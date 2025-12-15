Kemet Pro Gold Scaping
- Experten
- Ibrahim Murad Ibrahim Awad
- Version: 6.2
Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich
für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde
🔧 SYSTEMANFORDERUNGEN
💠 Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
💠 Hauptsymbol: XAUUSD
✓ Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol)
✗ Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole
💠 Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert
💠 Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
💠 Konto: Typ (ECN) RAW-Spread
💠 Hebel: 1:200 (bevorzugt) bis maximal 1:500
💠 Mindesteinzahlung: 250 USD
💠 Anfangs-Lotgröße: 0,01
💠 Maximal zulässiger Spread: 20 Punkte
💠 Betrieb: Ein Symbol pro Chart
💠 VPS empfohlen für stabile und kontinuierliche Ausführung
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
🔸 Der Expert Advisor ist ausschließlich für XAUUSD optimiert.
🔸 Die Performance bei anderen goldbezogenen Symbolen kann geringer ausfallen.
🔸 Handelsergebnisse hängen von den Brokerbedingungen, dem Spread und der Ausführungsqualität ab.
🔸 Ergebnisse im Live-Handel können von historischen Daten abweichen.
🔸 Ein Test auf einem Demokonto wird dringend empfohlen, bevor der Live-Handel gestartet wird.
i believe in Mr. Ibrahim. Thank you