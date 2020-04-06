Beast Gold

EA Beast Gold ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Es integriert Momentum-Analyse und volatilitätsbasierte Modelle mit fortschrittlichen Scalping- und Positionsmanagement-Techniken, um die Performance zu verbessern und gleichzeitig eine effektive Risikokontrolle zu gewährleisten.

Das System ermöglicht die Anwendung eines Trendfilters mit gleitendem Durchschnitt (Moving Average, MA), um die Einstiegspositionen an der vorherrschenden Marktrichtung auszurichten und die Signalqualität unter Trendbedingungen zu verbessern. Die Strategie ist so konzipiert, dass sie mit einem relativ weiten Stop-Loss operiert, was ein dynamisches Positionsmanagement und einen effektiven Umgang mit schwebenden Positionen ermöglicht, anstatt sich auf enge, feste Ausstiege zu verlassen.

EA Beast Gold zeichnet sich durch eine übersichtliche und benutzerfreundliche Konfiguration aus. Händler können mit den Standardeinstellungen (optimiert für 2-stellige Goldpreise) und einem empfohlenen Startguthaben von 500 $ beginnen, wodurch die Strategie leicht zugänglich und dennoch robust genug für reale Marktbedingungen ist.

Einstellungen:

Maximale Spanne = 30 bis 50 (muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares)
Festes Lot = 0.0(aktiviertes Auto Lot);Fixed Lot > 0(Ihre manuelle Lotgröße)
Auto Lot = 1,0 bis 3,0 (= 1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Saldo oder 0,01 Lot pro $1.000 Saldo...)
Gewinnmitnahme = 500 (Punkte)
Stopp-Loss = 5000 (Punkte)
Nachlaufende = 10 (Punkte)
Start Trailing = 50 (Punkte)
Max Trades = 10
MA Trend Filter verwenden = Wahr oder Falsch
MA-Zeitraum = 13
MA-Methode = EMA
MA-Zeitrahmen = M5
Zeit Start = 01:30
Zeit Ende = 22:30
Magische Zahl = Ihre Zahl

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.

Empfehlen:

Dieser EA ist speziell fürGold (XAUUSD)konzipiert.

Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen. Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz (< 20ms).

Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 35 Punkte. Mindestguthaben: $ 500

Anmerkung:

+ Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis 3 Dezimalstellen hat (z.B. 2300.123), dann müssen Sie den Wert der Parameter Max Spread, Take Profit und Trailing um das 10-fache erhöhen. Setzen Sie zum Beispiel Take Profit = 5000 (statt des Standardwerts = 500), weil die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.

Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experten
Währung - Eur/Usd Candle Time - 5m für beste Ergebnisse Empfohlener Broker - IG Hebelwirkung - 1:200 Mindesteinlage - $100 Vollautomatischer EA für Longs und Shorts Sie können jede RSI-Periode und jeden RSI-Wert einstellen, den Sie wünschen. DIE RSI-PERIODEN UND -WERTE, WENN SIE SICH KREUZEN, SIND ALLE IN DEN EINGABEN EINSTELLBAR, EBENSO WIE DER TAKE-PROFIT UND STOP-LOSS DER ABSICHERUNG VON LONG- UND SHORT-TRADES. Die Standardeinstellungen sind... *Wenn ein LONGS-Handel aufgesetzt wird, wird gl
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Experten
Mini Martinel ist ein Martingale EA. Sein größtes Merkmal ist, dass es gut für $100 , sogar $50 laufen kann , und es ist nicht auf ein Währungspaar beschränkt. Es können mehrere Währungspaare verwendet werden . Ich persönlich denke, dass der Martingale EA ein risikoreiches Glücksspiel ist, daher hoffe ich, dass ich mit dem geringsten Geldbetrag teilnehmen kann, aber jeder weiß, dass die theoretische Grundlage von Martingale darin besteht, unbegrenzt Geld zu haben, daher kann dieser EA Geld verli
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experten
Der EA kann mehrere Währungen handeln. Bitte prüfen Sie unsere Signale ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) für detaillierte Informationen. Kein Raster oder Martingal! Keine manuelle Konfiguration oder Anpassung erforderlich! Jeder Handel ist durch Stop Loss geschützt. Dieser Expert Advisor handelt nur für einen kurzen Zeitrahmen in der Nacht, während des Endes der New Yorker Sitzung. Er nutzt Momente geringer Volatilität und geht auf der Grundlage von Indikatoren in den Handel ein
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Anti Scalping Trader Pro ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
ANTI SCALPING TRADER PRO EA   – ein fortschrittliches, automatisches Handelssystem basierend auf den neuesten Price-Action-Analysen! Dieser Expert Advisor (EA) ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. 14 Set-Dateien stehen zur Verfügung!   Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file EURAUD Set_file
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experten
Taranus ist ein multifunktionaler EA, ein universeller Assistent für einen Händler, der so konzipiert ist, dass er unter der Kontrolle eines Händlers arbeitet. Der EA verfügt über einen großen Satz von Werkzeugen und kann arbeiten: durch Indikatoren, durch Handelsstufen, durch Trendlinien, durch Martingale-Strategie, Handel auf Nachrichten. Es hat: mehrere Filter, um den Trend zu bestimmen, ein Multi-Level-Risiko-Management-System, Geld-Management, virtuelle Stop-Loss, Universal-Trailing-Stop, k
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Flowing Gold ist die neueste Generation eines automatischen Goldhandelsroboters, der mit einzigartigen und intelligenten Handelsalgorithmen programmiert wurde. Der EA analysiert die Preisbewegungen in Korrelation mit gängigen Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Die Handelsstrategie kombiniert Scalping und intelligentes Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Trades werden oft schnell durch Trailing geschl
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Experten
Der Next Generation Scalper ist ein vollautomatischer Scalping Expert Adviser der neuen Generation. Zusätzlich zu den klassischen Trailing Stops, die für die Broker sichtbar sind, verwendet der Adviser mehrere weitere intelligente Trailing Stops, die für den Broker nicht sichtbar sind. In der Expert-Informationstabelle ist es möglich, minderwertige Broker mit Hilfe der Slippage-Analyse aufzuspüren, um so die besten Handelsergebnisse zu erzielen. Jeder Markteintrittspunkt wird durch einen fortsc
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Experten
Kein Martingale Kein Anti-Martingale Kein Raster Kein HFT Keine Verdopplung Jede Position hat ihren Stoploss Empfehlungen für diesen EA Ich kann EUR/CHF wärmstens empfehlen, aber auch Währungspaare   EUR/ JPY und EURCAD würden gute Ergebnisse erzielen. Für EURCHF   wird empfohlen, M30 zu verwenden, aber M5, M15, H1 sind auch gute Zeitrahmen. EA sollte auf einem guten   ECN-Konto   laufen. Die durchschnittliche   Verschonung   sollte nicht mehr als   10 Punkte   betragen. Zero   Stop-Level   fun
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experten
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Level für beliebige Orders ️ Kompatibel mit allen Symbolen und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieses Expert Advisor ermöglicht es dir, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) mit exakten Preiswerten zu definieren (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte oder Pips — nur klare und exakte Kontrolle über alle Orders, auch mit Filter nach Chart oder Magic Number. Hauptfunktionen: Sofortige An
RSI MA Grid Pro Advanced Automated Trading EA
Ong Kai Wen Kelvin
Experten
Wir stellen Ihnen den RSI_EA vor, einen fortschrittlichen Expert Advisor (EA) für den automatisierten Handel, der für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Leistung des Relative Strength Index (RSI) und des Moving Averages (MA) mit ausgeklügelten Money-Management-Strategien, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Rigoroses Backtesting von 2020 bis 2024 , um sicherzustellen, dass Ihr Kapital ohne Stop-Outs sicher ist. Modell Jeder Tick (die präziseste Methode auf d
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experten
Gridingale ist ein neuer komplexer Expert Advisor , der Grid und Martingale kombiniert. Er erstellt ein Auftragsgitter entsprechend den Einstellungen, fügt aber auch einen Martingal hinzu. So nimmt er bei kleinen und großen Bewegungen Gewinne mit. Ein System zur Verlustabdeckung ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Es ist möglich, die Eröffnung eines neuen Zyklus mit einem Indikator zu filtern. Es kann auf beiden Seiten
FREE
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Experten
Long and Short PRO EA ist ein verbesserter Berater Long and Short FREE EA (leider führen Nutzer absichtlich Bewertungen durch, so dass wir eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten). Alle Funktionen, die angefordert wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die mit dem Schließen von Positionen zusammenhängen. Dieser Hinweis wird in Zukunft noch verbessert werden. Einer der Berater der Yarukami Mnukakashi Familie f
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experten
Dark Kakashi PRO EA ist ein verbesserter Dark Kakashi FREE EA-Berater (leider haben sie die Bewertungen absichtlich heruntergeschraubt, so dass sie eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten). Alle Funktionen, die gewünscht wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die sich auf das Schließen von Positionen beziehen. Dieser Berater wird weiter verbessert werden. Einer der Yarukami Mnukakashi-Berater für Gold (XAUUS
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experten
Die Quantenstrategie ist eine Kombination aus Quantenüberlagerung und Handelssignalmodell. EA Quantum Dark Gold bestimmt gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen für jedes Signal und platziert gleichzeitig 2 Aufträge Buy Stop und Sell Stop. Dann bestimmt das Momentum, welche Orderposition ausgeführt wird und storniert die verbleibende schwebende Order. Diese interessante Idee bildet den Quantum Dark Gold mit einer einzigartigen Einstiegsmethode. Offene Positionen werden dann durch Trailing-, S
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Der Ichimoku auf einen Blick hat für mich und die meisten Trader eine große Anziehungskraft. Der Gold on Ichimoku EA nutzt den Trendfilter des Ichimoku-Systems, kombiniert Preisneuberechnung und Signalmusterberechnung zu einem optimal effizienten automatisierten Handelssystem mit geringem Risiko. Die Trades werden auch mit der Scalper-Methode ausgeführt, um schnell aus dem Markt auszusteigen. Die Trades verfügen immer über einen Stop-Loss, Trailing-Einstellungen und das Schließen von Positionen
Quantum Gold Supreme
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA Quantum Gold Supreme ist ein automatisierter Handelsroboter, der mit fortschrittlichen und exklusiven Algorithmen programmiert wurde, um bahnbrechende und effektive Handelsstrategien zu entwickeln. EA widmet sich dem Goldmarkt (XAUUSD) mit einer Scalper-Strategie, die intelligentes Positionsmanagement mit einer einzigartigen Einstiegsmethode kombiniert, um die spezifischen Bewegungen von Gold zu erfassen. Die Handelsaufträge haben (Max) Stop-Loss-Parameter sowie Trailing, um das Risiko zu ve
Vertex Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Vertex Trading ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Forex- und Goldpaare entwickelt wurde. Der EA wurde mit einer proprietären Mischung aus fortschrittlichen Algorithmen entwickelt und analysiert präzise die Marktbedingungen, indem er Preisaktionsanalyse, Tick-Muster-Erkennung und einen zeitbasierten Überwachungsalgorithmus kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Vertex-Handelsstrategie verwendet eine Scalping-Methode, die sich da
Beating Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA Beating Gold ist ein automatisierter Handelsroboter für den Goldmarkt (XAUUSD) mit einer leistungsstarken Scalping-Handelsstrategie. Der EA ist mit den neuesten fortschrittlichen Algorithmen programmiert. Die Strategie überwacht kontinuierlich die Preisbewegungen und korreliert sie mit Momentum-Zyklen, um nach hochwahrscheinlichen Signalmustern zu suchen. Trailing wird in dem EA angewendet, um Gewinne zu sichern und den Markt schnell und mit geringem Risiko zu verlassen. Der EA wurde für eine
Quantum USDJPY
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA Quantum USDJPY ist ein automatisches Handelssystem, das für das Währungspaar USD/JPY entwickelt wurde. Es verwendet eine Scalping-Strategie und verwaltet Positionen auf der Grundlage bestimmter Marktbedingungen. Das System analysiert Tick-Muster, Kursbewegungen und Momentum, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Der EA platziert gleichzeitige Buy Stop- und Sell Stop-Orders. Je nachdem, welche Seite ein stärkeres Momentum aufweist, wird ein Handel ausgeführt. Das Positionsmanagemen
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
Martingaler Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Martingaler Scalper Expert Advisor ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, das die Martingale-Strategie mit einem Scalping-Ansatz kombiniert und speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) optimiert ist. Das Martingale-System ist von Natur aus risikoreich, doch dieser EA integriert einen Scalping-Mechanismus für frühe Gewinntrades, um potenzielle Verluststrecken und das Gesamtrisiko zu minimieren. Er verfügt über anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen und wendet nach Verlustges
Deep Gold
Nguyen Hang Hai Ha
3.67 (3)
Experten
Wir stellen Ihnen das neueste automatische Handelssystem für den Goldmarkt (XAUUSD) vor - EA Deep Gold - programmiert mit den neuesten fortschrittlichen Algorithmen. Die Strategie analysiert die Preisbewegungen und korreliert sie mit Indikatoren, um Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und Trades einzugehen. Kombiniert mit der Trailing-Methode zur Gewinnoptimierung und einem engen Stop Loss zur Risikokontrolle. Stop Loss, Trailing-Parameter... sind für Benutzer verfügbar, um sie nach
All Seeing Eye
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA All-Seeing Eye ist der neueste Handelsroboter für den Forex- und Goldmarkt. Die mit fortschrittlichen und einzigartigen Algorithmen programmierte Strategie identifiziert ausgeprägte Volatilitätsmuster für den Ein- und Ausstieg, um die Performance zu optimieren, das Risiko zu kontrollieren und kurzfristige Trends auszunutzen. Kombiniert Scalping- und Trailing-Methoden, um schnell kleine Gewinne zu erzielen und den Markt schnell zu verlassen. Stop-Loss- und Trailing-Parameter sind in den Einste
Flasher Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Experten
Flasher Scalper ist ein Auto-Trading Expert Advisor für den Forex-Markt. Der EA ist mit erstklassigen Algorithmen und einzigartigen Scalper-Strategien programmiert. Der EA überwacht kontinuierlich den Markt und die Korrelation der Währungspaare, um die besten Handelsmöglichkeiten zu vergleichen und zu finden. Die Handelsstrategie des Flasher Scalper verfügt über Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Parameter, um das Risiko zu steuern und die Performance zu optimieren. Der EA ist für Konten mit
Power GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experten
Dies ist ein Auto-Trading-Roboter, der speziell für das GBPUSD-Paar programmiert wurde. EA Power GBPUSD ist ähnlich wie der Power of EURUSD . Allerdings wendet dieser EA die Korrelation der Ichimoku-Tenkan-Linie zusammen mit 12 Währungspaaren und 3 Zeitrahmen an, um die Stärke von GBP und USD zu bestimmen. + Die Stärke des GBP basiert auf der Korrelation von 6 Währungspaaren mit dem GBP: EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPJPY. + Die Stärke des USD basiert auf der Korrelation von 6 Währu
Power EURGBP
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Power EURGBP ist ein automatischer Handelsroboter, der speziell für das Währungspaar EURGBP programmiert wurde. Der EA wendet fast die gleiche Strategie an wie die EAs Power of EURUSD und Power GBPUSD. Der EA wendet eine Multi-Timeframe- und Multi-MA-Analysestrategie für mehrere Währungspaare an, um die Stärke des EUR und die Stärke des GBP zu bestimmen. Von dort aus, bestimmen die Stärke Korrelation und erstellen Handelssignale. + Die Stärke des EUR basiert auf der Korrelation von 6 Wäh
Robo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Dies ist die neueste Generation von automatischen Gold-Handelsrobotern, die mit exklusiven und fortschrittlichen Algorithmen programmiert wurden. EA Robo Gold ist eine Kombination von Strategien zur Analyse von Preisbewegungen, zur Korrelation von Oszillatoren und Tickspeed-Modellen und zur Erstellung zuverlässiger Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Signalmodelle sind für die Scalper-Strategie optimiert, die kleine Gewinne mitnimmt und den Markt schnell verlässt, um Risiken zu vermeiden u
Neuralink
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Experten
Expert Advisor Neuralink verwendet die fortschrittlichsten und exklusivsten automatischen Handelsalgorithmen. Die Handelssignale werden anhand korrelierter Bewegungen mehrerer Währungspaare in verschiedenen Zeitrahmen analysiert. Kombinieren Sie Scalper- und Trailing-Stop-Strategien, um Positionen zu schließen, wenn die Gewinnziele erreicht sind. Der EA verwendet die DCA-Strategie, um schwebende Positionen zu verwalten. Der EA wurde optimiert und ist einfach zu bedienen. Wenn Sie noch keine Erfa
Da Vinci Code
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Experten
Wir stellen Ihnen die neueste Generation von automatisierten Handelsrobotern für den Forex- und Goldmarkt vor. EA Da Vinci Code ist mit fortschrittlichen Algorithmen programmiert, die intelligente Handelsstrategien aufzeigen, um effiziente und konsistente Trades zu erstellen. Trailing- und Stop-Loss-Optionen helfen dem Nutzer, die Performance zu optimieren, Gewinne durch Trailing zu sichern und Risiken durch Stop-Loss zu kontrollieren. Die Signalmodelle werden anhand von Preisbewegungsmodellen
Rocket Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA Rocket Trading ist ein automatisierter Handelsroboter für den Forex- und Goldmarkt. EA wendet fortschrittliche und exklusive Handelsalgorithmen an, um ein einzigartiges Handelssystem zu schaffen. Die EA-Strategien überwachen das Kursverhalten, analysieren die Kursmuster und handeln mit Signalen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen. Er analysiert auch mehrere Währungspaare, um nach Korrelationen zu suchen und die besten Signale auszuwählen. Zusätzlich wendet EA intelligente Ausstiegsst
Gold Impulse Trading
Nguyen Hang Hai Ha
3 (1)
Experten
Expert Gold Impulse Trading ist ein automatisierter Handelsroboter für den Goldmarkt (XAUUSD), der mit fortschrittlichen proprietären Algorithmen programmiert wurde. Der EA wendet eine Scalper-Strategie an, die Positionsmanagement und Risikomanagement kombiniert, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Die Strategie überwacht die sich entwickelnde Volatilität, um nach hochwahrscheinlichen Handelssignalen zu suchen. Alle Trades haben einen Stop-Loss, um das Konto zu schütz
One Bot Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Experten
EA One Bot Scalper ist der neueste automatische Handelsroboter für den Forex- und Goldmarkt, der mit fortschrittlichen Algorithmen programmiert wurde. Dieser EA ist eine Integration von Computermodellierungsmaschinen, um die besten Handelssignale mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit zu finden. Kombiniert mit der Scalper-Methode zum schnellen Ausstieg aus dem Markt mit geringem Risiko. Die Aufträge haben immer einen Stop Loss, um das Konto zu schützen, und eine Trailing Stop-Funktion, um die Perfor
Singularity Pips
Nguyen Hang Hai Ha
4.67 (3)
Experten
Wir stellen den neuesten automatisierten Handelsroboter für den Forex- und Goldmarkt mit fortschrittlichen und exklusiven Algorithmen vor. Expert Advisor Singularit Pips wendet Scalper-Methoden an, die auf Micro Trends und Tick Patterns basieren. EA betritt den Markt mit der Buy/Sell Stop Einstiegsmethode und sucht nach qualitativ hochwertigen Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann wendet er Trailing an, um die Position schnell zu beenden. Handelsaufträge haben immer einen Stop
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Go Solo Gold ist die neueste Generation von Robotern für den Goldmarkt (XAUUSD) mit verbesserten Algorithmen zur Leistungsoptimierung. Signal-Modelle sind eng nach Tickdata Schwankungen gebaut, um hohe Wahrscheinlichkeit und geringes Risiko Chancen zu finden. Zusammen mit der Scalper-Strategie, um kurzfristigen Trends zu folgen und schnell aus dem Markt auszusteigen, um Gewinne zu erhalten. EA ist für XAUUSD mit starker Volatilität und Chancen geeignet. Benutzer können mit einem Guthaben
Martings on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA Martings on EURUSD ist ein automatisierter Roboter mit einer integrierten Martingale-Strategie, die speziell für das Währungspaar EURUSD programmiert wurde. Die Martingale-Strategie ist riskant und möglicherweise nicht für jeden geeignet. Der EA kombiniert die Scalper-Methode mit Trailing in aufeinanderfolgenden Gewinnserien, um das Risiko zu reduzieren und die Performance zu optimieren und die Wahrscheinlichkeit von aufeinanderfolgenden Verlustserien zu verringern. Dieser Experte entwirft H
Gold on the Go
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Gold on the Go ist die neueste Generation von automatischen Handelsrobotern, die speziell für Gold (XAUUSD) programmiert wurden. Intelligente Handelsalgorithmen analysieren extreme Tickbewegungen und suchen nach kurzfristigen Handelsmöglichkeiten. Die Signalmuster korrelieren auch mit gängigen Indikatoren, um optimale Preiszonen für Signale zu bestimmen. Hinzu kommen Scalper-Methoden für schnelle Ausstiege aus dem Markt. EA-Positionen sind mit Stop Loss und Trailing verfügbar. EA wurde f
Alpha Algo
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Alpha Algo ist ein automatisierter Handelsroboter für den Forex- und Goldmarkt. Der EA ist mit fortschrittlichen und intelligenten Algorithmen programmiert, mit einer einzigartigen Handelsstrategie, um Risiken zu kontrollieren und die Leistung zu optimieren. Die Signale basieren auf Volatilitätsmustern mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit. Die EA-Strategie konzentriert sich auf das Positions- und Risikomanagement mit Trades, die während des Tages mit dem Parameter "In Day Trading" wie Soft
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Flowing Gold ist die neueste Generation eines automatischen Goldhandelsroboters, der mit einzigartigen und intelligenten Handelsalgorithmen programmiert wurde. Der EA analysiert die Preisbewegungen in Korrelation mit gängigen Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Die Handelsstrategie kombiniert Scalping und intelligentes Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Trades werden oft schnell durch Trailing geschl
Golden Essence
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Golden Essence ist ein automatischer Handelsroboter, der sich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert hat. Mit fortschrittlichen Algorithmen programmiert, analysiert der EA die Volatilitätsmuster in der Korrelation zwischen den Durchschnittswerten der beliebten Indikatoren, um zuverlässige Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Kombiniert Scalping- und Trailing-Methoden für eine optimale Performance. Handelsaufträge haben immer einen Stop Loss, um das Konto zu schützen. EA i
Little Pips on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Little Pips on EURUSD ist ein automatischer Handelsroboter, der speziell für EURUSD mit fortschrittlichen und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde, um eine stabile und effiziente Leistung zu liefern. Der EA platziert Buy Stop und Sell Stop zur gleichen Zeit entsprechend den Kursbewegungsmustern und führt Trades entsprechend dem Momentum der jeweils stärkeren Seite aus, zusammen mit Trailing- und Positionsmanagementmethoden, um eine vollständige und konsistente Strategie zu bilden.
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Einführung EA Omega Code ist eine Kernstrategie, die über viele Jahre der Forschung und Optimierung für die Forex- und Goldmärkte destilliert wurde. Die Strategie kombiniert Scalper und Trailing, um die Leistung zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Die Handelsaufträge haben Stop Loss, Trailing zur Anpassung und bieten viele andere Parameter zur Optimierung des Systems, um dem Handelsplan eines jeden Benutzers zu entsprechen. Promotion: mit dem Kauf von Omega Code, können Benutzer den Que
Infinity Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Dieser Expert Advisor wird mit Quellcode geliefert, der den Nutzern maximale Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Der EA Infinity Code berechnet die Kursbewegungen auf einer logarithmischen Skala, um stabile und hochwertige Signale zu finden. Zusammen mit einzigartigen Positionsmanagement- und Risikomanagement-Strategien für eine optimale Performance. Der EA ist für den Forex- und Goldmarkt geeignet, aber mit dem Quellcode beim Kauf dieses EA können Benutzer für viele verschiedene M
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension