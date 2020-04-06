UtazimaFiboOrderBlockPro

Utazima Fibo Order Block Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor, der Order Blocks, Fibonacci-Retracement und Trendbestätigungen auf höheren Zeitebenen kombiniert, um hochpräzise Handelseinstiege zu ermöglichen.

Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln der Prop-Firm und die Sicherheit des Live-Kontos entwickelt und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko, intelligente Ausführung und diszipliniertes Handelsmanagement, anstatt auf Over-Trading.

⚙️ Kernstrategie

✔ Smart Money Konzepte (Orderblöcke)
✔ Fibonacci Premium / Discount Zones
✔ Higher Timeframe EMA Trend Filter
✔ London & New York Session Trading
✔ Ein hochwertiges Setup pro Tag

🛡 Risikomanagement-Funktionen

✔ Break-Even-Schutz
✔ Partieller Take Profit
✔ Feste oder kontrollierte Lotgröße
✔ Magic Number Isolation
✔ Saubere Ausführung (kein Grid, kein Martingal)

📊 Am besten für

✔ Prop Firm Challenges
✔ Live-Konten
✔ Gold (XAUUSD), Forex & Indizes
✔ Trader, die Qualität der Quantität vorziehen

🚫 Was dieser EA NICHT verwendet

✘ Kein Martingal
✘ Kein Grid
✘ Kein Over-Trading
✘ Keine gefährliche Erholungslogik

📌 Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M5 - M15

  • Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

  • Broker: Jeder MT5-Broker

  • Konto-Typ: Prop Firm / Live

📞 Support & Kontakt

Für Installationshilfe, Updates oder EA-Support:
WhatsApp / DM: +250 789 609 112

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Expert Advisor immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.

Empfohlene Produkte
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Experten
EINFÜHRUNG Entfesseln Sie die Kraft unseres brandneuen EA "Frankenstein" und erobern Sie den Devisenmarkt wie nie zuvor! Unser revolutionärer Expert Advisor kombiniert die Stärke einer Preiskanalstrategie mit einem hochentwickelten maschinellen Lernalgorithmus, der es Ihnen ermöglicht, den sich ständig verändernden Markt mit Präzision und Vertrauen zu steuern. Und das Beste daran? Für eine begrenzte Zeit können Sie "Frankenstein" während unserer exklusiven Einführungsaktion zu einem umwerfenden
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
Experten
Volatility Doctor - Ihr Experte für das Meistern von Markt-Rhythmen! Sind Sie bereit, die Kraft des präzisen Handels zu entfesseln? Treffen Sie den Volatility Doctor, Ihren vertrauenswürdigen Begleiter in der dynamischen Welt der Forex-Märkte. Dieser Expert Advisor für mehrere Währungen ist nicht nur ein Handelswerkzeug; er ist ein Symphonie-Dirigent, der Ihre Investitionen mit beispiellosem Präzision führt. Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen: 1. Trend-Such-Expertise: Der Volatility Do
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Experten
Der Schlüssel zu mehreren finanzierten Konten! Wir präsentieren den Prop Firm Pass EA – entwickelt für Trader, die Finanzierungsprüfungen bestehen und ihre finanzierten Konten bei den beliebtesten Prop-Firmen dauerhaft halten möchten. Entwickelt für Stabilität, Präzision und niedrigen Drawdown ist dieser EA ein bewährtes Werkzeug für ernsthafte Trader. Der Prop Firm Pass EA kombiniert intelligente Marktsstrukturerkennung mit Ausbruchslogik, die darauf ausgelegt ist, Hochwahrscheinlichkeits-Rück
Centundecim
Alexandro Matos
Experten
KEINE DLL ERFORDERLICH! Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1-L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et margine
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experten
Der EA findet das größte Volumen auf dem Markt und bestimmt das Niveau für den Einstieg. Nach dem Überschreiten des Niveaus in Richtung des Durchbruchs wird eine Markt-Order eröffnet, wobei der EA ein zweiseitiges Auftragsnetz aufbaut, das sich dem Markt anpasst. Jede Auftragsrichtung arbeitet separat und hat ihren eigenen Take-Profit. Auf diese Weise deckt der Berater den gesamten Trend ab, ausgehend von seinem Beginn, während der Berater perfekt den flachen Marktzustand durchläuft und in beide
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Sniper Fx nutzt ein Zusammenspiel mehrerer Indikatoren mit Price Action, um bestimmte Muster zu erkennen und Markteintrittssignale zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Sniper Fx genau das Richtige für Sie. Sniper Fx verwendet keine AI, Martingale oder Grid, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuve
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Experten
SuperMax MT5 ist ein vollautomatischer, intelligenter Expert Advisor mit fortschrittlichen Mechanismen, der ein dynamisches System zur Messung der Marktvolatilität verwendet, um mit dem Timing des Marktein- und -austritts übereinzustimmen. Der Mechanismus dieses Systems basiert auf dem Prinzip der Mean Reversion und Momentum des Marktpreises. Verlassen Sie sich auf Scalping und Recovery-Strategien mit optimaler Handelsfrequenz und kann immer noch gut funktionieren in allen Marktbedingungen, sei
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experten
Expert Advisor, der nach Umkehrungen von hochprofitablen Trends sucht. Sein Einsatz wird für Zeiträume von bis zu 30 Minuten empfohlen. Er kann für Indizes, Futures und Aktien verwendet werden. Seine Konfiguration ist sehr intuitiv. Hervorragende Ergebnisse werden durch Swing-Trading-Operationen erzielt. Aber auch im Daytrading werden hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Tests wurden für Zeitrahmen von 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten durchgeführt. Bei Day-Trading-Geschäften werden täglich in der l
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
AwS Mt5
Marta Gonzalez
4 (1)
Experten
AwS Algorithmus mit Stocastic: Es ist ein Algorithmus-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Das System erkennt die wichtigen Punkte und betreibt den Trend oder den Pulback, Sie chosse die Richtung Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis intelligenter Mittelungstechniken. "Safety first"-Ansatz in der Entwicklung. Stresstests mit historischen Daten für mehrere Paare. Vollständig automatis
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experten
- MAX Dieses Produkt verwendet eine Handelsstrategie mit einem der auf dem Markt gebräuchlichen Indikatoren, und zwar in Verbindung mit einem anderen Indikator, der auf dem Markt nicht so gebräuchlich ist, aber in Verbindung mit dem ersten Indikator Ergebnisse liefert, die Sie unten sehen werden. Die Indikatoren, von denen wir sprechen, sind SMMA und ADX. Andererseits werden sowohl der Take Profit als auch der Stop Loss auf bestimmte Pips festgelegt, die vom Benutzer auf Wunsch geändert werden
EA Artificial Index MT5
Maksym Shyshatskyi
Experten
EA Artificial Index MT5 – für den Indexhandel konzipiert, basiert auf einer effektiven Strategie, die Marktanalyse, Risikomanagement und automatisierte Handelslösungen umfasst. Das Ziel der Strategie besteht einfach darin, die Tage auszunutzen, an denen sich der Markt bei Eröffnung schnell und stark in eine Richtung bewegt und die Bank in Bewegung ist. Die Strategie wird nach dem Prinzip entwickelt, sich dem Durchschnittswert des Marktpreises der liquidesten Indizes anzunähern: DAX (DE30,DE40)
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Modern Dark Chart Theme
Anastase Byiringiro
Bibliotheken
Modernes dunkles Chart-Thema Das Modern Dark Chart Theme ist ein sauberer, professioneller Chartstil im dunklen Modus, der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Klarheit, Konzentration und eine geringere Belastung der Augen während langer Handelssitzungen legen. Das Thema verwendet sorgfältig ausbalancierte dunkle Farbtöne mit kontrastreichen Kerzenfarben, so dass Preisaktionen unter allen Marktbedingungen leicht zu lesen sind. Es ist für manuelle Trader, Scalper, Swing Trader und algori
FREE
Utazima Blessings Style Ai
Anastase Byiringiro
Experten
Utazima Blessings Style AI V2 - Fortgeschrittenes AI Trend & Breakout Trading System Vollständig automatisiert Professionelle Trend-Filter Breakout + Wiederholungstest-Engine Intelligente Risikokontrolle Funktioniert ab $100 Kapital Entwickelt für MT4 & MT5 Plattformen 1. Überblick Utazima Blessings Style AI V2 ist ein Forex-Handelsroboter der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Automatisierung, eine stabile Performance und ein langfristige
Xauud Gold Bigfish Ai
Anastase Byiringiro
Experten
XAUUSD Gold BigFish AI - Profitable EA mit echtem Vorteil für $200 In einem Markt voller Hype und falscher Versprechungen ist es mein Ziel, echte, zuverlässige Trading-Tools anzubieten . Die XAUUSD Gold BigFish AI ist eine robuste und gut gestaltete Expert einfache Advisor . Er verspricht vielleicht keine Millionen über Nacht, aber er hat einen echten Vorteil. Keine falschen Behauptungen, keine "nie versagende KI" - nur ein echter Trading-Bot, der funktioniert. Trading-Ansatz Multisystem-Logik
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension