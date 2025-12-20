Eight Sessions Worldwide
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
RITZ - 8 Hauptmarktzonen & Smart Candle Timer
ist ein fortschrittlicher Markt-Timing- und Session-Analyse-Indikator, der entwickelt wurde, um die Präzision des Intraday-Handels zu verbessern.
Der Indikator verfügt über einen anpassungsfähigen Kerzen-Countdown-Timer mit dynamischem Zeitformat, Farbwarnungen, Blinkeffekten, Größenskalierung und mehrstufigen akustischen Warnungen, um Händlern zu helfen, Kerzenschlüsse und kritische Marktmomente genau zu antizipieren.
Es enthält ein globales Marktsessions-Panel, das die 8 wichtigsten Handelszonen weltweit abdeckt und den Echtzeit-Sessionsstatus, Überschneidungen, Countdowns und eine optionale MarketWatch-Zeitreferenz anzeigt. Eine eingebaute Legende erklärt visuell den Sitzungsstatus für eine schnelle Interpretation.
Darüber hinaus integriert der Indikator ein leichtgewichtiges Wirtschaftskalendersystem, das vertikale Nachrichtenlinien mit auswirkungsbasierten Farben, konfigurierbaren Lookback- und Lookahead-Bereichen und hochfrequenten Aktualisierungen anzeigt.
Für eine optimale Klarheit der vertikalen Nachrichtenlinien und des Session-Timings wird der M5-Zeitrahmen als Standardansicht empfohlen.
Höhepunkte
Adaptiver Kerzen-Timer mit intelligenten visuellen und akustischen Warnungen
8 wichtige globale Marktsitzungen mit Überlappungserkennung
Anpassbare Session-Panels, Farben und Schriftarten
Integrierte Visualisierung von Wirtschaftsnachrichten im Chart
Optimiert für die Übersichtlichkeit des M5-Zeitrahmens
8 HAUPTMARKTZONEN / SESSIONS WELTWEIT
|1. Sydney Session (Ozeanien)
|2. Tokio-Sitzung (Japan)
|3. Hongkong/Singapur Sitzung (Asien Kern)
|4. Frankfurter Sitzung (Frühes Europa)
|5. Londoner Sitzung (Europa Kern)
|6. New Yorker Sitzung (US Core)
|7. Chicago / CME Session (US Futures Core)
|8. Naher Osten Sitzung
KURZE ZUSAMMENFASSUNG
Kategorie
Einzelheiten
Wichtigste globale Sitzungen
8 Sitzungen
Zusätzliche regionale Zonen
12+ Regionen
Wichtige Überschneidungszeiträume
London-New York, Asien-London
WICHTIGE HINWEISE (PROFI-HÄNDLER)
- Der Markt schläft nie wirklich (außer am Wochenende)
Die höchste Volatilität tritt auf während:
London ↔ New York Überschneidung
-
Asien ≠ nur Japan
Asien umfasst Sydney, Tokio, Hongkong und Singapur
