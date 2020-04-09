EV Account Copier

EV Account Copier ist eine leichtgewichtige und zuverlässige MT5-Lösung, die entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten von einem MASTER-Terminal auf SLAVE-Terminals zu replizieren und dabei die volle Kontrolle darüber zu behalten, was kopiert wird und wie die Positionsgröße berechnet wird. Der EA wird als eine einzige Datei geliefert: Setzen Sie einfach den Rolleneingang auf MASTER auf dem Quellkonto und SLAVE auf dem/den Zielkonto/-en.

Der Kopierer unterstützt sowohl die Replikation für das gesamte Konto als auch die selektive Replikation nach Magic Number, was ideal ist, wenn Sie mehrere Strategien oder EAs auf demselben Konto ausführen. Auf der SLAVE-Seite können Sie das Risiko auf flexible Weise replizieren: Kopieren Sie 1:1, wenden Sie einen Lot-Multiplikator an, erzwingen Sie ein festes Lot oder verwenden Sie einen Risikomodus (1:X-Stil), wenn SL verfügbar ist.

EV Account Copier wurde für reale Handelsabläufe entwickelt und folgt dem Lebenszyklus von Positionen, indem es gängige Aktionen wie Eröffnen, Schließen, teilweises Schließen, Scale-in und SL/TP-Updates (je nach Broker und Ausführungsregeln für Symbole) synchronisiert.


