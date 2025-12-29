XXX Strategy

***

### **XXX Strategy - Professional Trading System**

🎯 **Übersicht**

Die XXX Strategy ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Er synthetisiert mehrere Analysemethoden, darunter gleitende Durchschnitte, Average True Range (ATR), Relative Strength Index (RSI) und Wolkenkonfigurationen, um äußerst zuverlässige und präzise Handelssignale zu erzeugen.

🔧 **Kernkonfiguration**
📈 **Setup-Typen**

* **Setup Open/Close:** Verwendet Heikin-Ashi-Kerzen, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.
* **Setup Renko:** Verwendet Renko-Bausteine in Kombination mit gleitenden Durchschnitts-Crossovers, um Marktstörungen herauszufiltern.

🎨 **Visuelle Komponenten**

* **Kauf-/Verkaufssignale:** Klare Richtungspfeile, die optimale Einstiegspunkte markieren.
* **Handelsniveaus:** Horizontale Linien, die dynamisch TP1, TP2, TP3 und Stop Loss einzeichnen.
**EMA-Wolke:** Eine farbige Zone zwischen EMA1 und EMA2, die die Trendrichtung visuell darstellt.
* **DEMA-ATR-Linien:** Ein volatilitätsangepasster Indikator zur Bestätigung der Trendstärke.
* **Dashboard:** Ein Echtzeit-Informationspanel, das die wichtigsten Metriken anzeigt.

📋 **Schlüsselparameter**
🎛️ **Handelsparameter**

* **Trailing-Stop-Typ:** Wählen Sie zwischen ATR-basierten, traditionellen Trailing- oder anderen Optionen.
* **Profit-Faktor:** Standardwert 2.5 (definiert das Risiko-Ertrags-Verhältnis).
* **Stop-Faktor:** Standardwert 1,0 (bestimmt den anfänglichen Stop-Loss-Abstand).
* **TP-Quantitäten:** Verwendet eine Gewinnmitnahme-Verteilung von 50 %/30 %/20 % über TP1, TP2 und TP3.

📊 **Marktfilter**

* **Filtertyp:**
* Nur ATR
* Nur RSI
* ATR **OR** RSI
* ATR **AND** RSI *(Empfohlen)*
* Kein Filter
* Spezialisierte Seitwärtsmarktfilter

⚙️ **Detaillierte Funktionsweise**
🔄 **Analyseprozess**

1.**Indikatorberechnung:**
* Berechnet RSI(7) für Momentum.
* Misst Volatilität mit ATR(14).
* Berechnet 3 Exponential Moving Averages (EMAs) für die primäre Trendanalyse.
* Erzeugt die DEMA-ATR-Linie für verfeinerte Trendsignale.

2**Marktfilterung:**
* Bewertet die allgemeinen Trendbedingungen.
* Validiert Signale mithilfe von RSI- und/oder ATR-Filtern.
* Identifiziert und vermeidet chancenarme Konsolidierungszonen.

3**Signalerzeugung:**
* **Einstellung Open/Close:** Triggert bei Heikin Ashi-Kerzenfarbänderungen.
* **Einstellung Renko:** Aktiviert bei EMA1/EMA2-Crossovers auf Renko-Charts.

4**Level-Berechnung:**
* **Einstiegskurs:** Wird im Moment des Signals erfasst.
* **Stop Loss:** Wird berechnet als `Einstieg ± (ATR × Stop-Faktor)`.
* **Take Profits:** Werden progressiv berechnet:
* TP1: `Entry ± (ATR × Profit Factor)`
* TP2: `Einstieg ± (ATR × Profit Factor × 2)`
* TP3: `Einstieg ± (ATR × Profit Factor × 3)`

🎨 **Visuelle Interpretation**
**DEMA-ATR verstehen:**

* **Gelbe Linie:** Zeigt einen neutralen Trend an.
* **Linie steigt:** Deutet auf zunehmenden Kaufdruck hin.
* **Linie fällt:** Deutet auf zunehmenden Verkaufsdruck hin.

📊 **Das Dashboard**

Das Echtzeit-Dashboard bietet eine umfassende Momentaufnahme:

* **Total Trades:** Anzahl aller Positionen.
**Gewinnrate:** Prozentualer Anteil profitabler Trades.
* **W/L Ratio:** Verhältnis von Gewinn- zu Verlusttrades.
* **Profit Factor:** Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust.
* **Max Drawdown:** Größter Peak-to-Trough-Rückgang (in %).
* **Total Return:** Gesamtleistung des Systems.
* **Equity:** Aktueller Kontostand.
* **Aktuelles Signal:** Aktive Empfehlung (KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL).
* **DEMA-ATR Status:** Aktuelle Trendrichtung.

🔍 **Schlüsselstärken**

✅ **Multi-Timeframe-Analyse:** Wirksam über verschiedene Chart-Zeitrahmen hinweg.
✅ **Erweiterte Filter:** Reduziert Fehlsignale erheblich.
✅ **Integriertes Risikomanagement:** Automatisierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.
✅ **Intuitive Oberfläche:** Saubere, umsetzbare visuelle Signale.
✅ **Vollständige Anpassung:** Anpassbare Parameter für jeden Handelsstil.
✅ **Echtzeit-Performance:** Optimierter Code für schnelle, zuverlässige Berechnungen.

🚀 **Anwendungsempfehlungen**

* **Empfohlene Zeitrahmen:** H1, H4, Daily.
* **Instrumentenpaare:** Geeignet für alle wichtigen und weniger wichtigen Forex-Paare.
**Kapitalmanagement:** Beginnen Sie mit einem Risiko von nur 2-3% des Kapitals pro Handel.
* **Backtesting:** Testen Sie die Strategie immer mit historischen Daten, bevor Sie sie live einsetzen.
*

📞 **Support**

Für technische Fragen, Anpassungswünsche oder Optimierungsunterstützung wenden Sie sich bitte an unser engagiertes technisches Team.

**XXX Strategy - Your Intelligent Trading Partner** 🎯
Empfohlene Produkte
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Impulsfraktal-Indikator - ist ein gegen den Trend gerichtetes komplexes Marktfraktalmuster. Der Markt erzeugt einen Bullen/Bären-Impuls, der Trend beginnt, Fraktale auf der impulsiven Welle sind ein aggressives Pullback-Signal. Der Kaufpfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bärisch ist und sein Impuls ein Aufwärtsfraktal zeigt, und der Verkaufspfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bullisch ist und sein Impuls ein Abwärtsfraktal zeigt. Die einstellbaren Eingaben des Hauptindikators : impulsePerio
HandleTrend
Kirill Subot
Indikatoren
Trendindikator, eine revolutionäre, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100% nicht nachmalenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Währungspaare verwendet werden kann. HandleTrend ist ein effektiver Trendfolgeindikator, der Trendsignale in Form von Pfeilen auf dem Chart anzeigt.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strategiekombina
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indikatoren
Der Indikator verfolgt den Trend in 5 verschiedenen Chartzeiten für dasselbe Asset, basierend auf 6 Signalen für jede Chartzeit. Das Hauptziel des Indikators besteht darin, uns den Mehrheitstrend des finanziellen Vermögenswerts zu zeigen, in den er platziert wurde. Das System überträgt die Informationen der Trends in mehreren grafischen Zeiten. Auf diese Weise hat der Benutzer einen umfassenden Überblick über die Bewegung des Assets. Diese Art von Tool ermöglicht dem Benutzer eine höhere Treff
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Indikatoren
Tabajara Rules for MT5 , basiert auf dem Tabajara-Setup von Professor André Machado und zeigt die Marktrichtung anhand von gleitenden Durchschnitten an, wenn sich die Kerzen in der gleichen Richtung wie der gleitende Durchschnitt bewegen. Der Indikator enthält die Farbregel, die auf die Kerzen und den gleitenden Durchschnitt angewendet wird. Er erlaubt die Änderung der Parameter: Periode und Glättungsmethode des gleitenden Durchschnitts. Ebenso können die Farben der Kerzen (Ränder und Füllung)
FREE
Entry Signal Analyzer
Tevon R Gardiner
Indikatoren
Der Entry Signal Analyzer ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um die optimalen Handelszeiten auf der Grundlage von Kursbewegungsmustern zu analysieren und zu identifizieren. Der Indikator analysiert nur Gold Währung eine aktualisierte Version wird derzeit für andere Symbol der Indikator in der Strategie-Tester ist nicht-funktionale Arbeiten auf dem realen Chart entwickelt Statistische Analyse: Analysiert historische Preisbewegungen für jede Stunde des Handelsta
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indikatoren
Unser BOOM SELL ALERT-Indikator wurde speziell für Kerzen auf BOOM 1000 und BOOM 500 entwickelt und ist für den M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen optimiert, damit Sie zeitnahe und umsetzbare Erkenntnisse erhalten. Der Indikator ist eine Kombination aus mehreren Indikatoren. - AO-Oszillator - Stochastik WIE MAN DIESEN INDIKATOR VERWENDET Um diesen Indikator gut zu nutzen, müssen Sie den SCHAFF TREND RSX (5 MIN oder M5) verwenden. WENN SCHAFF TREND RSX GRÜN ist und Sie ein Signal haben, dann VERKAUFEN Sie
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
HLC Ticks Channel
Dmitiry Ananiev
Experten
Der Scalper Expert Advisor handelt im Tick-Kanal, der auf dem Donchian-Kanal basiert. Der einzigartige Algorithmus zur Kanalberechnung berücksichtigt die Bewegungen des Tick-Marktes und passt sich dem Kanal an, um maximale Gewinne zu erzielen. Der Expert Advisor ist für Broker mit minimalen Spreads und Provisionen konzipiert. Funktioniert bei vielen Crosses. Der Roboter kann mit einem festen Lot oder einem Lot proportional zur Einlage handeln. Der Roboter bietet auch einen virtuellen Stoploss,
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max – Ihr ultimativer Handelsbegleiter Holeshot Max ist nicht nur ein weiteres Handelstool; Es handelt sich um einen hochentwickelten Verbündeten, der es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem maßgeschneiderten Aktienverwaltungssystem ausgestattet, das Ihnen die Kontrolle fest in die Hand gibt. Verabschieden Sie sich von Stress und Unsicherheit – mit Hole
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max - Ihr ultimativer Trading-Begleiter Holeshot Max ist nicht einfach nur ein weiteres Trading-Tool, sondern ein hochentwickelter Verbündeter, der es Händlern aller Ebenen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem benutzerdefinierten Aktienmanagementsystem ausgestattet, das die Kontrolle fest in Ihre Hände legt. Verabschieden Sie sich von Stress und Ungewissheit - mit Holeshot Max können Si
Fast Fractals
Anton Uralskii
Indikatoren
Infos: Es ist wie in Fractals Indikator gebaut, aber schneller. Normalerweise zeigt es das Signal nach 2 Bars, aber FastFractals Indikator zeigt Signale sofort und das ist unglaublich. Sie können mit ihm Scalp-Strategien erstellen oder selbst handeln. Dieser Indikator verwendet ein neuronales Netzwerk, um die Preiskurve zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. Er wurde in einem 4-Stunden-Intervall für das EURUSD-Paar trainiert, aber Sie können ihn auch für andere Zeiträume und Instrumente verw
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
The Alpha
Francois Phillipus Van Niekerk
Indikatoren
Das Alpha: Ihr ultimatives Trendverfolgungs-Kraftpaket Tauchen Sie ein in die Märkte mit The Alpha , einem dynamischen MetaTrader 5-Indikator, der Ihren Handel mit seiner zentralen SuperTrend-Komponente auflädt. The Alpha basiert auf der robusten Average True Range (ATR) und liefert kristallklare, farbcodierte Signale, die Händlern aller Stufen helfen, Trends mit Präzision und Flair zu erobern. Wie The Alpha funktioniert : ATR-gestützte Präzision : The Alpha verwendet die ATR (Standardperiode: 2
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Market Mastery Pro
VALU VENTURES LTD
Indikatoren
Ultimate Professional Trading Analysis System A comprehensive multi-indicator trading system combining 25 professional-grade analysis tools in a single platform. This indicator integrates Smart Money Concepts (SMC) analysis with traditional technical indicators and advanced features for complete market analysis. Core Features: 10 Smart Money Concepts indicators including Order Blocks, Fair Value Gaps, Break of Structure, Liquidity Sweeps, Supply/Demand zones, Market Maker patterns, Premium/Disc
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Golden Scalp System V2 MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare vor BUY SELL Indikator, Golden Scalp System v2 es funktionieren alle Vermögenswerte, es funktionieren alle Zeitrahmen, aber ich empfehleStart 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihren Take-Profit Asset All Major Pair And Minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results, for more info,,, message us thank you
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Sippoo Trend Indicator Simple MT5
Yoshihiro Nakata
5 (4)
Indikatoren
Hervorragende Tracking-Leistung und minimales Rauschen! Dieser Trenderkennungsindikator vermeidet "Whipsaws" und unsichere Marktgeräusche und ist außerdem agil genug, um auf Trendänderungen zu reagieren. Er wurde auch entwickelt, um sich an dynamische Märkte anzupassen. Funktioniert hauptsächlich als Filter, um Ihnen zu helfen, in Richtung des Trends zu handeln . Merkmale. Einfach und leicht zu bedienen. Geringe Belastung und leicht auszuprobieren Hervorragende Tracking-Performance und glatte L
FREE
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Trend Turn
Ivan Simonika
Indikatoren
Die Implementierung des Trend Turn Trendindikators ist einfach - in Form von Linien mit zwei Farben. Der Algorithmus des Indikators basiert auf Standardindikatoren sowie auf eigenen mathematischen Berechnungen. Der Indikator hilft den Nutzern, die Richtung des Trends zu bestimmen. Er wird auch zu einem unverzichtbaren Ratgeber für den Einstieg in den Markt oder die Schließung einer Position. Dieser Indikator ist für jeden empfehlenswert, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Wie sind die I
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Auf der Grundlage mathematischer Berechnungen habe ich eine horizontale Linie festgelegt, die alle Handelssignale kreuzt und die Hochs und Tiefs anzeigt. Die horizontale Linie teilt die Hochs und Tiefs der Handelssignale in zwei Hälften, so dass es einfach ist, die Hochs und Tiefs zu identifizieren, und es ist klug, weil es empfindlich auf die Hochs und Tiefs ist, um nicht auf einer Seite für immer zu bleiben, es funktioniert hervorragend mit anderen Glättungsindikatoren, da es garantiert, dass
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, empfängt die Informationen des Preises SWITCHED, verarbeitet es durch die Aufhebung der Spitzen intelligent, und das Ergebnis sendet es an die Entwicklung der Leiter, die starten und gehen nach oben oder unten je nach der Sprosse oder INTERVALL eingegeben wird. Einkommen PERIOD = 50 (variiert je nach Verwendung) Eingang MEHRFACH AUF PERIODE = 1 (variiert je nach Verwendung) Je nach Konfiguration kann die Treppe eingefügt oder von den Preisen getrennt werden, Gilt für die ge
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs ermittelt, die nach Fibonacci ausgerichtet sind, um einen Durchschnitt zu erhalten, der geglättet wird. Sie können eine Zahl von 2 bis N eingeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert. Es funktioniert mit jeder Kryptowährung, etc. etc... und kann den Future entsprechend dem Trend der EMAs berechnen. Es funktioniert hervorragend auf langen Beinen und bestimmt genau den besten Start/Ausgang. Der anfängliche Preis pro Öffnung wird für einen Zeitr
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indikatoren
QuantXSTocks Trading Range Indicator für MT5: ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UNSERES INDIKATORS:- Der Benutzer muss den Handel auf Pfeil oder nach einem Pfeil CandleStick, Sie können bis zu 35-125 Pips Ziel durch diesen Indikator zu erreichen. Die besten Timeframes für Aktien und Indizes sind M30 und H1: AMAZON M30 (50 Pips) TESLA M30 (50 Punkte) APPLE M30 (50 Punkte) ADOBE M30 (50 Punkte) NASDAQ100 H1 (125 Punkte) Die oben genannten Werte sind die ungefähre Anzahl der Pips, die Sie mit diesem Indi
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs erhält, die nach Fibonacci ausgerichtet und verarbeitet werden, dann wird der Durchschnitt geglättet". Es wird eine Zahl von 2 bis N eingegeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert und somit den Fibonacci erhöht, was zu einem Durchschnitt führt. Es wird eine Zahl eingegeben, die den EMA-Fibonacci glättet. Bei den Zahlen 1/1 wäre die Glättung minimal. Die Eingabe der Zahlen 3/5 wäre die durchschnittliche Glättung. Die Zahlen 10/30 wären die höc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den iVISTscalp5-Indikator vor, der nicht nur einzigartig, sondern auch effektiv im Handel ist. Dieser Indikator basiert auf Zeitdaten und ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und eingehender Analyse der Finanzmärkte. Der iVISTscalp5-Indikator ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für manuellen Handel. Bequemlichkeit, Einfachheit und Visualisierung - die gesamte Komplexität ist verborgen. Wir haben die Einstellungen und Verwendung des iVISTscalp5-Indikators auf das Maximum vereinfa
JUMP 25 Bta sniper
Karabo Malope
Indikatoren
Verwendung mit JUMP 25. Es kann aber auch mit den Volatilitätsindizes verwendet werden, da es eine modifizierte Version ist. Es ist ratsam, eine gesunde Kontoverwaltung zu erstellen. Messen Sie Ihr Risiko und glücklichen Handel. Andere Experten werden bald geladen werden. Diese werden modifiziert, um die Gewinne zu optimieren. Ideale Kandidaten sind Personen mit hohem Risiko und hohen Gewinnen, die Trades maximal 1 - 2 Stunden halten.
Weitere Produkte dieses Autors
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
GannTools
issam rahhal sabour
Indikatoren
GannTools-Indikator Der GannTools-Indikator ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das von den Strategien von W.D. Gann inspiriert wurde. Dieser Indikator bietet Händlern dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendanalysen und wichtige Preismuster unter Verwendung von Gann-Winkeln und -Zyklen. Hauptmerkmale: Anpassbare Gann-Fächer, -Winkel und -Zyklen für eine präzise Marktanalyse. Automatische Identifizierung von wichtigen Kursniveaus und Trendrichtungen. Funktioniert auf al
Gann Master Pro
issam rahhal sabour
Indikatoren
العربية ### الميزات الرئيسية للمؤشر المُجمّع: 1. **نظام زوايا جان**: - يرسم خطوط الاتجاه من نقطة بداية بزوايا مختلفة (45 درجة، 90 درجة، إلخ.) - يتضمن إشارات دخول وتنبيهات لمستويات الأسعار - يعرض نقاط الارتكاز، ومستويات فيبوناتشي، ونقاط التأرجح 2. **نظام مربع التسعة**: - يُنشئ مستويات دعم/مقاومة أفقية بناءً على مربعات الأسعار - مستويات مُرمّزة بالألوان حسب الأهمية الزاوية (0 درجة، 45 درجة، 90 درجة، إلخ.) - نظام تنبيه قابل للتخصيص لمستويات اللمس 3. **واجهة موحدة**: - مُعاملات إدخال مُنظّمة
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Indikatoren
Automatisieren Sie die Marktgeometrie von Gann: Der ultimative MT5-Indikator für die Vorhersage von Preiszyklen und wichtigen Niveaus Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu wissen. Der Indikator übernimmt die komplexe Mathematik für Sie und wandelt die tiefgründigen Theorien von W.D. Gann in klare, umsetzbare Handelssignale auf Ihrem Chart um. Fällt es Ihnen schwer,... die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell zu berechnen? Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit in
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension