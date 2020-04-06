Beast Gold
- Experten
- Nguyen Hang Hai Ha
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
EA Beast Gold zeichnet sich durch eine übersichtliche und benutzerfreundliche Konfiguration aus. Händler können mit den Standardeinstellungen (optimiert für 2-stellige Goldpreise) und einem empfohlenen Startguthaben von 500 $ beginnen, wodurch die Strategie leicht zugänglich und dennoch robust genug für reale Marktbedingungen ist.
Einstellungen:
|Maximale Spanne
|= 30 bis 50 (muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares)
|Festes Lot
|= 0.0(aktiviertes Auto Lot);Fixed Lot > 0(Ihre manuelle Lotgröße)
|Auto Lot
|= 1,0 bis 3,0 (= 1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Saldo oder 0,01 Lot pro $1.000 Saldo...)
|Gewinnmitnahme
|= 500 (Punkte)
|Stopp-Loss
|= 5000 (Punkte)
|Nachlaufende
|= 10 (Punkte)
|Start Trailing
|= 50 (Punkte)
|Max Trades
|= 10
|MA Trend Filter verwenden
|= Wahr oder Falsch
|MA-Zeitraum
|= 13
|MA-Methode
|= EMA
|MA-Zeitrahmen
|= M5
|Zeit Start
|= 01:30
|Zeit Ende
|= 22:30
|Magische Zahl
|= Ihre Zahl
* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).
* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.
Empfehlen:
Dieser EA ist speziell fürGold (XAUUSD)konzipiert.
Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen. Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz (< 20ms).
Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 35 Punkte. Mindestguthaben: $ 500
Anmerkung:
+ Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis 3 Dezimalstellen hat (z.B. 2300.123), dann müssen Sie den Wert der Parameter Max Spread, Take Profit und Trailing um das 10-fache erhöhen. Setzen Sie zum Beispiel Take Profit = 5000 (statt des Standardwerts = 500), weil die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.