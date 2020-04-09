Telegram Alerts MT5

TurboSignal Pro - Ultimativer MT5 Telegramm Handelsbenachrichtiger

TurboSignal Pro ist ein professioneller MetaTrader 5 Telegram Notification Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die genaue und schön formatierte Handelswarnungen in Echtzeit wünschen, ohne ein einziges Ereignis zu verpassen.

Egal, ob Sie manuell handeln oder mehrere EAs verwenden, TurboSignal Pro hält Sie auf dem Laufenden - sofort auf Telegram.

Hauptmerkmale

Sofortige Handelsbenachrichtigungen

Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen für:

  • Eröffneter Marktauftrag (KAUF / VERKAUF)

  • Order geschlossen

  • Take Profit erreicht

  • Stop-Loss-Treffer

  • Pending Orders (Limit / Stop / Stop-Limit)

Alle Nachrichten enthalten klare Emojis, saubere Formatierung und präzise Daten.

Automatische Performance-Berichte

Bleiben Sie mit geplanten Berichten über Ihre Handelsleistung auf dem Laufenden:

  • Täglicher Bericht

  • Wöchentliche Zusammenfassung

  • Monatliche Zusammenfassung

Jeder Bericht enthält:

  • Bilanz

  • Eigenkapital

  • Inanspruchnahme (%)

  • Anzahl der Trades

  • Gewinne/Verluste

  • Gesamtgewinn

Professionelles Nachrichten-Design

Die Nachrichten sind so gestaltet, dass sie:

  • Leicht zu lesen

  • Gefühlsgesteuert

  • Perfekt für persönlichen Handel, Signaldienste oder Kontoüberwachung

Intelligent und genau (keine Nullwerte)

  • Korrektes Symbol, Preis, Volumen, Gewinn und Zeit

  • Keine gefälschten 0.00000 oder 1970.01.01 Ausgaben

  • Verwendet MT5 Trade-Transaktionen, keine veralteten Methoden

Leicht und stabil

  • Keine Unordnung im Chart

  • Minimale CPU-Belastung

  • Funktioniert mit manuellen Trades und allen EAs

  • Kompatibel mit jedem Broker

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung
EA_Name Benutzerdefinierter EA-Name, der in allen Telegram-Nachrichten angezeigt wird
BotToken Telegram Bot Token
ChatID Telegram-Chat-ID
Offene Alarme aktivieren Benachrichtigen, wenn neue Trades eröffnet werden
Close Alerts aktivieren Benachrichtigen, wenn Trades geschlossen werden
SL/TP-Warnungen aktivieren Benachrichtigen, wenn SL oder TP erreicht wird
Aktivieren Sie Pending Alerts Benachrichtigen, wenn schwebende Aufträge platziert werden
Tägliche Berichtszeit Uhrzeit für den Versand des Tagesberichts (Serverzeit)
Wöchentlicher Bericht Wöchentliche Zusammenfassung aktivieren
Monatlicher Bericht Monatliche Zusammenfassung aktivieren


Einfache Einrichtung (3 Schritte)

  1. Erstellen Sie einen Telegram Bot über @BotFather

  2. Erhalten Sie Ihr Bot Token & Chat ID

  3. TurboSignal Pro an einen beliebigen MT5-Chart anhängen
    WebRequest für https://api.telegram.org aktivieren




