Eight Sessions Worldwide

RITZ - 8 Hauptmarktzonen & Smart Candle Timer

ist ein fortschrittlicher Markt-Timing- und Session-Analyse-Indikator, der entwickelt wurde, um die Präzision des Intraday-Handels zu verbessern.

Der Indikator verfügt über einen anpassungsfähigen Kerzen-Countdown-Timer mit dynamischem Zeitformat, Farbwarnungen, Blinkeffekten, Größenskalierung und mehrstufigen akustischen Warnungen, um Händlern zu helfen, Kerzenschlüsse und kritische Marktmomente genau zu antizipieren.

Es enthält ein globales Marktsessions-Panel, das die 8 wichtigsten Handelszonen weltweit abdeckt und den Echtzeit-Sessionsstatus, Überschneidungen, Countdowns und eine optionale MarketWatch-Zeitreferenz anzeigt. Eine eingebaute Legende erklärt visuell den Sitzungsstatus für eine schnelle Interpretation.

Darüber hinaus integriert der Indikator ein leichtgewichtiges Wirtschaftskalendersystem, das vertikale Nachrichtenlinien mit auswirkungsbasierten Farben, konfigurierbaren Lookback- und Lookahead-Bereichen und hochfrequenten Aktualisierungen anzeigt.

Für eine optimale Klarheit der vertikalen Nachrichtenlinien und des Session-Timings wird der M5-Zeitrahmen als Standardansicht empfohlen.

Höhepunkte

Adaptiver Kerzen-Timer mit intelligenten visuellen und akustischen Warnungen

8 wichtige globale Marktsitzungen mit Überlappungserkennung

Anpassbare Session-Panels, Farben und Schriftarten

Integrierte Visualisierung von Wirtschaftsnachrichten im Chart

Optimiert für die Übersichtlichkeit des M5-Zeitrahmens





8 HAUPTMARKTZONEN / SESSIONS WELTWEIT

1. Sydney Session (Ozeanien) Australien

21:00 - 06:00 GMT

Merkmale: Eröffnungsphase der Handelswoche Geringe bis moderate Volatilität

Aktive Paare: AUD, NZD 2. Tokio-Sitzung (Japan) Japan

00:00 - 09:00 GMT

Merkmale: Hauptsitzung des asiatischen Marktes Saubere, technische Kursbewegungen

Aktive Paare: JPY, AUDJPY

3. Hongkong/Singapur Sitzung (Asien Kern) Ost- und Südostasien

01:00 - 10:00 GMT

Merkmale: Steigende Liquidität in Asien Starke Aktivität bei Gold und asiatischen Indizes





4. Frankfurter Sitzung (Frühes Europa) Deutschland

06:00 - 15:00 GMT

Merkmale: Marktvorbereitung vor London Falsche Ausbrüche kommen häufig vor

5. Londoner Sitzung (Europa Kern) Vereinigtes Königreich

07:00 - 16:00 GMT

Merkmale: Höchste Liquidität weltweit Starke und zuverlässige Trends

Aktive Paare: EUR, GBP, XAUUSD 6. New Yorker Sitzung (US Core) Vereinigte Staaten

12:00 - 21:00 GMT

Merkmale: Extreme Volatilität Wirtschaftliche Nachrichten von großer Tragweite

Aktive Märkte: USD-Paare, XAUUSD, Indizes 7. Chicago / CME Session (US Futures Core) Vereinigte Staaten (CME Group)

13:00 - 22:00 GMT

Schwerpunkt: Futures-Märkte Anleihen und Rohstoffe

Zentrale Bedeutung: Smart Money-Aktivitäten 8. Naher Osten Sitzung Dubai, Riyadh

04:00 - 13:00 GMT

Merkmale: Regionale Liquiditätsströme Einfluss auf die Gold- und Ölmärkte







KURZE ZUSAMMENFASSUNG Kategorie Einzelheiten Wichtigste globale Sitzungen 8 Sitzungen Zusätzliche regionale Zonen 12+ Regionen Wichtige Überschneidungszeiträume London-New York, Asien-London





WICHTIGE HINWEISE (PROFI-HÄNDLER)