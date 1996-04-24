AI trade assistant

Trade Assistant MT5 - KI-gestütztes Vertrauen in den Handel und professionelles Risikomanagement

Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches , KI-gestütztes Trading-Panel, das Händlern hilft, sichere, disziplinierte und professionelle Handelsentscheidungen zu treffen.
Er kombiniert manuelle Handelskontrolle, intelligente Vertrauensanalyse und fortschrittliches Risikomanagement in einem leistungsstarken MT5-Tool.

Dieser Assistent führt keine Trades automatisch aus.
Stattdessen liefert er KI-gesteuerte Erkenntnisse, die Ihre Entscheidungen unterstützen, während Sie die volle Kontrolle behalten.

KI-Handelsvertrauen-System

  • KI analysiert die Marktbedingungen, das Kursverhalten und die Volatilität

  • Zeigt ein Vertrauensniveau für Kauf- oder Verkaufsszenarien an

  • Hilft, emotionales und impulsives Handeln zu reduzieren

  • Unterstützt die Entscheidungsfindung, ohne die Kontrolle des Händlers außer Kraft zu setzen

Die KI fungiert als Entscheidungshilfe, nicht als Signalkopierer oder automatischer Händler.

Einfacher & schneller manueller Handel

  • Kaufen/Verkaufen/Schließen mit einem Klick

  • Sofortige Ausführung aus dem Chart

  • Optimiert für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Professionelles Risikomanagement

  • Automatische Lot-Berechnung basierend auf:

    • Saldo-Prozentsatz

    • Prozentsatz des Eigenkapitals

    • Feste Losgröße

  • Vordefinierter Stop Loss und Take Profit

  • Kapitalschutzlogik für konsistente Risikoexposition

  • Geeignet für Prop Firm Challenges und finanzierte Konten

Erweiterte Auftragssteuerung

  • Schließen aller Aufträge oder ausgewählter Positionen

  • Schnelle SL/TP-Änderung

  • Unterstützung von Break-even und Trade Management

  • Übersichtliches visuelles Panel mit Echtzeit-Updates

Warum KI-unterstützte Handelsassistenten verwenden?

  • Handeln Sie mit größerem Vertrauen

  • Strenge Risikodisziplin aufrechterhalten

  • Reduzieren Sie emotionale Fehler

  • Kombinieren Sie menschliches Urteilsvermögen und AI-Analyse

  • Schnellere Ausführung mit professioneller Kontrolle


