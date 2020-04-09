Telegram Alerts MT5
- Utilitys
- Teerathad Booranawisedkul
- Version: 1.40
- Aktivierungen: 10
TurboSignal Pro - Ultimativer MT5 Telegramm Handelsbenachrichtiger
TurboSignal Pro ist ein professioneller MetaTrader 5 Telegram Notification Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die genaue und schön formatierte Handelswarnungen in Echtzeit wünschen, ohne ein einziges Ereignis zu verpassen.
Egal, ob Sie manuell handeln oder mehrere EAs verwenden, TurboSignal Pro hält Sie auf dem Laufenden - sofort auf Telegram.
Hauptmerkmale
Sofortige Handelsbenachrichtigungen
Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen für:
-
Eröffneter Marktauftrag (KAUF / VERKAUF)
-
Order geschlossen
-
Take Profit erreicht
-
Stop-Loss-Treffer
-
Pending Orders (Limit / Stop / Stop-Limit)
Alle Nachrichten enthalten klare Emojis, saubere Formatierung und präzise Daten.
Automatische Performance-Berichte
Bleiben Sie mit geplanten Berichten über Ihre Handelsleistung auf dem Laufenden:
-
Täglicher Bericht
-
Wöchentliche Zusammenfassung
-
Monatliche Zusammenfassung
Jeder Bericht enthält:
-
Bilanz
-
Eigenkapital
-
Inanspruchnahme (%)
-
Anzahl der Trades
-
Gewinne/Verluste
-
Gesamtgewinn
Professionelles Nachrichten-Design
Die Nachrichten sind so gestaltet, dass sie:
-
Leicht zu lesen
-
Gefühlsgesteuert
-
Perfekt für persönlichen Handel, Signaldienste oder Kontoüberwachung
Intelligent und genau (keine Nullwerte)
-
Korrektes Symbol, Preis, Volumen, Gewinn und Zeit
-
Keine gefälschten 0.00000 oder 1970.01.01 Ausgaben
-
Verwendet MT5 Trade-Transaktionen, keine veralteten Methoden
Leicht und stabil
-
Keine Unordnung im Chart
-
Minimale CPU-Belastung
-
Funktioniert mit manuellen Trades und allen EAs
-
Kompatibel mit jedem Broker
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|EA_Name
|Benutzerdefinierter EA-Name, der in allen Telegram-Nachrichten angezeigt wird
|BotToken
|Telegram Bot Token
|ChatID
|Telegram-Chat-ID
|Offene Alarme aktivieren
|Benachrichtigen, wenn neue Trades eröffnet werden
|Close Alerts aktivieren
|Benachrichtigen, wenn Trades geschlossen werden
|SL/TP-Warnungen aktivieren
|Benachrichtigen, wenn SL oder TP erreicht wird
|Aktivieren Sie Pending Alerts
|Benachrichtigen, wenn schwebende Aufträge platziert werden
|Tägliche Berichtszeit
|Uhrzeit für den Versand des Tagesberichts (Serverzeit)
|Wöchentlicher Bericht
|Wöchentliche Zusammenfassung aktivieren
|Monatlicher Bericht
|Monatliche Zusammenfassung aktivieren
Einfache Einrichtung (3 Schritte)
-
Erstellen Sie einen Telegram Bot über @BotFather
-
Erhalten Sie Ihr Bot Token & Chat ID
-
TurboSignal Pro an einen beliebigen MT5-Chart anhängen
WebRequest für https://api.telegram.org aktivieren