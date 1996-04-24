AI trade assistant
- Utilitys
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trade Assistant MT5 - KI-gestütztes Vertrauen in den Handel und professionelles Risikomanagement
Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches , KI-gestütztes Trading-Panel, das Händlern hilft, sichere, disziplinierte und professionelle Handelsentscheidungen zu treffen.
Er kombiniert manuelle Handelskontrolle, intelligente Vertrauensanalyse und fortschrittliches Risikomanagement in einem leistungsstarken MT5-Tool.
Dieser Assistent führt keine Trades automatisch aus.
Stattdessen liefert er KI-gesteuerte Erkenntnisse, die Ihre Entscheidungen unterstützen, während Sie die volle Kontrolle behalten.
KI-Handelsvertrauen-System
-
KI analysiert die Marktbedingungen, das Kursverhalten und die Volatilität
-
Zeigt ein Vertrauensniveau für Kauf- oder Verkaufsszenarien an
-
Hilft, emotionales und impulsives Handeln zu reduzieren
-
Unterstützt die Entscheidungsfindung, ohne die Kontrolle des Händlers außer Kraft zu setzen
Die KI fungiert als Entscheidungshilfe, nicht als Signalkopierer oder automatischer Händler.
Einfacher & schneller manueller Handel
-
Kaufen/Verkaufen/Schließen mit einem Klick
-
Sofortige Ausführung aus dem Chart
-
Optimiert für Scalping, Intraday- und Swing-Trading
Professionelles Risikomanagement
-
Automatische Lot-Berechnung basierend auf:
-
Saldo-Prozentsatz
-
Prozentsatz des Eigenkapitals
-
Feste Losgröße
-
-
Vordefinierter Stop Loss und Take Profit
-
Kapitalschutzlogik für konsistente Risikoexposition
-
Geeignet für Prop Firm Challenges und finanzierte Konten
Erweiterte Auftragssteuerung
-
Schließen aller Aufträge oder ausgewählter Positionen
-
Schnelle SL/TP-Änderung
-
Unterstützung von Break-even und Trade Management
-
Übersichtliches visuelles Panel mit Echtzeit-Updates
Warum KI-unterstützte Handelsassistenten verwenden?
-
Handeln Sie mit größerem Vertrauen
-
Strenge Risikodisziplin aufrechterhalten
-
Reduzieren Sie emotionale Fehler
-
Kombinieren Sie menschliches Urteilsvermögen und AI-Analyse
-
Schnellere Ausführung mit professioneller Kontrolle