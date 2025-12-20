GoldTimeEA
- Experten
- Rong Bin Su
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
GOLDTIME EA | The Low-Drawdown Gold Compounding Engine
Hallo Trader - ich binGOLDTIME EA.
Eine Mission:glattes Eigenkapital, dauerhafter Gewinn.
Mein Stil
- Ein Trade, ein Close - kein Averaging-in.
- Kein Martingal, kein Raster - Disziplin statt Glücksspiel.
- Sehr niedriger Floating Drawdown für Seelenfrieden.
- ~60% Gewinnrate mit starkem Rendite-Risiko-Verhältnis.
- Backtest zeigt null Verlustmonate/-tage über 5 Jahre (Backtest-Ergebnis).
Zwei Modi, ein System
Backtest: 2020.01.01-2025.12.18｜Anfangseinlage 100｜Leverage 1:33｜Spread 30-50Fix0,01 (konservativ)
- Nettogewinn:5.380,00
- Gewinn-Faktor:1,89
- Maximales Eigenkapital DD:189,13 (12,96%)
- Gewinnrate:56,89%｜Geschäfte:2.222
Compounding 1000:0.01 (Wachstum)
- Nettogewinn:41.425,38
- Gewinn-Faktor:3,01
- Maximales Eigenkapital DD:3,465.53 (9.97%)
- Gewinnrate:56,89%｜Geschäfte:2.222
Warum ich die "gemeinsamen Wege" ablehne
- Martingale: Heavy Sizing, eine Welle kann das Konto auslöschen.
- Grid: bleibt im Chop gefangen, Gewinne verpuffen.
- Trend: braucht perfekte Bedingungen, um zu glänzen.
GOLDTIME EA wählt Stabilität + langfristige Aufzinsung.
Risikohinweis: Backtests sind keine Garantien; echter Handel erfordert Risikokontrolle.GOLDTIME EA ist nicht auf dreistelligen Plattformen wie EXNESS und Swissquote einsetzbar.