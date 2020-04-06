UtazimaFiboOrderBlockPro

Utazima Fibo Order Block Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor, der Order Blocks, Fibonacci-Retracement und Trendbestätigungen auf höheren Zeitebenen kombiniert, um hochpräzise Handelseinstiege zu ermöglichen.

Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln der Prop-Firm und die Sicherheit des Live-Kontos entwickelt und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko, intelligente Ausführung und diszipliniertes Handelsmanagement, anstatt auf Over-Trading.

⚙️ Kernstrategie

✔ Smart Money Konzepte (Orderblöcke)

✔ Fibonacci Premium / Discount Zones

✔ Higher Timeframe EMA Trend Filter

✔ London & New York Session Trading

✔ Ein hochwertiges Setup pro Tag

🛡 Risikomanagement-Funktionen

✔ Break-Even-Schutz

✔ Partieller Take Profit

✔ Feste oder kontrollierte Lotgröße

✔ Magic Number Isolation

✔ Saubere Ausführung (kein Grid, kein Martingal)

📊 Am besten für

✔ Prop Firm Challenges

✔ Live-Konten

✔ Gold (XAUUSD), Forex & Indizes

✔ Trader, die Qualität der Quantität vorziehen

🚫 Was dieser EA NICHT verwendet

✘ Kein Martingal

✘ Kein Grid

✘ Kein Over-Trading

✘ Keine gefährliche Erholungslogik

📌 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M5 - M15

Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

Broker: Jeder MT5-Broker

Konto-Typ: Prop Firm / Live

📞 Support & Kontakt

Für Installationshilfe, Updates oder EA-Support:

WhatsApp / DM: +250 789 609 112

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Expert Advisor immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.