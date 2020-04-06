EA Beast Gold ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Es integriert Momentum-Analyse und volatilitätsbasierte Modelle mit fortschrittlichen Scalping- und Positionsmanagement-Techniken, um die Performance zu verbessern und gleichzeitig eine effektive Risikokontrolle zu gewährleisten.





Das System ermöglicht die Anwendung eines Trendfilters mit gleitendem Durchschnitt (Moving Average, MA), um die Einstiegspositionen an der vorherrschenden Marktrichtung auszurichten und die Signalqualität unter Trendbedingungen zu verbessern. Die Strategie ist so konzipiert, dass sie mit einem relativ weiten Stop-Loss operiert, was ein dynamisches Positionsmanagement und einen effektiven Umgang mit schwebenden Positionen ermöglicht, anstatt sich auf enge, feste Ausstiege zu verlassen.



