AI trade assistant

Trade Assistant MT5 - KI-gestütztes Vertrauen in den Handel und professionelles Risikomanagement

Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches , KI-gestütztes Trading-Panel, das Händlern hilft, sichere, disziplinierte und professionelle Handelsentscheidungen zu treffen.

Er kombiniert manuelle Handelskontrolle, intelligente Vertrauensanalyse und fortschrittliches Risikomanagement in einem leistungsstarken MT5-Tool.

Dieser Assistent führt keine Trades automatisch aus.

Stattdessen liefert er KI-gesteuerte Erkenntnisse, die Ihre Entscheidungen unterstützen, während Sie die volle Kontrolle behalten.

KI-Handelsvertrauen-System

KI analysiert die Marktbedingungen , das Kursverhalten und die Volatilität

Zeigt ein Vertrauensniveau für Kauf- oder Verkaufsszenarien an

Hilft, emotionales und impulsives Handeln zu reduzieren

Unterstützt die Entscheidungsfindung, ohne die Kontrolle des Händlers außer Kraft zu setzen

Die KI fungiert als Entscheidungshilfe, nicht als Signalkopierer oder automatischer Händler.

Einfacher & schneller manueller Handel

Kaufen/Verkaufen/Schließen mit einem Klick

Sofortige Ausführung aus dem Chart

Optimiert für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Professionelles Risikomanagement

Automatische Lot-Berechnung basierend auf: Saldo-Prozentsatz Prozentsatz des Eigenkapitals Feste Losgröße

Vordefinierter Stop Loss und Take Profit

Kapitalschutzlogik für konsistente Risikoexposition

Geeignet für Prop Firm Challenges und finanzierte Konten

Erweiterte Auftragssteuerung

Schließen aller Aufträge oder ausgewählter Positionen

Schnelle SL/TP-Änderung

Unterstützung von Break-even und Trade Management

Übersichtliches visuelles Panel mit Echtzeit-Updates

Warum KI-unterstützte Handelsassistenten verwenden?