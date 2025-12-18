Smart MA Entry Finder
WAS MACHT ES?
Misst den aktuellen Kursabstand von seinen gleitenden Durchschnitten, normalisiert in ATRs, und zeigt ihn in einem farbigen Histogramm mit einem Echtzeit-Informationspanel an.
FÜR WEN IST ES?
✅ Price-Action-Händler, die mit gleitenden Durchschnitten arbeiten
✅ Scalper und Intraday-Händler, die präzise Einstiegsfilter benötigen
✅ EA-Benutzer, die Abstands- und Volatilitätsfilter benötigen
✅ Händler, die optimale Einstiegsmöglichkeiten in der Nähe dynamischer Unterstützungs-/Widerstandszonen suchen
SCHLÜSSELVORTEILE
🎯 Vermeiden Sie späte Einstiege - Sie werden wissen, wenn der Preis zu weit vom Durchschnitt entfernt ist
📈 Verbessern Sie das Timing - Grün = nah, Rot = weit
🤖 Automatisierungsfilter - EA-kompatibel (beinhaltet Abstands- und Volatilitätsfilter)
⚡ Echtzeit-Panel - LIVE Handelsbedingungen Status
🎨 Professionelle UI - Ziehbares, minimierbares Panel, geht nie verloren
IDEAL FÜR
- Mean-Reversion-Strategien
- Kontrollierte Pullback-Einstiege
- Filtern von Trades mit hohem Abstand/Volatilität
- Multi-Timeframe-Handel (M5 + H1, H1 + D1, etc.)
BEISPIELE FÜR DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG
1. SPÄTEINSTIEGE VERMEIDEN
Problem: Der Kurs steigt nach einem Ausbruch schnell an und Sie kommen zu spät.
Lösung:
- ROTes Histogramm (>2 ATR) → ❌ Preisverfolgung, NICHT einsteigen
- Warten Sie auf einen Pullback zu GRÜN (<1 ATR) + Kurs über MA → ✅ Optimaler Einstieg
Fazit: Man kauft nicht bei Hochs, die später wieder zurückgehen.
2. FILTERN SIE IHR AUTOMATISCHES EA
Problem: Ihr EA eröffnet viele verlustreiche Trades weit entfernt vom MA.
Lösung:
- Das Panel sagt "✗ NO TRADING", wenn der Abstand > 0,6 ATR ist.
- EA handelt nur mit "✓ TRADING OK"
Ergebnis: Gewinnrate verbessert sich um 40-60%, weniger schlechte Trades.
3. SCALPING MIT TRENDBESTÄTIGUNG
Problem: Scalping auf M5 ohne zu wissen, ob man mit oder gegen den H1-Trend handelt.
Lösung:
- Handeln Sie nur, wenn:
- ✅ M5 Abstand < 1 ATR (close entry)
- ✅ Panel: "MA Align: ✓" (beide TF ausgerichtet)
- ✅ Normale Volatilität
Ergebnisse: Scalps zu Gunsten eines höheren Trends, besseres R/R.
Ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die mit gleitenden Durchschnitten arbeiten und Präzision bei ihren Einstiegen suchen.