Eight Sessions Worldwide

RITZ - 8 Hauptmarktzonen & Smart Candle Timer

ist ein fortschrittlicher Markt-Timing- und Session-Analyse-Indikator, der entwickelt wurde, um die Präzision des Intraday-Handels zu verbessern.

Der Indikator verfügt über einen anpassungsfähigen Kerzen-Countdown-Timer mit dynamischem Zeitformat, Farbwarnungen, Blinkeffekten, Größenskalierung und mehrstufigen akustischen Warnungen, um Händlern zu helfen, Kerzenschlüsse und kritische Marktmomente genau zu antizipieren.

Es enthält ein globales Marktsessions-Panel, das die 8 wichtigsten Handelszonen weltweit abdeckt und den Echtzeit-Sessionsstatus, Überschneidungen, Countdowns und eine optionale MarketWatch-Zeitreferenz anzeigt. Eine eingebaute Legende erklärt visuell den Sitzungsstatus für eine schnelle Interpretation.

Darüber hinaus integriert der Indikator ein leichtgewichtiges Wirtschaftskalendersystem, das vertikale Nachrichtenlinien mit auswirkungsbasierten Farben, konfigurierbaren Lookback- und Lookahead-Bereichen und hochfrequenten Aktualisierungen anzeigt.
Für eine optimale Klarheit der vertikalen Nachrichtenlinien und des Session-Timings wird der M5-Zeitrahmen als Standardansicht empfohlen.

Höhepunkte

  • Adaptiver Kerzen-Timer mit intelligenten visuellen und akustischen Warnungen

  • 8 wichtige globale Marktsitzungen mit Überlappungserkennung

  • Anpassbare Session-Panels, Farben und Schriftarten

  • Integrierte Visualisierung von Wirtschaftsnachrichten im Chart

  • Optimiert für die Übersichtlichkeit des M5-Zeitrahmens


8 HAUPTMARKTZONEN / SESSIONS WELTWEIT

1. Sydney Session (Ozeanien)

  • Australien

  • 21:00 - 06:00 GMT

  • Merkmale:

    • Eröffnungsphase der Handelswoche

    • Geringe bis moderate Volatilität

  • Aktive Paare: AUD, NZD

 2. Tokio-Sitzung (Japan)

  • Japan

  • 00:00 - 09:00 GMT

  • Merkmale:

    • Hauptsitzung des asiatischen Marktes

    • Saubere, technische Kursbewegungen

  • Aktive Paare: JPY, AUDJPY

 3. Hongkong/Singapur Sitzung (Asien Kern)

  • Ost- und Südostasien

  • 01:00 - 10:00 GMT

  • Merkmale:

    • Steigende Liquidität in Asien

    • Starke Aktivität bei Gold und asiatischen Indizes

 4. Frankfurter Sitzung (Frühes Europa)

  • Deutschland

  • 06:00 - 15:00 GMT

  • Merkmale:

    • Marktvorbereitung vor London

    • Falsche Ausbrüche kommen häufig vor
5. Londoner Sitzung (Europa Kern)

  • Vereinigtes Königreich

  • 07:00 - 16:00 GMT

  • Merkmale:

    • Höchste Liquidität weltweit

    • Starke und zuverlässige Trends

  • Aktive Paare: EUR, GBP, XAUUSD

 6. New Yorker Sitzung (US Core)

  • Vereinigte Staaten

  • 12:00 - 21:00 GMT

  • Merkmale:

    • Extreme Volatilität

    • Wirtschaftliche Nachrichten von großer Tragweite

  • Aktive Märkte: USD-Paare, XAUUSD, Indizes

 7. Chicago / CME Session (US Futures Core)

  • Vereinigte Staaten (CME Group)

  • 13:00 - 22:00 GMT

  • Schwerpunkt:

    • Futures-Märkte

    • Anleihen und Rohstoffe

  • Zentrale Bedeutung: Smart Money-Aktivitäten

 8. Naher Osten Sitzung

  • Dubai, Riyadh

  • 04:00 - 13:00 GMT

  • Merkmale:

    • Regionale Liquiditätsströme

    • Einfluss auf die Gold- und Ölmärkte

KURZE ZUSAMMENFASSUNG

Kategorie

Einzelheiten

Wichtigste globale Sitzungen

8 Sitzungen

Zusätzliche regionale Zonen

12+ Regionen

Wichtige Überschneidungszeiträume

London-New York, Asien-London


WICHTIGE HINWEISE (PROFI-HÄNDLER)

  • Der Markt schläft nie wirklich (außer am Wochenende)

  • Die höchste Volatilität tritt auf während:

    • London ↔ New York Überschneidung

  • Asien ≠ nur Japan

    • Asien umfasst Sydney, Tokio, Hongkong und Singapur

