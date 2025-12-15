Kemet Pro Gold Scaping

Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlichfür den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde

🔧 SYSTEMANFORDERUNGEN

💠 Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

💠 Hauptsymbol: XAUUSD

✓ Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol)

✗ Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole

💠 Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert

💠 Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

💠 Konto: Typ (ECN) RAW-Spread

💠 Hebel: 1:200 (bevorzugt) bis maximal 1:500

💠 Mindesteinzahlung: 250 USD

💠 Anfangs-Lotgröße: 0,01

💠 Maximal zulässiger Spread: 20 Punkte

💠 Betrieb: Ein Symbol pro Chart

💠 VPS empfohlen für stabile und kontinuierliche Ausführung

⚠️ WICHTIGE HINWEISE

🔸 Der Expert Advisor ist ausschließlich für XAUUSD optimiert.

🔸 Die Performance bei anderen goldbezogenen Symbolen kann geringer ausfallen.

🔸 Handelsergebnisse hängen von den Brokerbedingungen, dem Spread und der Ausführungsqualität ab.

🔸 Ergebnisse im Live-Handel können von historischen Daten abweichen.

🔸 Ein Test auf einem Demokonto wird dringend empfohlen, bevor der Live-Handel gestartet wird.