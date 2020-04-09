Telegram Alerts MT5

TurboSignal Pro - Ultimativer MT5 Telegramm Handelsbenachrichtiger

TurboSignal Pro ist ein professioneller MetaTrader 5 Telegram Notification Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die genaue und schön formatierte Handelswarnungen in Echtzeit wünschen, ohne ein einziges Ereignis zu verpassen.

Egal, ob Sie manuell handeln oder mehrere EAs verwenden, TurboSignal Pro hält Sie auf dem Laufenden - sofort auf Telegram.

Hauptmerkmale

Sofortige Handelsbenachrichtigungen

Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen für:

Eröffneter Marktauftrag (KAUF / VERKAUF)

Order geschlossen

Take Profit erreicht

Stop-Loss-Treffer

Pending Orders (Limit / Stop / Stop-Limit)

Alle Nachrichten enthalten klare Emojis, saubere Formatierung und präzise Daten.

Automatische Performance-Berichte

Bleiben Sie mit geplanten Berichten über Ihre Handelsleistung auf dem Laufenden:

Täglicher Bericht

Wöchentliche Zusammenfassung

Monatliche Zusammenfassung

Jeder Bericht enthält:

Bilanz

Eigenkapital

Inanspruchnahme (%)

Anzahl der Trades

Gewinne/Verluste

Gesamtgewinn

Professionelles Nachrichten-Design

Die Nachrichten sind so gestaltet, dass sie:

Leicht zu lesen

Gefühlsgesteuert

Perfekt für persönlichen Handel, Signaldienste oder Kontoüberwachung

Intelligent und genau (keine Nullwerte)

Korrektes Symbol, Preis, Volumen, Gewinn und Zeit

Keine gefälschten 0.00000 oder 1970.01.01 Ausgaben

Verwendet MT5 Trade-Transaktionen, keine veralteten Methoden

Leicht und stabil

Keine Unordnung im Chart

Minimale CPU-Belastung

Funktioniert mit manuellen Trades und allen EAs

Kompatibel mit jedem Broker

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung EA_Name Benutzerdefinierter EA-Name, der in allen Telegram-Nachrichten angezeigt wird BotToken Telegram Bot Token ChatID Telegram-Chat-ID Offene Alarme aktivieren Benachrichtigen, wenn neue Trades eröffnet werden Close Alerts aktivieren Benachrichtigen, wenn Trades geschlossen werden SL/TP-Warnungen aktivieren Benachrichtigen, wenn SL oder TP erreicht wird Aktivieren Sie Pending Alerts Benachrichtigen, wenn schwebende Aufträge platziert werden Tägliche Berichtszeit Uhrzeit für den Versand des Tagesberichts (Serverzeit) Wöchentlicher Bericht Wöchentliche Zusammenfassung aktivieren Monatlicher Bericht Monatliche Zusammenfassung aktivieren









Einfache Einrichtung (3 Schritte)

Erstellen Sie einen Telegram Bot über @BotFather Erhalten Sie Ihr Bot Token & Chat ID TurboSignal Pro an einen beliebigen MT5-Chart anhängen

WebRequest für https://api.telegram.org aktivieren







