Kemet Pro Gold Scaping

5
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR
Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich
für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde

🔧 SYSTEMANFORDERUNGEN
💠 Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
💠 Hauptsymbol: XAUUSD
Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol)

Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole

💠 Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert
💠 Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
💠 Konto: Typ (ECN) RAW-Spread
💠 Hebel: 1:200 (bevorzugt) bis maximal 1:500
💠 Mindesteinzahlung: 250 USD
💠 Anfangs-Lotgröße: 0,01
💠 Maximal zulässiger Spread: 20 Punkte
💠 Betrieb: Ein Symbol pro Chart
💠 VPS empfohlen für stabile und kontinuierliche Ausführung

⚠️ WICHTIGE HINWEISE
🔸 Der Expert Advisor ist ausschließlich für XAUUSD optimiert.
🔸 Die Performance bei anderen goldbezogenen Symbolen kann geringer ausfallen.
🔸 Handelsergebnisse hängen von den Brokerbedingungen, dem Spread und der Ausführungsqualität ab.
🔸 Ergebnisse im Live-Handel können von historischen Daten abweichen.
🔸 Ein Test auf einem Demokonto wird dringend empfohlen, bevor der Live-Handel gestartet wird.


Bewertungen 9
5093786
187
5093786 2025.12.24 03:54 
 

i believe in Mr. Ibrahim. Thank you

Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.12.22 21:19 
 

Kemet Pro Scalping EA has exceeded my expectations. The strategy is well-optimized, drawdown is controlled, and trade entries are very accurate. It works best on low-spread brokers and runs flawlessly on VPS. Great support and regular updates make it even better. Definitely worth using for automated scalping.Thanks for you..

MohamedRashadMohamed
14
MohamedRashadMohamed 2025.12.19 11:22 
 

very thank you mr ibrahim

Auswahl:
Emanuel533
274
Emanuel533 2025.12.27 22:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.28 03:35
Thank you for your review, although it is unfair. I don’t understand how hours were spent on setup, as it is clearly stated in the description that the EA works without any set files and does not require additional settings. It is designed to run by simply attaching it to the chart.
The EA is confirmed to work by many users; however, it only opens trades when all conditions are fully met and when the broker specifications listed in the description are respected. Please note that any apparent changes to the input settings will not significantly alter the entry conditions, as the core strategy is embedded and protected within the code. However, you may disable the previous candle validation option to slightly increase the chance of entries, although this is not recommended as it may reduce overall accuracy.
It is unfortunate that some users consider trading to be merely opening positions, even if they are losing trades. This EA is carefully designed to avoid entering the market under unfavorable conditions in order to minimize losses as much as possible and to maintain a healthy profit factor.
If these conditions are not met, the EA will not trade. Please provide your account type and broker name so I can assist you further.
Andrei Trif
258
Andrei Trif 2025.12.27 13:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.28 02:43
Thank you very much for your positive feedback and kind words. I’m glad you like the EA and that the backtest results look promising. I wish you good results on your demo account, and feel free to contact me if you have any questions or need support.
5093786
187
5093786 2025.12.24 03:54 
 

i believe in Mr. Ibrahim. Thank you

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.24 05:38
Thank you very much, I truly appreciate your trust and kind words
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.12.22 21:19 
 

Kemet Pro Scalping EA has exceeded my expectations. The strategy is well-optimized, drawdown is controlled, and trade entries are very accurate. It works best on low-spread brokers and runs flawlessly on VPS. Great support and regular updates make it even better. Definitely worth using for automated scalping.Thanks for you..

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.23 03:15
Thank you very much for your kind feedback and detailed review 🙏
We’re glad to hear that Kemet Pro Scalping EA exceeded your expectations and performed well on your setup. Your notes about low spread brokers and VPS are absolutely correct.
We appreciate your support and will continue improving the EA with regular updates. Wishing you successful trading always! 🚀
Differently
16
Differently 2025.12.21 11:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.21 12:13
thx my bro
Is La
18
Is La 2025.12.19 16:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.19 16:41
ur welcome
MohamedRashadMohamed
14
MohamedRashadMohamed 2025.12.19 11:22 
 

very thank you mr ibrahim

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.19 11:52
You're welcome, and thank you for your evaluation. I wish to you all the best and continued success .
Mohamed sharaf
18
Mohamed sharaf 2025.12.16 07:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.16 14:56
“Thank you for your valuable feedback and kind words. We truly appreciate your time in testing the EA and sharing your experience. Your evaluation is highly appreciated.”
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.12.15 21:02 
 

El EA ha superado de forma sobresaliente mis estrictas pruebas de robustez por lo que he decidido incorporarlo a mi portfolio real para evaluar su rendimiento en un entorno en vivo.Es un robot con una estrategia muy bien diseñada y construido de forma sólida para un mercado tan volátil y complicado como es el del oro.Por otro lado,Su autor destaca por una enorme profesionalidad,dedicación y compromiso tanto con su producto como con sus clientes y quiero agradecerle que haya compartido el robot con la comunidad de manera tan generosa.En la sección de discusión dejo una captura de un backtest realizado del último año en mi cuenta real. Creo que el EA tiene un gran potencial y pasado un tiempo compartiré mis impresiones acerca de su comportamiento.

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
978
Antwort vom Entwickler Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.16 02:47
Dear Angel,
Thank you immensely for your wonderful words! It is truly an honor for me to receive such feedback from a respectful and professional person like you.
Please note that the latest version has been intentionally made somewhat more restrictive compared to the previous version, in an attempt to reduce entering into losing trades during the current volatility period and Christmas holidays. If we find this restriction to be somewhat excessive, we will return to the previous version.
I look forward to your continued feedback. Thank you for your trust and support! 🙏
Best regards!
