Sideways Trader Pro EA mw

SIDEWAYS TRADER PRO EA – ein fortschrittliches Grid-Trading-System für zwei Währungspaare! Der Roboter passt sich automatisch den Marktbedingungen an.





Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: NZDCAD Set_file AUDNZD Set_file





Hervorragende Funktionen des EA:

- Ein- und Ausstiegspunkte werden vom EA automatisch an die Marktvolatilität angepasst.

- Der Expert Advisor kann Kauf- und Verkaufsaufträge für jedes Währungspaar gleichzeitig verwalten.

- Der EA kann gleichzeitig mit zwei Währungspaaren betrieben werden.

- Der Roboter erstellt das Grid automatisch dynamisch, abhängig von der Volatilität.

- Keine engen Spread-Anforderungen – der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.

- Das System verschwendet kein Geld für Kommissionen wie viele Scalper; verwenden Sie einfach ein Standardkonto.

- Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.

- Zeitrahmen: M5.

- Handelspaare: NZDCAD, AUDNZD.

- Betriebszeit: 24/5.

- Der Expert Advisor (EA) verfügt über eine Infoanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Infoanzeige kann an jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Installation:

- Öffnen Sie die folgenden beiden Charts:

NZDCAD und AUDNZD.

- Wählen Sie in jedem Chart den M5-Zeitrahmen.

- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.

- Weisen Sie dem EA die entsprechende „Set_file“ zu.

- Lassen Sie Ihren PC dauerhaft laufen (oder verwenden Sie einen VPS anstelle Ihres PCs), damit der EA seine Aufgaben erfüllen kann.





WICHTIG:

- Die MAGIC-Parameter für Kauf und Verkauf müssen immer unterschiedlich sein.

- Die MAGICs dürfen auf verschiedenen Paaren nicht identisch sein – verwenden Sie die empfohlenen Set-Dateien.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.