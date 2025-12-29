***



### **XXX Strategy - Professional Trading System**



🎯 **Übersicht**



Die XXX Strategy ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Er synthetisiert mehrere Analysemethoden, darunter gleitende Durchschnitte, Average True Range (ATR), Relative Strength Index (RSI) und Wolkenkonfigurationen, um äußerst zuverlässige und präzise Handelssignale zu erzeugen.



🔧 **Kernkonfiguration**

📈 **Setup-Typen**



* **Setup Open/Close:** Verwendet Heikin-Ashi-Kerzen, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.

* **Setup Renko:** Verwendet Renko-Bausteine in Kombination mit gleitenden Durchschnitts-Crossovers, um Marktstörungen herauszufiltern.



🎨 **Visuelle Komponenten**



* **Kauf-/Verkaufssignale:** Klare Richtungspfeile, die optimale Einstiegspunkte markieren.

* **Handelsniveaus:** Horizontale Linien, die dynamisch TP1, TP2, TP3 und Stop Loss einzeichnen.

**EMA-Wolke:** Eine farbige Zone zwischen EMA1 und EMA2, die die Trendrichtung visuell darstellt.

* **DEMA-ATR-Linien:** Ein volatilitätsangepasster Indikator zur Bestätigung der Trendstärke.

* **Dashboard:** Ein Echtzeit-Informationspanel, das die wichtigsten Metriken anzeigt.



📋 **Schlüsselparameter**

🎛️ **Handelsparameter**



* **Trailing-Stop-Typ:** Wählen Sie zwischen ATR-basierten, traditionellen Trailing- oder anderen Optionen.

* **Profit-Faktor:** Standardwert 2.5 (definiert das Risiko-Ertrags-Verhältnis).

* **Stop-Faktor:** Standardwert 1,0 (bestimmt den anfänglichen Stop-Loss-Abstand).

* **TP-Quantitäten:** Verwendet eine Gewinnmitnahme-Verteilung von 50 %/30 %/20 % über TP1, TP2 und TP3.



📊 **Marktfilter**



* **Filtertyp:**

* Nur ATR

* Nur RSI

* ATR **OR** RSI

* ATR **AND** RSI *(Empfohlen)*

* Kein Filter

* Spezialisierte Seitwärtsmarktfilter



⚙️ **Detaillierte Funktionsweise**

🔄 **Analyseprozess**



1.**Indikatorberechnung:**

* Berechnet RSI(7) für Momentum.

* Misst Volatilität mit ATR(14).

* Berechnet 3 Exponential Moving Averages (EMAs) für die primäre Trendanalyse.

* Erzeugt die DEMA-ATR-Linie für verfeinerte Trendsignale.



2**Marktfilterung:**

* Bewertet die allgemeinen Trendbedingungen.

* Validiert Signale mithilfe von RSI- und/oder ATR-Filtern.

* Identifiziert und vermeidet chancenarme Konsolidierungszonen.



3**Signalerzeugung:**

* **Einstellung Open/Close:** Triggert bei Heikin Ashi-Kerzenfarbänderungen.

* **Einstellung Renko:** Aktiviert bei EMA1/EMA2-Crossovers auf Renko-Charts.



4**Level-Berechnung:**

* **Einstiegskurs:** Wird im Moment des Signals erfasst.

* **Stop Loss:** Wird berechnet als `Einstieg ± (ATR × Stop-Faktor)`.

* **Take Profits:** Werden progressiv berechnet:

* TP1: `Entry ± (ATR × Profit Factor)`

* TP2: `Einstieg ± (ATR × Profit Factor × 2)`

* TP3: `Einstieg ± (ATR × Profit Factor × 3)`



🎨 **Visuelle Interpretation**

**DEMA-ATR verstehen:**



* **Gelbe Linie:** Zeigt einen neutralen Trend an.

* **Linie steigt:** Deutet auf zunehmenden Kaufdruck hin.

* **Linie fällt:** Deutet auf zunehmenden Verkaufsdruck hin.



📊 **Das Dashboard**



Das Echtzeit-Dashboard bietet eine umfassende Momentaufnahme:



* **Total Trades:** Anzahl aller Positionen.

**Gewinnrate:** Prozentualer Anteil profitabler Trades.

* **W/L Ratio:** Verhältnis von Gewinn- zu Verlusttrades.

* **Profit Factor:** Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust.

* **Max Drawdown:** Größter Peak-to-Trough-Rückgang (in %).

* **Total Return:** Gesamtleistung des Systems.

* **Equity:** Aktueller Kontostand.

* **Aktuelles Signal:** Aktive Empfehlung (KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL).

* **DEMA-ATR Status:** Aktuelle Trendrichtung.



🔍 **Schlüsselstärken**



✅ **Multi-Timeframe-Analyse:** Wirksam über verschiedene Chart-Zeitrahmen hinweg.

✅ **Erweiterte Filter:** Reduziert Fehlsignale erheblich.

✅ **Integriertes Risikomanagement:** Automatisierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.

✅ **Intuitive Oberfläche:** Saubere, umsetzbare visuelle Signale.

✅ **Vollständige Anpassung:** Anpassbare Parameter für jeden Handelsstil.

✅ **Echtzeit-Performance:** Optimierter Code für schnelle, zuverlässige Berechnungen.



🚀 **Anwendungsempfehlungen**



* **Empfohlene Zeitrahmen:** H1, H4, Daily.

* **Instrumentenpaare:** Geeignet für alle wichtigen und weniger wichtigen Forex-Paare.

**Kapitalmanagement:** Beginnen Sie mit einem Risiko von nur 2-3% des Kapitals pro Handel.

* **Backtesting:** Testen Sie die Strategie immer mit historischen Daten, bevor Sie sie live einsetzen.

*



📞 **Support**



Für technische Fragen, Anpassungswünsche oder Optimierungsunterstützung wenden Sie sich bitte an unser engagiertes technisches Team.



**XXX Strategy - Your Intelligent Trading Partner** 🎯