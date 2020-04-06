AI Golden Mountain

Der Preis des EA steigt mit der Anzahl der verkauften Exemplare.

Es werden nur wenige Exemplare zu diesem Preis verkauft werden.

Nächster Preis: $199.00

Wir stellen Ihnen AI Golden Mountain vor - einen revolutionären Forex-Bot, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und mit fortschrittlichen Technologien der künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Dies ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr persönlicher Analyst und Trader, der rund um die Uhr arbeitet, um Ihre Gewinne auf einem der volatilsten und profitabelsten Vermögenswerte der Welt zu maximieren.

AI Golden Mountain ist eine Symbiose aus der Kraft der künstlichen Intelligenz und einem tiefen Verständnis des Goldmarktes. Wir haben die jahrelange Erfahrung professioneller Händler mit den neuesten Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens, der neuronalen Netze und des algorithmischen Handels kombiniert, um ein Tool zu schaffen, das die menschlichen Fähigkeiten in Bezug auf Analyse und Handelsentscheidungen übertrifft.

Vergessen Sie schlaflose Nächte vor dem Bildschirm und den ständigen Stress, Marktschwankungen zu verfolgen. AI Golden Mountain nimmt Ihnen die gesamte Routinearbeit ab,

Verlieren Sie kein Geld mehr mit ineffektiven Strategien und emotionalen Trades! Schließen Sie sich den erfolgreichen Händlern an, die bereits AI Golden Mountain nutzen, um ihre finanziellen Ziele auf dem Goldmarkt zu erreichen.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die Goldmine zu entdecken!

AI Golden Mountain verwendet kein Grid, kein Martingale, keine hart kodierten Daten, keine Manipulation der Strategietester!

Machen Sie jetzt den ersten Schritt zur finanziellen Freiheit:

  • Sehen Sie sich unsere bewährten Handelsstatistiken an: Überzeugen Sie sich selbst von der Effektivität unseres Bots.
  • Beginnen Sie noch heute mit AI Golden Mountain: Entdecken Sie eine neue Stufe der Rentabilität im Goldhandel.
  • Investieren Sie in Ihre finanzielle Zukunft mit AI Golden Mountain - Ihr intelligenter Partner in der Welt des Goldhandels!

AI Golden Mountain analysiert automatisch riesige Datenmengen, identifiziert verborgene Muster und trifft blitzschnelle Entscheidungen, um Geschäfte mit optimaler Genauigkeit zu eröffnen und zu schließen.

Hier sind nur einige der wichtigsten Vorteile, die AI Golden Mountain zu Ihrem unverzichtbaren Werkzeug für den Goldhandel machen:

  • Fortgeschrittene Technologie der künstlichen Intelligenz: Das Herzstück von AI Golden Mountain ist ein hochentwickeltes maschinelles Lernsystem, das ständig historische Daten, aktuelle Marktbedingungen, makroökonomische Faktoren, geopolitische Ereignisse und sogar die Stimmung in den sozialen Medien analysiert, um Goldpreisbewegungen mit hoher Genauigkeit vorherzusagen.
  • Adaptives Lernen: Unser Bot ist nicht statisch. Er lernt ständig dazu und passt sich den sich ändernden Marktbedingungen an, indem er seine Handelsstrategien in Echtzeit verfeinert. Das bedeutet, dass AI Golden Mountain mit der Zeit immer besser wird und Ihnen einen langfristigen Vorteil auf dem Markt verschafft.
  • Spezialisierung auf Gold: Im Gegensatz zu universellen Bots wurde AI Golden Mountain speziell für den Goldhandel entwickelt. Seine Algorithmen sind so optimiert, dass sie die spezifischen Eigenschaften dieses Wertes, seine Volatilität und die Faktoren, die seinen Preis beeinflussen, berücksichtigen. Dies ermöglicht ihm eine höhere Effizienz und Rentabilität beim XAU/USD-Handel.
  • Präzise Analysen und Prognosen: Dank der Verwendung von neuronalen Netzen und Deep Learning ist AI Golden Mountain in der Lage, komplexe Korrelationen und verborgene Trends zu erkennen, die selbst für erfahrene Trader unbemerkt bleiben. Dies ermöglicht es, fundiertere und profitablere Handelsentscheidungen zu treffen.
  • Automatisierter Handel 24/5: AI Golden Mountain arbeitet rund um die Uhr, ohne profitable Handelsmöglichkeiten zu verpassen. Sie müssen nicht mehr stundenlang vor dem Bildschirm sitzen - der Bot arbeitet für Sie, während Sie Ihren Geschäften nachgehen oder sich entspannen.
  • Sofortige Orderausführung : Auf dem hochvolatilen Goldmarkt ist Geschwindigkeit entscheidend. AI Golden Mountain sorgt für die sofortige Ausführung von Handelsaufträgen zu den besten verfügbaren Preisen, minimiert so den Slippage und maximiert Ihre Gewinne.
  • Anpassbare Risikoparameter : Wir wissen, dass jeder Trader seine eigenen Risikopräferenzen hat. AI Golden Mountain bietet flexible Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, das Risikoniveau zu kontrollieren und die Handelsstrategie an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
  • Benutzerfreundliches Interface: Der Einstieg in AI Golden Mountain ist einfach und unkompliziert. Unsere intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, den Bot schnell einzurichten und Gewinne zu erzielen, selbst wenn Sie neu in der Welt des Forex sind.

  • Wir haben AI Golden Mountain unter verschiedenen Marktbedingungen gründlich getestet, und die Ergebnisse sind beeindruckend. Unsere Statistiken zeigen eine konstante Rentabilität und einen geringen Drawdown, was AI Golden Mountain zu einem zuverlässigen Werkzeug macht, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

    Wir versprechen es nicht nur - wir beweisen es! Sehen Sie sich unsere detaillierten Handelsstatistiken an, einschließlich:

    • Historische Renditen: Sehen Sie, wie AI Golden Mountain in der Vergangenheit abgeschnitten hat.
    • Risikoanalyse: Vergewissern Sie sich über das angemessene Risikoniveau, das wir kontrollieren.
    • Detaillierte Handelsberichte: Prüfen Sie jeden vom Bot getätigten Handel.

    AI Golden Mountain ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr strategischer Partner auf dem Goldmarkt. Er wird Ihnen helfen:

    • Steigern Sie Ihre Gewinne: Automatisieren Sie Ihren Handel und erzielen Sie ein stabiles Einkommen.
    • Ihre Zeit zu sparen: Überlassen Sie dem Bot die Analyse und den Handel, während Sie sich auf andere wichtige Dinge konzentrieren.
    • Eliminieren Sie emotionales Handeln: Treffen Sie rationale Entscheidungen auf der Grundlage von Daten, nicht von Emotionen.
    • Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber anderen Händlern: Nutzen Sie fortschrittliche Technologien der künstlichen Intelligenz, um dem Markt einen Schritt voraus zu sein.

    Verlieren Sie kein Geld mehr mit ineffektiven Strategien und emotionalen Geschäften! Schließen Sie sich den erfolgreichen Händlern an, die bereits AI Golden Mountain nutzen, um ihre finanziellen Ziele auf dem Goldmarkt zu erreichen.

    Der Bot ist nur für XAUUSD (Gold) konzipiert. Zeitrahmen H1.

    Konto: Beliebig

    Die Mindesteinlage beträgt $100.

    Optimale Einstellungen sind bereits in den Parametern festgelegt. Testen Sie unbedingt vor dem echten Handel.

    Der Advisor unterscheidet seine Aufträge von anderen anhand einer internen Magic Number.

    Das System verwendet keine riskanten Strategien. Es schließt den Handel auf der Grundlage von Signalen oder durch Stop Loss oder Take Profit ab.

    Der EA verwendet keine Martingale, kein Hedging und kein Auftragsraster.

    Achtung: Der Handel auf dem Forex-Markt birgt hohe Risiken, einschließlich des Risikos, Ihr Anfangskapital zu verlieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie diese Risiken vollständig verstehen, bevor Sie sich entscheiden, AI Golden Mountain zu nutzen. Die vorgestellten Handelsstatistiken sind keine Garantie für ähnliche Ergebnisse in der Zukunft.


Empfohlene Produkte
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Experten
Chanlun Master: Fusion aus Östlicher Marktphilosophie und Neuronalen Netzen Chanlun Master ist ein professioneller Handelsroboter (EA), der die legendäre chinesische Preisbewegungstheorie mit modernen Deep Learning -Technologien kombiniert. Geschichte: Was ist Chanlun? Im Jahr 2006 trat im chinesischen Internetsegment ein mysteriöser Trader unter dem Pseudonym Chan Shi ("Zen-Meister") auf. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, die eine einzigartige mathematische Marktstruktur beschrieb
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experten
Der Violet Panther Scalper MT5 wurde speziell für die Arbeit als Scalper und als Trendhandelssystem entwickelt. Die Panther Strategie basiert auf zwei gleitenden Durchschnittskreuzen und Candlestick-Lesern relativ zu diesen Durchschnittswerten. Ein Handelsfilter, der auf ATR-Werten basiert , kann so konfiguriert werden, dass der EA nur bei echten Trends arbeitet. Wenn also die Triggerbedingung erfüllt ist, handelt Panther bei jeder neuen erreichten Bedingung. Ein zusätzlicher Trendfilter kann au
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Experten
QS NorthStar USDCAD Der QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor ist ein symbolorientierter Handelsroboter, der speziell für USDCAD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Einzelindikator-Robotern verwendet dieser EA ein hochentwickeltes Composite Signal Scoring System . Es aggregiert Daten von Momentum- und Marktstärke-Indikatoren, um Marktrauschen herauszufiltern. Er führt nur dann Trades aus, wenn eine Konvergenz von Faktoren ein hochwahrscheinliches Setup bestä
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
SkyNet EA verwendet die Mean-Return-Strategie plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist SkyNet EA genau das Richtige für Sie. SkyNet EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der SkyNet EA wurd
UJ Master EA
Matej Hofman
Experten
Wir stellen vor: UJ Master EA, ein einfacher , aber leistungsstarker Expert Advisor für den Handel mit dem USDJPY-Paar! Entwickelt, getestet und gehandelt von einem Team erfahrener Trader mit über zwei Jahrzehnten Handelserfahrung. Prop-Firmen bereit Einfach einzurichten Unempfindlich gegenüber Broker-Bedingungen UJ Master EA wird alle 3 Monate aktualisiert, um die besten Ergebnisse zu erzielen! UJ Master EA verwendet eine komplexe Preisaktionsstrategie und Smart-Money-Konzepte, die strengen m
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Piazza MT5 — Professionelles Tool für automatisierten Handel Piazza MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die einen systematischen Ansatz und moderne Technologie schätzen. Die Architektur kombiniert Marktanalyse-Algorithmen mit adaptiven Risikomanagement-Mechanismen, wodurch der Handelsprozess automatisiert und subjektive Entscheidungen reduziert werden. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wichtige Funktione
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension