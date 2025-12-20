GoldTimeEA

GOLDTIME EA | The Low-Drawdown Gold Compounding Engine
Hallo Trader - ich binGOLDTIME EA.
Eine Mission:glattes Eigenkapital, dauerhafter Gewinn.

Mein Stil

  • Ein Trade, ein Close - kein Averaging-in.
  • Kein Martingal, kein Raster - Disziplin statt Glücksspiel.
  • Sehr niedriger Floating Drawdown für Seelenfrieden.
  • ~60% Gewinnrate mit starkem Rendite-Risiko-Verhältnis.
  • Backtest zeigt null Verlustmonate/-tage über 5 Jahre (Backtest-Ergebnis).

Zwei Modi, ein System
Backtest: 2020.01.01-2025.12.18｜Anfangseinlage 100｜Leverage 1:33｜Spread 30-50Fix0,01 (konservativ)

  • Nettogewinn:5.380,00
  • Gewinn-Faktor:1,89
  • Maximales Eigenkapital DD:189,13 (12,96%)
  • Gewinnrate:56,89%｜Geschäfte:2.222

Compounding 1000:0.01 (Wachstum)

  • Nettogewinn:41.425,38
  • Gewinn-Faktor:3,01
  • Maximales Eigenkapital DD:3,465.53 (9.97%)
  • Gewinnrate:56,89%｜Geschäfte:2.222

Warum ich die "gemeinsamen Wege" ablehne

  • Martingale: Heavy Sizing, eine Welle kann das Konto auslöschen.
  • Grid: bleibt im Chop gefangen, Gewinne verpuffen.
  • Trend: braucht perfekte Bedingungen, um zu glänzen.
    GOLDTIME EA wählt Stabilität + langfristige Aufzinsung.

Risikohinweis: Backtests sind keine Garantien; echter Handel erfordert Risikokontrolle.

GOLDTIME EA ist nicht auf dreistelligen Plattformen wie EXNESS und Swissquote einsetzbar.
