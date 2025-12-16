Lear to trade like institutions

Dies ist kein Handel für den Einzelhandel. Ich lehre einen professionellen, institutionellen Ansatz unter Verwendung von Sierra Chart, einer der leistungsfähigsten Plattformen, die für ernsthafte Händler verfügbar sind. Sie werden lernen, wie man den echten Auftragsfluss durch Footprint-Charts, Bid-Ask-Analysen, Volumen und echte Transaktionsdaten liest. Diese Ausbildung konzentriert sich darauf, wie Liquidität tatsächlich platziert und ausgeführt wird, wie große Teilnehmer in Positionen ein- und aussteigen und warum sich der Preis bewegt, wenn er es tut. Anstatt sich auf nachlaufende Indikatoren oder Handelskonzepte zu verlassen, entwickeln Sie ein tiefes Verständnis des realen Marktverhaltens, das auf dem tatsächlichen Kauf- und Verkaufsdruck basiert, unter Verwendung von Werkzeugen und Methoden, die von professionellen Händlern eingesetzt werden.

Um anzufangen, kontaktieren Sie mich direkt. Nach einer Zahlung von $250 vereinbaren wir eine private Zoom-Sitzung, um mit dem Onboarding zu beginnen und die Tools, die Einrichtung der Plattform und die Methodik durchzugehen.

Weitere Produkte dieses Autors
RSI Distance Grid Scalping
Domantas Juodenis
Experten
RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter Jetzt zum niedrigsten Preis bis zum 7. Januar 2026 erhältlich - Es ist Zeit zu kaufen! Überblick Die RSI + Grid Distance Strategie integriert Momentum- und Mean-Reversion-Prinzipien in einen strukturierten Grid-Handelsrahmen. Durch die Kombination des Relative Strength Index (RSI) mit dynamischen Grid-Levels und einem 200-Perioden-Filter (Exponential Moving Average, EMA) versucht das System, das Trade-Timing, die Trendausrichtung und die allgemei
RSI with EMA and Grid System and scalping
Domantas Juodenis
Experten
RSI+EMA Rastersystem & Libelle+EMA Rastersystem The RSI+EMA Grid & Dragonfly+EMA Grid System is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for traders who seek both consistency and adaptability in dynamic market conditions. Combining two proven strategies, this EA is built for precision entries, controlled risk, and intelligent position management. Strategie 1: RSI + EMA-Grid-System Diese Strategie verwendet eine Kombination aus dem Relative Strength Index (RSI) und Exponential Moving Averag
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Experten
Engulfx Pro - Fortgeschrittener Breakout & News-gesteuerter EA für MT5 Engulfx Pro ist ein leistungsfähiger und intelligenter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die eine intelligente Entscheidungsfindung, präzise Einstiege und eine dynamische Risikokontrolle verlangen. Dieser EA kombiniert hochwertige technische Bestätigungen mit einer Markt-Timing-Logik, um effektiv mit Ausbrüchen zu handeln - und gleichzeitig der Volatilität durch wichtige Nachrichtenereignisse voraus zu sein. Eg
FREE
Stop Loss Hunt Arrows
Domantas Juodenis
Utilitys
Stop Loss Hunting: Marktmanipulation visualisiert Dieses professionelle Candlestick-Diagramm zeigt deutlich die Stop-Loss-Hunting-Zonen - eine gängige Marktmanipulationstaktik, die von institutionellen Akteuren eingesetzt wird. Scharf nach unten gerichtete Dochte dringen unter lokale Unterstützungsniveaus vor und lösen die Stop-Loss-Zonen von Einzelhändlern aus, bevor der Preis in die entgegengesetzte Richtung umschlägt. Jedes Ereignis ist mit präzisen roten Pfeilen markiert, die zeigen, dass es
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indikatoren
Wichtige Marketing-Elemente: Professionelle Positionierung: Premium-Produktsprache - "Ultimatives professionelles Handelssystem" Unternehmensterminologie - "institutionelle Qualität", "professionelle Qualität" Technische Glaubwürdigkeit - KI-gestützte, neuronale Netzwerktechnologie Marktkonformität - MQL5-zertifiziert, vollständig konform Highlights des Wertangebots: Dreifacher Strategierahmen mit klaren Erklärungen KI/Neuronale Netzwerktechnologie als Hauptunterscheidungsmerkmal Professionelle
FREE
Banker Scandal SM EQ HL
Domantas Juodenis
Indikatoren
Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Erweiterter institutioneller Marktstrukturindikator für MT5 Überblick Der Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 ist ein professioneller MT5-Indikator , der entwickelt wurde, um Smart Money Concepts (SMC) in Echtzeit zu identifizieren. Er erkennt Equal Highs (EQH) und Equal Lows (EQL) Muster - Zonen, die oft auf institutionelle Liquiditätsziele hinweisen - und hilft Händlern, potenzielle Umkehrungen und Marktmanipulationsbereiche zu antizipieren. Dieses Tool kombinier
Price Action with liquidity traps and Swing
Domantas Juodenis
Experten
PA+LZ Expert Advisor - Präzisionshandel auf Basis von Price Action & Liquidity Zones Überblick PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein intelligentes, strukturiertes und institutionelles Handelssystem wünschen. PA+LZ wurde mit einer sauberen Price-Action-Logik und einer intelligenten Erkennung von Liquiditätszonen entwickelt und bietet präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und beständige Rentabilität - ohne sich
Final Surge Pro
Domantas Juodenis
Experten
FINAL SURGE PRO - Der ultimative Price Action & Breakout Trading EA Version: 1.1 Plattform: MetaTrader 5 Entwickler: fxDreema (2025) Lizenz: 1 Konto pro Kauf Backtesting & Live Trading Ready Beschreibung Final Surge Pro ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der für ernsthafte Trader und Herausforderer von Prop-Firmen entwickelt wurde. Er kombiniert Price Action , Breakout-Logik und mehrstufiges Risikomanagement in einer intelligenten, automatisierten Engine, die für Gewinnkonsistenz
PropMasterRiot FX3X
Domantas Juodenis
Experten
PropMasterRiot FX 3X - Adaptive Intelligenz für Echtzeit-Markt-Engagement PropMasterRiot FX 3X ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine konsistente Ausführung, eine adaptive Strategielogik und eine robuste sitzungsbasierte Präzision benötigen. Entwickelt mit fortschrittlicher Volumenprofilierung und eingebetteter intelligenter Logik, integriert dieser EA die Erkennung von Marktstrukturen mit dem Preisverhalten, um unter verschiedenen Handelsbedingungen
Order Flow Absorption
Domantas Juodenis
Indikatoren
Order Flow Absorption (OFA) - Smart Footprint & Volumen-Panel Entschlüsseln Sie die wahren Marktabsichten. Der Order Flow Absorption (OFA) -Indikator gibt Ihnen einen institutionellen Überblick über die Marktdynamik, indem er aggressive Kauf-/Verkaufszonen und Footprint-Ungleichgewichte hervorhebt - mit einem übersichtlichen, anpassbaren Dashboard. Wichtigste Merkmale Käufer/Verkäufer-Footprint-Panel Umschaltbares Echtzeit-Panel zeigt den aktuellen, vorherigen und gesamten Volumenfluss zwische
Pro Bounce EA
Domantas Juodenis
Experten
Pro Bouncing EA - Professionelles Bounce-Handelssystem Verwandeln Sie Ihr Trading mit einer institutionellen Bounce-Strategie Entdecken Sie die Macht des professionellen Bounce-Handels mit unserem hochmodernen Expert Advisor, der fortschrittliche Mustererkennung, atemberaubende Visualisierungen und ein kugelsicheres Risikomanagement kombiniert. Warum Pro Bouncing EA anders ist Professionelle Schnittstelle im Sierra Chart-Stil Dunkelblaues Farbschema - Schont die Augen bei langen Handelssitzungen
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indikatoren
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professionelle VWAP + Marktprofil-Technologie für präzises Trading VWAP Scalping Pro ist ein fortschrittliches Analysetool, das die volumengewichtete Durchschnittspreisanalyse (VWAP) mit einer professionellen Marktprofilvisualisierung verbindet. Es bietet Händlern einen institutionellen Einblick in die Preisstruktur, die Volumenverteilung und die Sitzungsdynamik - ideal für Scalping-, Intraday- und Swing-Trading-Strategien. Wichtigste M
First Range of the Opening Session brake out
Domantas Juodenis
Indikatoren
Erste Reihe der Eröffnungsstunde Frühstücksbreakout v10.0 Überblick Der First Range of the Opening Hour Breakfast Breakout ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige Handelsgelegenheiten während der ersten Stunde der großen Marktsitzungen zu identifizieren und zu visualisieren. Dieser erweiterte Indikator kombiniert die traditionelle Analyse von Sitzungsausbrüchen mit einer fortschrittlichen Marktprofilierung und einer von einem neuronalen Netzwerk inspirie
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
MP Profile Pro
Domantas Juodenis
Indikatoren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARKET PROFILE PRO - Professionelle Volumenanalyse & Smart Trading Dashboard Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Marktprofilanalyse Market Profile Pro bringt das leistungsfähigste V
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Experten
MA Scalping Pro EA - Professioneller Multi-Symbol Expert Advisor für MT5 Übersicht Der EMA Scalping Pro EA ist ein professionelles Handelssystem für MetaTrader 5 , das auf der klassischen 10/21/50 EMA Crossover Strategie basiert. Es wurde für präzises Forex Scalping und kurzfristigen Handel entwickelt und passt sich automatisch an jedes Symbol an - einschließlich Forex, Gold, Indizes und Rohstoffe - auf jedem Zeitrahmen von M1 bis D1 . Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit kaufen, erhalten Si
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
G7FX Trading System
Domantas Juodenis
Experten
G7FX PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM Erweiterter Order Flow + Volumenprofil Expert Advisor BEWÄHRTE LEISTUNG ÜBER ALLE ZEITRAHMEN HINWEG Multi-Timeframe-Testergebnisse: 30-Minuten (M30): Mehrere Paare getestet - Konsistente Gewinne bei XAUUSD, US500, CADJPY und mehr 15-Minuten (M15): 350+ Trades - Starke Leistung bei Währungspaaren (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minute (M5): 5.510 ausgeführte Trades - Robuste Scalping-Fähigkeit bewiesen bei NZDJPY, CADCHF, GBPCAD Getestete Kontogrößen: $500 - $5.000+
