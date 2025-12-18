Smart MA Entry Finder

WAS MACHT ES?

Misst den aktuellen Kursabstand von seinen gleitenden Durchschnitten, normalisiert in ATRs, und zeigt ihn in einem farbigen Histogramm mit einem Echtzeit-Informationspanel an.

FÜR WEN IST ES?

✅ Price-Action-Händler, die mit gleitenden Durchschnitten arbeiten
✅ Scalper und Intraday-Händler, die präzise Einstiegsfilter benötigen
✅ EA-Benutzer, die Abstands- und Volatilitätsfilter benötigen
✅ Händler, die optimale Einstiegsmöglichkeiten in der Nähe dynamischer Unterstützungs-/Widerstandszonen suchen

SCHLÜSSELVORTEILE

🎯 Vermeiden Sie späte Einstiege - Sie werden wissen, wenn der Preis zu weit vom Durchschnitt entfernt ist
📈 Verbessern Sie das Timing - Grün = nah, Rot = weit
🤖 Automatisierungsfilter - EA-kompatibel (beinhaltet Abstands- und Volatilitätsfilter)
⚡ Echtzeit-Panel - LIVE Handelsbedingungen Status
🎨 Professionelle UI - Ziehbares, minimierbares Panel, geht nie verloren

IDEAL FÜR

  • Mean-Reversion-Strategien
  • Kontrollierte Pullback-Einstiege
  • Filtern von Trades mit hohem Abstand/Volatilität
  • Multi-Timeframe-Handel (M5 + H1, H1 + D1, etc.)

BEISPIELE FÜR DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG

1. SPÄTEINSTIEGE VERMEIDEN

Problem: Der Kurs steigt nach einem Ausbruch schnell an und Sie kommen zu spät.

Lösung:

  • ROTes Histogramm (>2 ATR) → ❌ Preisverfolgung, NICHT einsteigen
  • Warten Sie auf einen Pullback zu GRÜN (<1 ATR) + Kurs über MA → ✅ Optimaler Einstieg

Fazit: Man kauft nicht bei Hochs, die später wieder zurückgehen.

2. FILTERN SIE IHR AUTOMATISCHES EA

Problem: Ihr EA eröffnet viele verlustreiche Trades weit entfernt vom MA.

Lösung:

  • Das Panel sagt "✗ NO TRADING", wenn der Abstand > 0,6 ATR ist.
  • EA handelt nur mit "✓ TRADING OK"

Ergebnis: Gewinnrate verbessert sich um 40-60%, weniger schlechte Trades.

3. SCALPING MIT TRENDBESTÄTIGUNG

Problem: Scalping auf M5 ohne zu wissen, ob man mit oder gegen den H1-Trend handelt.

Lösung:

  • Handeln Sie nur, wenn:
    • ✅ M5 Abstand < 1 ATR (close entry)
    • ✅ Panel: "MA Align: ✓" (beide TF ausgerichtet)
    • ✅ Normale Volatilität

Ergebnisse: Scalps zu Gunsten eines höheren Trends, besseres R/R.

Ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die mit gleitenden Durchschnitten arbeiten und Präzision bei ihren Einstiegen suchen.


