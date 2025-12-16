Beat Trend Pro

🚀 UNSCHLAGBARES EINFÜHRUNGSANGEBOT! (Limited Time)

Produkt-Beschreibung:

Müde von EAs, die Konten in volatilen Märkten sprengen? Willkommen beiBear Trap Pot (BTP), der nächsten Evolution im Grid-Trading. Wir überleben nicht nur Marktstürme - wir gedeihen in ihnen. BTP ist einintelligentes, selbstkorrigierendes Grid-System, das mit einem proprietärenADX-Adaptive Quantum Grid und einem mehrschichtigenRescue & Progressive Safety System ausgestattet ist, das Kontoliquidationen zu einem fernen Alptraum macht.

🪤 Warum "Bear Trap"?

Weil es darauf ausgelegt ist, Gewinne sowohl aus Hausse- als auch aus Baissebewegungen abzufangen und die Marktvolatilität zu Ihrem größten Verbündeten zu machen. Er sagt nicht die Richtung voraus, sondern profitiert von der Bewegung.

🧠 DER BTP UNTERSCHIED: Wie wir ~99% Liquidationsschutz erreichen

Traditionelle Grid-EAs scheitern, weil sie starr sind. BTP ist anpassungsfähig und intelligent.

ADX-Adaptive Quantum Grid: Der EA analysiert dynamisch die Marktvolatilität mithilfe des ADX-Indikators. Niedrige Volatilität: Verengt das Raster, um kleine, häufige Gewinne zu erzielen.

Hohe Volatilität: Erweitert das Raster erheblich, um dem Handel Raum zum Atmen zu geben und gefährliche Häufungen zu vermeiden - der Schlüssel zum Überleben von Nachrichtenereignissen! Progressive Rescue System (Das "Sicherheitsnetz"): Wenn das Raster seine maximale Ausdehnung erreicht, gibt der EA nicht auf. Er aktiviert seinenprogressiven Rettungsmodus und setzt strategisch kalkulierte Gegengeschäfte mit einem konservativen Los-Multiplikator ein, um den Durchschnitt zu senken und die gesamte Position systematisch wieder in die Gewinnzone zu führen. Intelligente Startbedingung: BTP ist geduldig. Es verwendet eineADX-Startbedingung, um nur in Umgebungen mit geringer Volatilität mit dem Handel zu beginnen, den Markt zu einem möglichst ruhigen Zeitpunkt zu betreten und sofortige Ausschläge zu vermeiden. Mehrstufiges Risikomanagement: Tägliche und Gesamt-Drawdown-Limits: Fest kodierte Obergrenzen, um unkontrollierte Verluste zu verhindern.

Intelligente Gewinnmitnahme: Schließt alle Positionen, sobald ein benutzerdefiniertes Gewinnziel erreicht ist, und setzt das System für einen neuen, sicheren Start zurück.

⚙️ Wählen Sie Ihren Handelsstil

EUR/USD-Paare M1

BTP passt sich mit drei optimierten, automatisch berechneten Modi an Ihr Kapital und Ihre Risikobereitschaft an:

AGGRESSIV-Modus: Für den selbstbewussten Trader. Empfohlenes Kapital: $3.000+ Höheres Gewinnpotenzial, schnellere Zykluszeiten.

NORMAL-Modus : Das perfekte Gleichgewicht. Empfohlenes Kapital: $6.000+ Der Sweet Spot für robustes Wachstum und Sicherheit.

LOW RISK Modus: Für Kapitalerhalt. Empfohlenes Kapital: $9,000+ Maximale Sicherheit, glattere Aktienkurve.



⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR KRITISCHES KAPITAL - BITTE LESEN

Können Sie es mit einem $1.000-Konto betreiben? Technisch gesehen , ja.Sollten Sie? Es istNICHT SICHER.

Die empfohlenen Mindestbeträge ($3k/$6k/$9k) sind so berechnet, dass das System mit ausreichend Kapital ausgestattet ist, um das volle Rettungs- und progressive Sicherheitssystem effektiv zu nutzen.

Der Handel mit deutlich geringerem Kapital (z.B. $1.000) behindert die Schutzmechanismen des EA erheblich und erhöht das Risiko während längerer Perioden hoher Volatilität.

Um eine ~99%ige Sicherheit gegen Liquidation zu erreichen, halten Sie sich bitte an das empfohlene Mindestkapital. Wir stellen die Werkzeuge für die Sicherheit zur Verfügung; sie richtig zu nutzen ist Ihr Schlüssel zum Erfolg (aber große Ereignisse wie ein COVID-Crash können den EA belasten, also stoppen Sie ihn, um das Risiko zu minimieren, sobald sich der Markt stabilisiert).

🎯 Es ist Zeit für eine Entscheidung

Sie können mit EAs weitermachen, diehoffen, dass der Markt in ihre Richtung geht, oder Sie können auf ein System umsteigen, das den Marktverwaltet, egal in welche Richtung er geht.

BTP EA ist kein Glücksspiel; es ist eine kalkulierte, ausgeklügelte Strategie für beständiges Kapitalwachstum.

