Marktes erwartet wird.

7-stufiger Pre-Trade-Check: Vor dem Einstieg prüft der EA Margin, Lotgröße, Stop-Levels, Freeze-Levels und allgemeine Risikoparameter.

Adaptiver Trailing Stop: Verwendet einen intelligenten Ausstiegsalgorithmus, um maximale Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis entwickelt.

3. Hauptmerkmale

Fortschrittliches Risikomanagement: 5 verschiedene Methoden zur Losgrößenbestimmung. Integrierter adaptiver Break-Even und Trailing Stop.

Nachrichten-Filter: Echtzeit-Datensynchronisation mit dem MQL5-Wirtschaftskalender. Stoppt den Handel automatisch vor wichtigen Ereignissen (unterstützt die Modi Manuell und Auto).

Pro-Dashboard: 4 atemberaubende visuelle Themen (Dark, Neon, Tokyo, The Artemis). Echtzeitverfolgung von P/L, Gewinnrate, Drawdown und Nachrichten.

Sitzungssteuerung: Anpassbare tägliche Handelszeiten und die Option, alle Positionen vor dem Wochenende/Marktschluss zu schließen.

4. Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: Beliebig

Mindesteinlage: $100

Empfohlenes Kapital: $300+

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Makler: IC Markets (Standardkonto sehr empfohlen, oder Raw Spread)

Latenz: Unter 200ms (je niedriger, desto besser)

VPS: VPS ist für EAs unerlässlich, er muss 24/5 laufen.

5. Entscheidende Hinweise