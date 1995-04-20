Stochastic for 8 Symbols mf
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktivierungen: 10
Forex-Indikator „Stochastik für 8 Symbole“ für MT4, ohne Repainting.
– Der Stochastik-Oszillator ist einer der besten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für viele Trader.
– Überkauft: über 80; Überverkauft: unter 20.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen über 80 und Kaufpositionen unter 20.
– „Stochastik für 8 Symbole“ ermöglicht die Steuerung stochastischer Werte von bis zu 8 verschiedenen Symbolen auf nur einem Chart.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.