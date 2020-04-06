Outside Bar Trader EA gts

OUTSIDE BAR TRADER EA – ein hochwertiges Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Recherche!





Dieser Expert Adviser erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 8 Set-Files für 6 Forex-Paare verfügbar!





Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price-Action-Muster Outside Bar, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken!





Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- und US-Sitzungen.





EA-Funktionen:

– Der EA kann mit 6 Paaren (8 Charts) gleichzeitig ausgeführt werden.

– Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.

– Der EA verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.

– SL und TP sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.

– Jeder Trade hat SL und TP, die für den Broker nicht sichtbar sind.

- Intelligentes Filtersystem: Trendfilter, Oszillatorfilter, Wochentagsfilter, Arbeitszeitfilter, Spreadfilter usw.

- Mindestkontostand für den Roboter: 100 $.

- Hebelwirkung: Beliebig im Bereich von 1:30 bis 1:2000.

- Handelspaare: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 Charts), GBPCAD (2 Charts).

- Zeitrahmen: H1.

- Betriebszeit: Der EA sucht nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß Wochentagsfilter und Arbeitszeitfilter (in EU- und US-Sitzungen). Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren.

- Mit adaptiven Trailing-Stop- und Break-Even-Funktionen.





Installation:

- Öffnen Sie 8 empfohlene Charts:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 Charts), GBPCAD (2 Charts).

- Wählen Sie für jeden Chart den H1-Zeitrahmen.

- Expert Adviser jedem Chart hinzufügen.

- Entsprechende Set-Dateien auf den EA anwenden.

- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC rund um die Uhr laufen lassen (ODER VPS statt PC verwenden).





WICHTIG!!! Für eine optimale Performance des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:





- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) zu verwenden. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone haben, müssen Sie den Arbeitszeitfilter anpassen. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle Ihnen gegebenenfalls die entsprechenden Set-Dateien zur Verfügung.





- SPREAD und BROKER: Wählen Sie unbedingt ein Konto mit engen Spreads: ECN oder Raw Spread für eine bessere Performance.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.